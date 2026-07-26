Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

Όταν η Μπεατρίς Νέιλα (#36) εντάχθηκε στην ομάδα Ampito Crescent Yamaha για το Πρωτάθλημα WorldWCR στην εναρκτήρια σεζόν το 2024, ήταν, σύμφωνα με δικά της λόγια, «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Η υποστήριξη της εργοστασιακής ομάδας WorldSBK, με επικεφαλής τον διευθυντή ομάδας Πoλ Ντένινγκ , έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη για την 24χρονη Νέιλα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο WorldWCR το 2025 και φέτος αγωνίζεται για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, όντας δεύτερη στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος. Η Μπεατρίς και ο Πολ εξηγούν γιατί αυτή η συνεργασία είναι τόσο επιτυχημένη και πώς η ομάδα του WorldSBK συμβάλλει στην ανάπτυξη της αναβάτριας του WorldWCR.

Πολ Ντένινγκ: «Καθώς το WorldWCR είναι Πρωτάθλημα ενιαίου τύπου [Yamaha R7], η Yamaha ήθελε πολύ να έχουμε παρουσία, ως εργοστασιακή ομάδα του WorldSBK. Στην πραγματικότητα ήταν η Πάιπα Λάβερτι [μέλος της FIM Επιτροπής Γυναικών στον Μοτοσυκλετισμό] που μας πρότεινε την Μπεατρίς. Σταθήκαμε πολύ τυχεροί, γιατί καταλήξαμε σε μια αναβάτρια που είναι ξεκάθαρα γρήγορη και αποφασισμένη, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος να έχεις στην ομάδα.

Η εξέλιξη της Μπεατρίς ήταν αρκετά εντυπωσιακή, τόσο σε επίπεδο καθαρής αγωνιστικής απόδοσης όσο και, κυρίως, σε επίπεδο ωριμότητας και ικανότητας διαχείρισης πίεσης. Περάσαμε μερικές δύσκολες στιγμές, επειδή για μια αναβάτρια και έναν αναβάτη δεν είναι εύκολη η μετάβαση από το να δουλεύουν αποκλειστικά με τον πατέρα τους, στο να αφήσουν κάποιον άλλο να αναλάβει την ευθύνη και να παρέχει υποστήριξη με έναν ευρύτερο τρόπο. Αλλά υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη τώρα μεταξύ της Μπεατρίς και του πατέρα της, Κάρλος, και του τεχνικού της, Άλαν Κουκ. Ο αμοιβαίος σεβασμός έχει αυξηθεί και υπάρχει μια ωραία και αρμονική δυναμική που επιτρέπει στην Μπεατρίς να αποδίδει. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω της και η συνεργασία ανάμεσα στην ομάδα και στην οικογένεια της είναι πλέον πολύ σταθερή».

Το εργοστασιακό περιβάλλον έκανε αμέσως τη διαφορά για την Μπεατρίς…

Μπεατρίς Νέιλα: «Εντάχθηκα στην ομάδα Ampito Crescent Yamaha το 2024, στην εναρκτήρια σεζόν του Πρωταθλήματος WorldWCR, και εκείνη η πρώτη σεζόν ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Όταν μια ομάδα αυτού του επιπέδου επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι ήθελε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αγωνιστούμε στο Πρωτάθλημα – κατάλαβα αμέσως ότι ήταν μια απίστευτη ευκαιρία. Αμέσως αντιλήφθηκα τη διαφορά.

Το να έχω πίσω μου μια ομάδα αυτού του μεγέθους, μια εργοστασιακή ομάδα, σημαίνει ότι έχω υποστήριξη υψηλού επιπέδου, εντός και εκτός πίστας, και αυτό σημαίνει πολλά. Υπάρχουν τόσα πολλά μέλη της ομάδας και με φροντίζουν πολύ καλά. Για παράδειγμα, η Διευθύντρια Χορηγιών και Μάρκετινγκ της ομάδας, Σάρα Μπάιλς, είναι μαζί μου στις συνεντεύξεις Τύπου, με υποστηρίζει με θέματα μάρκετινγκ, στις διαπιστεύσεις των καλεσμένων μου, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μου, τα πάντα. Από τεχνικής πλευράς, ο μηχανικός μου, Άλαν Κουκ, με βοηθά με τη μοτοσυκλέτα, οπότε η ομάδα με στηρίζει από κάθε άποψη. Αυτό είναι πάντα καλό για μια νέα αναβάτρια και αναβάτη και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για μένα, καθώς έμπαινα σε ένα ολοκαίνουργιο Πρωτάθλημα».

