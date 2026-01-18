του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Luciano Benavides της Red Bull KTM Factory Racing κατέκτησε το Dakar Rally 2026 με τον πιο δραματικό τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, σφραγίζοντας τη συνολική νίκη με διαφορά μόλις δύο δευτερολέπτων, έπειτα από μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως στη Σαουδική Αραβία. Αρνούμενος να παραδοθεί παρά τις αναποδιές, την πίεση και μία από τις πιο κλειστές μάχες στην ιστορία του Dakar, ο Αργεντινός έδωσε τα πάντα όταν πραγματικά μετρούσε, επιτιθέμενος μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο με την KTM 450 RALLY, για να κατακτήσει την πρώτη του νίκη στο Dakar.

Παρά το ότι μπήκε στην τελευταία 13η Ειδική Διαδρομή με μειονέκτημα 3’20” και η Ειδική αυτή ήταν η πιο μικρή του Αγώνα με μήκος μόλις 105 χλμ., δεν το έβαλε κάτω και το προσπάθησε μέχρι το τελευταίο μέτρο!

Ο Benavides πραγματοποίησε μια κορυφαία εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, συνδυάζοντας απόλυτη ταχύτητα, σταθερότητα και έξυπνη διαχείριση αγώνα, διεκδικώντας τη συνολική νίκη μέχρι το τέλος. Ο Αργεντινός κατέκτησε τρεις νίκες σε Ειδικές Διαδρομές, ανάμεσά τους και μια καθοριστική νίκη στην πρώτη μαραθώνια Ειδική του αγώνα, παραμένοντας σταθερά μπροστά καθώς το τερέν γινόταν ολοένα και πιο απαιτητικό. Μη σταματώντας να πιστεύει και επιτιθέμενος μέχρι και την τελευταία ημέρα, ο Luciano σφράγισε μια συγκλονιστική νίκη στο Dakar, τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του rally-raid.

Η νίκη του 31 χρόνων Benavides – η πιο οριακή στην ιστορία του αγώνα – σηματοδοτεί τον 21ο Τίτλο Dakar Rally για την KTM και συνεχίζει μια εντυπωσιακή οικογενειακή παράδοση, μετά τις νίκες στο Dakar του αδελφού του Kevin το 2021 και το 2023.

Luciano Benavides:

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ποτέ δεν σταμάτησα να ονειρεύομαι. Ξύπνησα σήμερα γεμάτος ενέργεια και κίνητρο, σκεπτόμενος μόνο τι μπορούσα να κάνω και εμπιστευόμενος τον εαυτό μου – και αυτό ήταν το κλειδί σε αυτό το Dakar. Το έκανα για μένα και αυτό το συναίσθημα είναι απερίγραπτο. Να κερδίζεις με μόλις δύο δευτερόλεπτα είναι απίστευτο. Μάλιστα έχασα και τις δύο τελευταίες στροφές και παραλίγο να πέσω, ήταν όλα στο όριο, αλλά τελικά άξιζε. Ειλικρινά δεν μπορώ να περιγράψω αυτή τη στιγμή. Είναι το ένατο Dakar μου και δείχνει ότι αν δεν σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις και να παλεύεις για τους στόχους σου, τα πάντα είναι δυνατά. Δεν τα παράτησα ποτέ. Ακόμα και σήμερα, όταν έχανα χρόνο και έβλεπα τον Ricky να πιέζει δυνατά, έλεγα στον εαυτό μου ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο. Στο τέλος εκείνος έκανε ένα μικρό λάθος και εγώ τα κατάφερα. Είναι απλά απίστευτο. Vamos Argentina! Τώρα ήρθε η ώρα να γιορτάσω με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους χορηγούς μου και όλους όσοι με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα».

Το Dakar του περσινού νικητή Daniel Sanders χαρακτηρίστηκε από αποφασιστικότητα και αντοχή. Αφού έδειξε ρυθμό πρωτοπόρου στο πρώτο μισό του αγώνα και πέρασε αρκετές ημέρες στην κορυφή της γενικής κατάταξης, ο Αυστραλός τραυματίστηκε στη δεύτερη εβδομάδα, κάτι που επηρέασε σημαντικά την ικανότητά του να πιέσει στο μέγιστο. Παρά τους πόνους, ο Sanders έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, ολοκληρώνοντας τις υπόλοιπες Ειδικές και τερματίζοντας σε μια εντυπωσιακή 5η θέση, αποδεικνύοντας το σθένος και τη σκληράδα που τον οδήγησαν στους Τίτλους του Dakar 2025 και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid.

