του Νεκτάριου Διατσίδη

Η νέα τετρακύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα της Honda παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο και τώρα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η απόφαση της Honda να επιστρέψει στην αγορά των μικρών τετρακύλινδρων μοτοσυκλετών με ολοκαίνουργια μοντέλα 400 και 500 κ.εκ. είχε εδώ και καιρό προαναγγελθεί μέσω πλήθους αιτήσεων κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων και πρώιμων ενδείξεων, όμως η αποκάλυψη των δύο πρώτων μοντέλων -των CB500 Super Four και CBR500R Four- υπήρξε κάπως αποσπασματική. Και οι δύο μοτοσυκλέτες εμφανίστηκαν στο περίπτερο της Honda στην έκθεση CIMA στην Κίνα τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να συνοδεύονται από επίσημες πληροφορίες. Στη συνέχεια, δεν υπήρξε καμία αναφορά στα μοντέλα στη μεγαλύτερη και πιο προβεβλημένη έκθεση EICMA τον Νοέμβριο, παρά τις ενδείξεις ότι προορίζονται για την παγκόσμια αγορά.

Τώρα, ωστόσο, έχουμε την πρώτη εικόνα πραγματικών στοιχείων χάρη σε έγγραφο έγκρισης τύπου στην Κίνα για την CBR500R Four, το οποίο επιβεβαιώνει την ισχύ, το βάρος και τις βασικές διαστάσεις της.

Μπαίνοντας κατευθείαν στην ουσία, η μέγιστη ισχύς της μοτοσυκλέτας αποδίδεται στους 70.8 ίππους, από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 502 κ.εκ. με διάμετρο κυλίνδρου 60 mm. Ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει ότι αυτή η διάμετρος πρέπει να συνδυάζεται με διαδρομή 44.4 mm ώστε να επιτυγχάνεται ο κυβισμός των 502 κ.εκ. Ωστόσο, το νούμερο των 60 mm που προκύπτει από την ονομασία του κινητήρα WH460MR-A (η ονομασία δηλώνει 4 κυλίνδρους, διάμετρο 60 mm, κατασκευή από την Wuyang-Honda στην Κίνα) είναι στρογγυλοποιημένο, οπότε τα πραγματικά νούμερα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

Η ισχύς δεν είναι εντυπωσιακή για αυτή την κατηγορία. Αν και δεν υπάρχουν πολλά τετρακύλινδρα μοντέλα 500 κ.εκ. για σύγκριση, η CFMoto 500SR Voom αποδίδει 77.8 ίππους από 499 κ.εκ., ενώ η ισχυρότερη έκδοση της μικρότερης Kawasaki ZX-4RR φτάνει τους 73.8 ίππους, παρά το γεγονός ότι έχει 20% μικρότερο κυβισμό. Παράλληλα, η νεοεισερχόμενη ZXMoto διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα 470 κ.εκ., στην 500RR και δηλώνει 83.1 ίππους στις 13,500 σ.α.λ.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο βάρος. Με 189 κιλά δεν θεωρείται βαριά, αλλά είναι ελαφρώς βαρύτερη από την ZX-4RR των 188 κιλών και αισθητά βαρύτερη από την ZXMoto 500RR, που ζυγίζει μόλις 168 κιλά γεμάτη. Ωστόσο, η Honda σπάνια δίνει μεγαλύτερη σημασία στους αριθμούς, οπότε αυτά τα όχι και τόσο εντυπωσιακά στοιχεία δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η CBR500R Four υστερεί.

Ο νέος τετρακύλινδρος κινητήρας εξοπλίζεται με τη δεύτερη γενιά του συστήματος E-Clutch της Honda. Σε αντίθεση με τα αρχικά μοντέλα CBR650R και CB650R που παρουσίασαν το έξυπνο, αυτοματοποιημένο σύστημα συμπλέκτη, η CBR500R Four χρησιμοποιεί γκάζι ride-by-wire, επιτρέποντας αυτόματο ανέβασμα στροφών στα κατεβάσματα για πιο ομαλές αλλαγές χωρίς συμπλέκτη. Επιπλέον, οι ενεργοποιητές του συμπλέκτη έχουν μεταφερθεί στη δεξιά πλευρά του κινητήρα για πιο συμπαγή σχεδίαση. Όπως και στα άλλα μοντέλα με E-Clutch, υπάρχει κανονική μανέτα που παρακάμπτει το αυτόματο σύστημα, ώστε η μοτοσυκλέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με απόλυτα συμβατικό τρόπο.

Ο κινητήρας φιλοξενείται σε ατσάλινο πλαίσιο, με ανεστραμμένο πιρούνι (πιθανότατα Showa) και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Nissin, ενώ πίσω υπάρχει αλουμινένιο ψαλίδι με μονό αμορτισέρ. Το μεταξόνιο είναι 1,413 mm, με ελαστικά 120/70 μπροστά και 160/60 πίσω, σε τροχούς 17 ιντσών. Το σύνολο καλύπτεται από διακριτικό φέρινγκ που αποφεύγει τις υπερβολικά περίπλοκες γραμμές και τα περιττά winglets που συναντώνται σε ορισμένους ανταγωνιστές, αλλά ταυτόχρονα αφήνει στην άκρη το ρετρό sport ύφος της CFMoto 500SR Voom, που πιθανότατα θα είναι ο πιο άμεσος αντίπαλός της στις αγορές όπου συνυπάρχουν.

Σε ποιες αγορές θα διατεθεί η Honda CBR500R Four; Ελλείψει επίσημης επιβεβαίωσης, μια ένδειξη προκύπτει από τις αιτήσεις κατοχύρωσης ονομάτων που έχει καταθέσει η Honda. Το όνομα «CBR500R Four» έχει κατοχυρωθεί στην Ιαπωνία, το Μεξικό, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κολομβία και την Τουρκία, ενώ αναμένεται και μια μικρότερη έκδοση 400 κ.εκ., προσαρμοσμένη σε τοπικούς κανονισμούς αδειών και φορολογίας, με την ονομασία «CBR400R Four» να έχει κατοχυρωθεί στην Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη. Δεν υπάρχει κατοχύρωση στις ΗΠΑ, όμως αυτό ίσως δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Honda διαθέτει ήδη τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος «CBR» για μοτοσυκλέτες εκεί, καθιστώντας περιττή μια ξεχωριστή αίτηση.

Τα πρώτα μοντέλα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της κοινοπραξίας Wuyang-Honda στην Κίνα, όμως παραμένει άγνωστο αν η συγκεκριμένη μονάδα θα χρησιμοποιηθεί για παγκόσμια παραγωγή. Με τους δασμούς να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τιμολόγηση, αν η μοτοσυκλέτα προορίζεται για την αγορά των ΗΠΑ, η Honda θα μπορούσε να επιλέξει εργοστάσια σε χώρες με χαμηλότερους εισαγωγικούς φόρους.

Η γυμνή CB500 Super Four που παρουσιάστηκε δίπλα στην CBR500R Four στην Κίνα τον Σεπτέμβριο δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση τύπου, όμως αναμένεται να μοιράζεται σχεδόν πανομοιότυπες προδιαγραφές, με τον ίδιο κινητήρα και πλαίσιο, και μόνο αλλαγές στο ντύσιμο και τη θέση οδήγησης ώστε να ταιριάζει στον ρόλο του roadster μοντέλου.