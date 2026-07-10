του Δημήτρη Διατσίδη

Διεθνώς αναγνωρισμένος επιχειρηματίας, ο Marc ήταν γνωστός σε όλο τον κόσμο στους φίλους του motorsport χάρη στην ανεξάντλητη αγάπη του για τους αγώνες δύο και τεσσάρων τροχών.

Η ομάδα Elf Marc VDS Racing θρηνεί την απώλεια του χαρισματικού ιδρυτή και ιδιοκτήτη της, Marc van der Straten, ο οποίος έφυγε ήρεμα από τη ζωή το πρωί της 5ης Ιουλίου στο σπίτι του στην Ελβετία.

Επιχειρηματίας διεθνούς φήμης, ο Marc ήταν γνωστός σε όλο τον κόσμο στους φίλους των αγώνων δύο και τεσσάρων τροχών χάρη στο αστείρευτο πάθος του για το motorsport.

Η αγάπη του για τους αγώνες τού μεταδόθηκε από τον πατέρα του, επίσης πρώην οδηγό, και ήταν ακριβώς αυτό το κοινό πάθος που τον οδήγησε σε μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη στον κόσμο των αγώνων.

Αφού σημείωσε σημαντικές επιτυχίες ως ιδιοκτήτης ομάδας σε διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτου, το 2010 ο Marc ξεκίνησε αυτό που θα γινόταν μια εξαιρετική περιπέτεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών, δημιουργώντας ένα φιλόδοξο project για να συμμετάσχει στο εναρκτήριο πρωτάθλημα της Moto2.

Καθοδηγούμενη από την επιθυμία για επιτυχία και συγκινήσεις, η ομάδα Marc VDS κατέκτησε τον Τίτλο της Moto2 το 2014, το 2017 και το 2019 με τους Tito Rabat, Franco Morbidelli και Alex Márquez.

Ο Marc υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από τη δημιουργία μιας πραγματικής «δυναστείας» στους αγώνες: το όνομα Marc VDS εμφανίστηκε επίσης σε MotoE, Moto3 και MotoGP, ενώ σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται στην Moto2 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike, καθώς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Endurance (EWC).

Με τεράστια υπερηφάνεια, ο Marc είδε τα χρώματα της ομάδας του να κατακτούν πάνω από 100 βάθρα στις διάφορες κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με το πιο πρόσφατο να έρχεται από τον Sam Lowes στο Παγκόσμιο Superbike στο MotorLand Aragón.

Πέρα από τον ρόλο του ιδιοκτήτη ομάδας, ο Marc van der Straten ήταν μια χαρισματική και ξεχωριστή προσωπικότητα: το χαρακτηριστικό του καπέλο με τη σημαία σκακιέρας τον έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο.

Η νίκη ήταν σημαντική για εκείνον, αλλά εξίσου σημαντική ήταν η αναζήτηση της αριστείας, εντός και εκτός πίστας. Η Marc VDS δεν είναι απλώς μια ομάδα: είναι μια οικογένεια. Και μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις του ήταν να βλέπει αυτή την οικογένεια να μεγαλώνει και να επιτυγχάνει μέσα από τη δουλειά, την προσπάθεια και την αφοσίωση.

Ο Marc αφήνει πίσω του αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για πάντα. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, όπως δεν θα ξεχάσουμε και τη σπουδαία συμβολή του στο να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να κυνηγήσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους σε μια πραγματικά εξαιρετική ζωή.

Ο Marc van der Straten (πλήρες όνομα Marc-Oswald van der Straten-Ponthoz) υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες ομάδων του σύγχρονου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βέλγος, μέλος της οικογένειας που συνδέεται με τους ιδρυτές της ιστορικής ζυθοποιίας Stella Artois, επένδυσε σημαντικό μέρος της περιουσίας του στο μεγάλο του πάθος: το motorsport.

Στον κόσμο των αγώνων ξεκίνησε με τα αυτοκίνητα GT, ιδρύοντας την ομάδα Marc VDS Racing, πρωταγωνίστρια στο FIA GT, στην Blancpain Endurance Series και στις 24 Ώρες του Le Mans. Το 2015 η ομάδα κατέκτησε τη σπουδαία νίκη στις 24 Ώρες του Spa με την BMW Z4 GT3, πριν στραφεί σταδιακά αποκλειστικά στις μοτοσυκλέτες.

Η πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Το 2010 ήταν από τους πρωτοπόρους της νέας κατηγορίας Moto2, δημιουργώντας το project Marc VDS Racing. Μέσα σε λίγα χρόνια η ομάδα έγινε σημείο αναφοράς στο paddock, κατακτώντας τρεις Τίτλους:

• 2014 – Tito Rabat

• 2017 – Franco Morbidelli

• 2019 – Álex Márquez

Με τα χρόνια, η ομάδα φιλοξένησε κορυφαίους αναβάτες όπως οι Scott Redding, Mika Kallio, Franco Morbidelli, Álex Márquez, Joan Mir, Tony Arbolino, Sam Lowes και Jake Dixon. Συμμετείχε επίσης σε MotoGP, MotoE και, από το 2024, στο Παγκόσμιο Superbike με Ducati, ενώ αγωνίζεται και στο Παγκόσμιο Endurance (EWC).

Το στυλ του

Ο van der Straten ήταν γνωστός για το χαρακτηριστικό καπέλο με τη σημαία σκακιέρας, που τον έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο στο paddock. Παρά τη μεγάλη επιχειρηματική του επιτυχία, ξεχώριζε για την άμεση σχέση του με αναβάτες και συνεργάτες, καθώς και για το ότι δημιούργησε το Marc VDS ως μια πραγματική αγωνιστική οικογένεια, επενδύοντας στην εξέλιξη των νέων ταλέντων περισσότερο παρά στην προσωπική προβολή.



Η οικογένεια του MotoGP τον αποχαιρέτισε χθες στην πίστα του Γερμανικού GP με ένα χειροκρότημα που έφτασε στον ουρανό.

Αντίο Marc van der Straten, θα μας λείψεις στο #motogpworldpaddock.