Daniel Sanders:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την ομάδα, και αυτό είναι το Dakar – δεν τελειώνει ποτέ μέχρι να τελειώσει. Κάθε μέρα είναι διαφορετική και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τα νέα τα έμαθα μόνο στον τερματισμό. Πονούσα πολύ και το μόνο που ήθελα ήταν να ξαπλώσω, αλλά αυτό μου έδωσε επιπλέον κίνητρο να πάω να δω τον Luciano και να τον συγχαρώ. Είναι απίστευτο για όλη την ομάδα. Δυστυχώς, ήμουν άτυχος στον δικό μου αγώνα και βγήκα εκτός μάχης για τη νίκη, αλλά το αποτέλεσμα έμεινε μέσα στην ομάδα και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν τόσο σκληρά και φέτος – η συνέπεια πραγματικά ανταμείφθηκε».

Για τον Edgar Canet, το Dakar Rally 2026 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του. Συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην κατηγορία RallyGP, ο Ισπανός άφησε άμεσα το στίγμα του, κερδίζοντας τον πρόλογο και την πρώτη Ειδική, και έγινε ο νεότερος νικητής Ειδικής στην ιστορία της κατηγορίας μοτοσυκλετών. Ένα πρόβλημα με το πίσω mousse του ελαστικού ενώ πίεζε δυνατά στην πέμπτη Ειδική ανέκοψε την πορεία του στη γενική, όμως ο Canet συνέχισε να δείχνει εντυπωσιακή ταχύτητα και σωστή πλοήγηση μέχρι το τέλος του αγώνα. Αποκομίζοντας ανεκτίμητη εμπειρία, ολοκλήρωσε το δεύτερό του Dakar και πρώτο σε επίπεδο RallyGP με τον καλύτερο τρόπο, κλείνοντας τον αγώνα με μια επιβλητική νίκη στην τελευταία Ειδική.

Edgar Canet:

«Ήταν ένας πραγματικά τρελός αγώνας για μένα. Αυτές οι δύο εβδομάδες ήταν γεμάτες συναισθήματα, πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φτάσαμε στον τερματισμό. Κέρδισα τρεις Ειδικές και η συνολική νίκη του Luciano είναι τεράστια. Είμαι απίστευτα χαρούμενος γι’ αυτόν. Ήταν ένα τρελό Dakar και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος για όλη την ομάδα και την οικογένεια της KTM. Δείξαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ποια μοτοσυκλέτα είναι η πιο γρήγορη στην έρημο, και αυτός ήταν ένας βασικός στόχος για εμάς. Τώρα το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να παλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο βασικός μου στόχος για την επόμενη χρονιά και είμαι πολύ αποφασισμένος να συνεχίσω την προσπάθεια».

Andreas Hölzl – Rally Team Manager:

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι για όσα πέτυχαν ο Luciano, ο Edgar, ο Chucky και όλη η ομάδα – πραγματικά είναι απίστευτο. Παλέψαμε μέχρι και το τελευταίο μέτρο και δεν τα παρατήσαμε ποτέ, και αυτό ήταν το κλειδί. Το Dakar πάντα γράφει τις δικές του ιστορίες και φέτος ήταν ένα ακόμη τέλειο παράδειγμα. Ο Luciano πάλεψε από την πρώτη ημέρα μέχρι τον τερματισμό· είναι ένας αληθινός μαχητής και χωρίς αμφιβολία αυτός ήταν ο καλύτερος αγώνας της καριέρας του. Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Ο Edgar, για ακόμη μία φορά, έδειξε πόσο δυνατός είναι, κερδίζοντας την τελευταία Ειδική. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα, γιατί είμαι πεπεισμένος ότι μια μέρα θα κερδίσει το Dakar. Και ο Chucky, ο πραγματικός μας επιζών, αξίζει τεράστιο σεβασμό. Είμαι εξαιρετικά περήφανος και για τους τρεις και για όλη την ομάδα».

Η επιτυχία της KTM στο Dakar 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στη γενική κατάταξη, με νίκες σε πολλές κατηγορίες. Στην Rally2, ο Toni Mulec πραγματοποίησε μια κυριαρχική εμφάνιση, εξασφαλίζοντας τη νίκη στην κατηγορία και το δεύτερο Dakar για την BAS World KTM, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της KTM 450 RALLY REPLICA στο υψηλότερο επίπεδο των ιδιωτικών συμμετοχών. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν και στην κατηγορία Malle Moto, όπου ο Benjamin Melot κατέκτησε μια πολυαναμενόμενη νίκη Dakar με την KTM του, ανεβαίνοντας επιτέλους στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου έπειτα από τέσσερις προηγούμενες παρουσίες στην πρώτη τριάδα.

Απίστευτο τέλος λοιπόν στο Dakar Rally, μετά από τον πρόλογο και 13 Ειδικές, δηλαδή 14 συνολικά χρονομετρήσεις και συνολικά 7.999 χλμ. διαδρομής οι δύο πρώτοι έχουν διαφορά 2”!!!