Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο απαγόρευσης της κυκλοφορίας των ATV (γουρούνες).

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχαία στα νησιά δήλωσε ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», χαρακτηρίζοντας τα ATV πολύ επικίνδυνα.

Σε αντίδραση της παραπάνω δήλωσης του Υπουργού ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου που εξηγεί τις θέσεις του.

Δελτίο Τύπου Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Η οδική ασφάλεια απαιτεί στοχευμένους ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, όχι οριζόντιες απαγορεύσεις νόμιμων οχημάτων

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων ATV, γνωστών και ως «γουρούνες», κρίνεται αναγκαίο η συζήτηση να βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα, στην ισχύουσα νομοθεσία και στην ουσιαστική εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων δεν μπορεί να στηρίζεται σε γενικεύσεις, αποσπασματικές εντυπώσεις ή οριζόντιες απαγορεύσεις νόμιμων κατηγοριών οχημάτων.

Τα οχήματα ATV αποτελούν αναγνωρισμένη κατηγορία οχημάτων, τα οποία μπορούν να ταξινομούνται, να ασφαλίζονται και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εθνικής και

ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως κάθε όχημα που κινείται στο οδικό δίκτυο, έτσι και τα ATV οφείλουν να κυκλοφορούν με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής επετηρίδας της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2025, στα οδικά τροχαία ατυχήματα καταγράφηκαν συνολικά 20.083 εμπλεκόμενα οχήματα.

Από αυτά, 10.698 ήταν επιβατηγά Ι.Χ., 6.414 μοτοσυκλέτες, 356 μοτοποδήλατα, 46 οχήματα ATV και 26 τετράτροχα οχήματα.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, τα οχήματα ATV αντιστοιχούν περίπου στο 0,23% του συνόλου των εμπλεκόμενων οχημάτων σε τροχαία ατυχήματα.

Ακόμη και αν συνυπολογιστεί η ευρύτερη κατηγορία των τετράτροχων οχημάτων, το σχετικό ποσοστό παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο.

Συνεπώς, η πρόταση για καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων ATV δεν προκύπτει ως τεκμηριωμένη πολιτική οδικής ασφάλειας.

Αντιθέτως, εμφανίζεται ως μέτρο δυσανάλογο και ανεπαρκώς αιτιολογημένο σε σχέση με την πραγματική στατιστική εικόνα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν εμπλεκόμενα οχήματα σε τροχαία ατυχήματα και όχι οχήματα στα οποία αποδίδεται αυτομάτως υπαιτιότητα.

Από την ίδια στατιστική εικόνα προκύπτει ότι το ζήτημα των ATV εμφανίζει κυρίως τοπικά και εποχικά χαρακτηριστικά, ιδίως σε τουριστικές περιοχές και κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας.

Αντίστοιχα, όπου παρατηρούνται παραβάσεις από επιχειρήσεις εκμίσθωσης, η απάντηση πρέπει να είναι ο ουσιαστικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων, όχι η συλλογική τιμωρία μιας ολόκληρης δραστηριότητας.

Η οδική ασφάλεια επιτυγχάνεται με σταθερή αστυνόμευση, πραγματικά δεδομένα, τεκμηριωμένη πολιτική και ίση εφαρμογή του νόμου σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Αστυνόμευση με έμφαση στη χρήση ζώνης ή κράνους, στην αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, στον έλεγχο ταχύτητας και στην ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας σε τουριστικές περιοχές.