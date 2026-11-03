Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η AP Racing, με έδρα στο Κόβεντρι του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει εδραιωθεί ως κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων φρένων και συμπλεκτών υψηλής απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με περισσότερες επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από οποιονδήποτε ανταγωνιστή της, η εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κορυφαίων διοργανώσεων.

Το 2023, πάνω από 30 Πρωταθλητές παγκοσμίως χρησιμοποίησαν τα προϊόντα της AP Racing, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην απόλυτη απόδοση.

Ηγέτης στον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, η AP Racing παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι μηχανικοί της εργάζονται αδιάκοπα για τη βελτίωση των συστημάτων πέδησης και συμπλεκτών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση στις πιο απαιτητικές συνθήκες αγώνων.

AP Racing: Πρωτοπορία στα Φρένα και τους Συμπλέκτες Μοτοσυκλέτας

Η AP Racing αποτελεί κορυφαίο κατασκευαστή συστημάτων πέδησης και συμπλέκτη για μοτοσυκλέτες, με μια ιστορία γεμάτη καινοτομίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των αγώνων και της υψηλών επιδόσεων.

Καινοτομία και Υψηλή Τεχνολογία

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε προηγμένες τεχνολογίες, διαθέτοντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μοντελοποίησης 3D, ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA) και δοκιμών υψηλής ακρίβειας. Τα εξελιγμένα δυναμόμετρα επιτρέπουν προσομοιώσεις πραγματικών συνθηκών αγώνων, διασφαλίζοντας την αντοχή και αξιοπιστία των προϊόντων της.

Παράλληλα, η διαδικασία παραγωγής συνδυάζει προηγμένη μηχανική κατεργασία CNC με λεπτομερή χειροποίητη συναρμολόγηση, προσφέροντας αξεπέραστη ποιότητα. Τα προϊόντα της AP Racing υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών οδηγών και κατασκευαστών υψηλών επιδόσεων αυτοκινήτων.

Περισσότερες πληροφορίες στην Georgopoulos Racing, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 41-43, Νέος Κόσμος, Τηλ.: 210 9242427 – info@georgopoulosmoto.gr