Μαθαίνοντας από τους κορυφαίους, η Μπεατρίς συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα σε μια ομάδα που ξέρει να κατακτά Τίτλους.

Πολ Ντένινγκ: «Όσον αφορά την προσέγγιση, προσπαθούμε απλώς να τροφοδοτήσουμε απαλά τις επιρροές και τα μαθήματα που έχω διδάξει σε μένα και τους οδηγούς μου τα τελευταία 30 χρόνια. Η Μπεατρίς είχε τους επικεφαλής του πληρώματος της εργοστασιακής ομάδας για να τους αναφέρει. Ο Άντριου Πιτ βοήθησε πολύ τον πρώτο χρόνο της.

Αυτό που ήταν διαφορετικό για εμάς είναι ότι οι αναβάτριες του WorldWCR έχουν πολύ λιγότερη εμπειρία από τους οδηγούς που οδηγούν για εμάς στο εργοστασιακό επίπεδο WorldSBK, οπότε η υποστήριξη που χρειάζονται είναι αρκετά διαφορετική – “λίγη ζάχαρη, λίγο ξύδι” πού και πού, απλώς προσπαθώντας να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα, αλλά θα έλεγα ότι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει σημασία – στα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και όχι σε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.»

Μπεατρίς Νέιλα: «Ναι, δεν είναι μόνο η τεχνική υποστήριξη, αν και αυτό είναι ζωτικής σημασίας φυσικά, είναι κάτι περισσότερο από αυτό, είναι οι λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Θα έλεγα ότι ο μηχανικός μου, ο Άλαν, η Σάρα και ο Πολ, μου δίνουν την πιο άμεση υποστήριξη, αλλά ειλικρινά, είναι μια κοινή προσπάθεια. Πραγματικά νιώθω ότι όλη η ομάδα είναι δίπλα μου.

Ο Τζονι Ρέι με βοήθησε πολύ κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, ενώ ήταν ακόμα αναβάτης της εργοστασιακής Yamaha. Μου έδωσε πολλές εξαιρετικές συμβουλές, επαγγελματική υποστήριξη και τεχνική καθοδήγηση φυσικά, όπως το πώς να προσεγγίζω ορισμένα τμήματα μιας πίστας ή μια συγκεκριμένη στροφή. Έχω πάρει συμβουλές για το τι σημαίνει να λειτουργείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακόμα και όταν πρόκειται για πράγματα όπως η διατροφή, το να βλέπω τι τρώνε οι αναβάτες του WorldSBK στη φιλοξενία για παράδειγμα, απλώς όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές που μπορούν να με βοηθήσουν ως αναβάτρια. Έχω μάθει τι λειτουργεί για μένα και σίγουρα πιστεύω ότι είμαι πιο επαγγελματίας στη συμπεριφορά και την προετοιμασία μου τώρα.»

Η σαφής και συγκροτημένη νοοτροπία πρωταθλητισμού δίνει στην Μπεατρίς τα εφόδια για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Πολ Ντένινγκ: «Η Μπεατρίς έχει ωριμάσει ως άνθρωπος αλλά και ως επαγγελματίας. Η προσέγγισή της στον τελευταίο γύρο του Πρωταθλήματος πέρυσι, όταν είχε την ευκαιρία να κερδίσει, ήταν πολύ απλή, καθώς είπε: αν το κερδίσω, τότε θέλω να μείνω στο WCR και να υπερασπιστώ τον Τίτλο μου, και αν δεν το κερδίσω, θέλω να συνεχίσω και να προσπαθήσω να το κερδίσω.

Το ότι διατηρεί μια ήρεμη νοοτροπία σίγουρα τη βοήθησε, αλλά θα έλεγα ότι ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει και πιθανότατα δεν θα αλλάξει είναι η αποφασιστικότητά της, η θέλησή της για νίκη και το θάρρος της. Αυτό είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και ακόμη και σοκαριστικό κατά καιρούς, καθώς είναι πρόθυμη να ξεπεράσει το δικό της επίπεδο άνεσης για να αποδώσει».

Μπεατρίς Νέιλα: «Έχω γίνει πιο πειθαρχημένη στην οδήγησή μου, αναμφίβολα. Είμαι πιο σοβαρή στην προσέγγισή μου. Δεν πηγαίνω απλώς στην πίστα με τη μοτοσυκλέτα μου, πηγαίνω στη δουλειά, για να προετοιμάσω τη μοτοσυκλέτα, τον αγώνα, τον εαυτό μου, τα πάντα. Η προπόνησή μου είναι σχεδόν η ίδια, απλώς περισσότερη από τότε που τελείωσα το πτυχίο [Νομικής] μου το 2024. Έχω περισσότερο χρόνο να προετοιμαστώ τώρα που δεν χρειάζεται να πηγαίνω στο πανεπιστήμιο κάθε πρωί!

