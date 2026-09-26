22 Grand Prix. Πέντε ήπειροι. Δύο νέες πίστες. Καλωσορίσατε στο MotoGP 2027, καθώς ξεκινά μια νέα εποχή!

Οι πιο φανατικοί και λάτρεις του προγραμματισμού ήδη ξεκινούν να σχεδιάζουν τις αποδράσεις τους σε κάποιον ή κάποιους από τους Αγώνες της επόμενης χρονιάς.

Το ημερολόγιο του MotoGP για το 2027 ανακοινώθηκε. Σε μια νέα εποχή με νέες μοτοσυκλέτες, 22 Grand Prix θα δουν το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο να ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο, σε μια ακόμη σεζόν-ρεκόρ, καλύπτοντας πέντε ηπείρους και καλωσορίζοντας δύο νέες πίστες στο πρόγραμμα.

Η πρώτη είναι το Μπουένος Άιρες, καθώς το MotoGP ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στη Νότια Αμερική. Η επιστροφή του αθλήματος στην Αργεντινή ακολουθεί τις επισκέψεις στην Βραζιλία για την παρουσίαση της σεζόν στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τη δεύτερη επίσκεψη στην Γκοϊάνια για τον 3ο Γύρο. Το Autódromo Oscar y Juan Gálvez, στην εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, υποδέχεται το MotoGP για τον 4ο Γύρο του 2027.

Η δεύτερη είναι το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του MotoGP στη νέα αστική πίστα της Adelaide, που θα φιλοξενήσει τον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς. Η Νότια Αυστραλία θα προσφέρει ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα για τον 21ο Γύρο, με τη δόξα να κρίνεται σε μια μοναδική τοποθεσία – στην καρδιά της πόλης.