του Νεκτάριου Διατσίδη

Η επίσημη πίστα της Αδελαΐδας, η οποία πρόκειται να φιλοξενεί το Αυστραλιανό MotoGP από το 2027, παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας Peter Malinauskas, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία για την υλοποίηση του πρώτου Αγώνα MotoGP στον κόσμο, που θα διεξάγεται στο κέντρο μιας πόλης.

Η προτεινόμενη πίστα, προϋπολογισμού 82.9 εκατομμυρίων €, είναι αποτέλεσμα μηνών στενής συνεργασίας μεταξύ του MotoGP, της Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) και των συνεργατών στην Αδελαΐδα, με στόχο να προσφέρει αγώνες παγκόσμιου επιπέδου, τηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας.

Η εντυπωσιακή παρουσίαση, κατά την οποία προβλήθηκαν τα σχέδια στους παρευρισκόμενους μέσω μιας προβολής 360°, αποτέλεσε σημαντική στιγμή στην πορεία προς τη φιλοξενία από την Αδελαΐδα ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία του αθλήματος.

Η πίστα θα βρίσκεται στους δρόμους που φιλοξένησαν για πρώτη φορά την F1 στην Αδελαΐδα και θα είναι μοναδική στο MotoGP, καθώς η διοργάνωση θα συνδυάζει την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου φεστιβάλ με το θέαμα του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσυκλέτας στον κόσμο, στην καρδιά ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς εκδηλώσεων της Αυστραλίας.

Η πίστα μήκους 4.13 χλμ., με 15 στροφές, αποτελεί μια νέα εκδοχή της εμβληματικής πίστας της Formula 1 στην Αδελαΐδα, προσαρμοσμένη για μια νέα εποχή, επαναφέροντας στη ζωή θρυλικά τμήματά της όπως τα Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend και Dequetteville Terrace. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι οι μοτοσυκλέτες του MotoGP θα φτάνουν ταχύτητες έως και 343 χλμ./ώρα, με χρόνους γύρου περίπου στο 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα.

Το όραμα για το έργο εκτείνεται πολύ πέρα από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Με το MotoGP να επιστρέφει αρχικά στην Αδελαΐδα κάθε χρόνο έως και το 2032, η διοργάνωση θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναβάθμιση των πάρκων και των δημόσιων χώρων που αποτελούν μέρος της πίστας, δημιουργώντας μια διαρκή παρακαταθήκη για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις μελλοντικές μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Carlos Ezpeleta, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του MotoGP Group, δήλωσε:

«Έχουμε περάσει πολλούς μήνες δουλεύοντας στενά με την FIM και τους συναδέλφους μας στην Αδελαΐδα, προκειμένου να σχεδιάσουμε μια πίστα MotoGP που θα είναι συναρπαστική και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής.

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί και βέβαιοι ότι θα προσφέρει μια εντελώς νέα και συναρπαστική εμπειρία για τους αναβάτες, τις ομάδες και τους φιλάθλους μας».

Η μέριμνα για τις κοινότητες που ζουν, εργάζονται και περνούν τον χρόνο τους γύρω από την πίστα αποτέλεσε επίσης βασικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασμού.

«Από την πρώτη ημέρα, έχουμε συνεργαστεί στενά με τους τοπικούς φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η πίστα θα έχει θετικά αποτελέσματα για την κοινότητα και το περιβάλλον, παράλληλα με αγώνες παγκόσμιου επιπέδου. Κατανοούμε ότι ένα έργο τέτοιας κλίμακας θα προκαλέσει κάποια αναστάτωση, όμως στόχος μας είναι οι κάτοικοι της Αδελαΐδας να αισθάνονται υπερήφανοι που φιλοξενούν το MotoGP και πραγματικά συνδεδεμένοι με τη διοργάνωση», πρόσθεσε ο Ezpeleta.

Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την προστασία των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Peter Malinauskas, δήλωσε:

«Για περισσότερα από 40 χρόνια, η πίστα δρόμου της Αδελαΐδας έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο διάσημες εικόνες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το σκασμένο ελαστικό του Mansell. Οι Senna και Prost στο βάθρο μετά την τελευταία νίκη του Senna στην F1. Ο Craig Lowndes να κερδίζει ξεκινώντας τελευταίος από το grid. Το θεαματικό ατύχημα του Jason Bright στη στροφή 1.

Στη νέα της εποχή, θα δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά παγκόσμιας κλάσης – συνδυάζοντας την ταχύτητα, την ασφάλεια και τους θεαματικούς αγώνες τόσο για το MotoGP, όσο και για τα Supercars, φέρνοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη και την πολιτεία μας και προβάλλοντας τη Νότια Αυστραλία σε ένα παγκόσμιο κοινό άνω των 630 εκατομμυρίων ανθρώπων».

Η παρουσίαση της πίστας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υποδοχή του MotoGP από την Αδελαΐδα το 2027 και τη δημιουργία ενός αθλητικού προορισμού παγκόσμιας κλάσης, σχεδιασμένου να προσφέρει οφέλη για πολλά χρόνια μετά την πτώση της καρό σημαίας.