Το σπουδαίο είναι ότι δεν νιώθω ιδιαίτερη πίεση, παρόλο που είμαι μέλος μιας Πρωταθλήτριας ομάδας. Το 2024, για παράδειγμα, την πρώτη σεζόν του WorldWCR, πέτυχα τρία ή τέσσερα βάθρα. Και ο Πολ μου έλεγε πάντα: «Μην ανησυχείς, κάνεις καλή δουλειά, να χαμογελάς, να χαλαρώνεις, να διασκεδάζεις και θα έρθουν περισσότερα βάθρα». Έτσι, δεν νιώθω καθόλου πίεση από την ομάδα, μάλλον όλα μου δίνουν περισσότερο κίνητρο. Βάζω όμως πίεση στον εαυτό μου, γιατί θέλω να κερδίζω, πάντα!

Όταν πάλευα για τον Τίτλο του 2025, στο Magny Cours ή στην Jerez για παράδειγμα, στο τέλος της σεζόν ένιωθα πάντα χαλαρή, διασκεδάζοντας. Ήμουν λίγο αγχωμένη, σίγουρα, αλλά γενικά είχα ένα πολύ καλό συναίσθημα. Από τότε που ήρθα σε αυτό το Πρωτάθλημα, έχω μάθει να είμαι πιο ήρεμη, να μην αγχώνομαι και να είμαι γενικά πιο επαγγελματίας. Η πίεση που ασκώ στον εαυτό μου φέτος είναι η ίδια, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Θέλω να κερδίσω, αλλά το ήθελα και πέρυσι φυσικά! Φυσικά και θέλω να κερδίσω, αλλά αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τότε θέλω να μάθω, θέλω να βελτιωθώ».

Κοιτώντας το μέλλον, το όραμα είναι να δούμε την Μπεατρίς να πετυχαίνει στο WorldWCR και να συνεχίζει την πρόοδό της πέρα ​​από αυτό το Πρωτάθλημα.

Πολ Ντένινγκ: «Θέλουμε πολύ να προσπαθήσουμε, να τη βοηθήσουμε, να κερδίσει το Πρωτάθλημα WorldWCR και εκεί είναι που εστιάζουμε. Δυσκολευτήκαμε στον πρώτο γύρο της χρονιάς στο Portimão με κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι ήταν μια καλή δοκιμασία ωριμότητας. Η Μπεατρίς παρέμεινε πολύ συγκεντρωμένη και αύξησε σημαντικά την απόδοσή της κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μπόρεσε να είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστική στο τέλος.

Νομίζω ότι η εμπειρία της συνεργασίας με την Μπεατρίς, και τώρα και με την Κλόι, άνοιξε νέες διαδικασίες σκέψης και μια νέα προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές του αθλήματος. Το καλύτερο πράγμα σε αυτό, και δεν το λέω με σεξιστική διάθεση αλλά σχεδόν το αντίθετο, είναι ότι όταν παρακολουθείς τους αγώνες του WorldWCR και βλέπεις το πρώτο γκρουπ να αγωνίζεται για τη νίκη, δεν ξέρεις αν είναι άντρες ή γυναίκες και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορώ να κάνω για τους αγώνες. Οι αναβάτριες τα δίνουν όλα, οι χρόνοι γύρου είναι εξωφρενικοί και η μάχη είναι τόσο σκληρή όσο δεν έχουμε δει ποτέ σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα ενιαίου τύπου. Μπορώ να πω ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να δω πόσο ανταγωνιστικό και υψηλού επιπέδου είναι το Πρωτάθλημα WorldWCR.

Όσο για το μέλλον, θα ήταν υπέροχο να δούμε την Μπεατρίς και άλλες αναβάτριες σαν κι αυτή να πηγαίνουν από το WorldWCR στη νέα κατηγορία Sportbike και να έχουν καλές επιδόσεις, επειδή οι μοτοσυκλέτες εκεί είναι μεσαίου μεγέθους, με παρόμοιο βάρος από άποψη βάρους με τις μοτοσυκλέτες του WorldWCR. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο κάποια σαν την Μπεατρίς δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική εκεί αν αφοσιωνόταν πλήρως σε αυτό. Όσον αφορά τις ικανότητες και την ακατέργαστη ταχύτητα, η Μπεατρίς έχει όλα τα πλεονεκτήματα που θα θέλατε να έχει οποιοσδήποτε νεαρός αναβάτης, ανεξαρτήτως φύλου.»