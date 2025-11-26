Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, η Πετρούπολη μετατράπηκε στο επίκεντρο του Ελληνικού Trial, φιλοξενώντας τους δύο τελευταίους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Trial 2025.

Μπορεί η προετοιμασία για μια τέτοια διοργάνωση να σημαίνει ατελείωτο τρέξιμο – άδειες, χορηγοί, αφίσες, σεμινάρια κριτών, γραμματείες – αλλά τελικά άξιζε 100%. Κυρίως γιατί οι αθλητές έδειξαν, για άλλη μια φορά, ήθος, πάθος και την καλύτερή τους διάθεση σε ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα μοτοσυκλέτας.

Η ΛΕΜΟΤ, αξιοποιώντας την περσινή της εμπειρία, ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη στη φετινή διοργάνωση Trial. Σύνθεση της βασικής ομάδας: Αλυτάρχης – Ανδρέας Χατζηδάκης, Αγωνοδίκες – Παναγιώτης Κανελλόπουλος & Κώστας Διαμάντης, Τεχνικός Έφορος – Γιώργος Αναμουρλίδης, Κριτές οι Σταμάτης Φεραρόλης, Μιχάλης Μπόγδανος ,Ευάγγελος Λούμος, Αντώνης Παπαθεοδώρου, και Νίκος Νικολουδάκης και Γραμματεία Βαρβάρα Κουτάντε, Γιάννης Δρακούλης, και Πάρις Κόντης.



Με την ουσιαστική υποστήριξη του Δήμου Πετρούπολης, εξασφαλίστηκαν όλες οι απαραίτητες υποδομές, ενώ μηχανήματα του δήμου συνέβαλαν στη μεταφορά κάδων, κορμών και εμποδίων για τη δημιουργία της απαιτητικής 5ης ειδικής διαδρομής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι Γιώργος Διαμαντίδης και Νίκος Χατζηïγνατιάδης, οι οποίοι σχεδίασαν και δούλεψαν στο στήσιμο των ειδικών διαδρομών, καθώς και ο Φωτάγγελος Μουρίκης για την παροχή πολύτιμης βοήθειας σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας.

Συνολικά 24 αθλητές από Κρήτη, Δράμα, Μέγαρα, Λουτράκι και Αττική έλαβαν μέρος και στους δύο αγώνες, γεμίζοντας τις κατηγορίες με αξιόλογες παρουσίες. Οι πέντε μεγάλες ειδικές διαδρομές δοκίμασαν τα όρια των αναβατών με κάθε είδους δυσκολία: βραχώδη περάσματα, απαιτητικές ανηφοροκατηφόρες, στενά τεχνικά σημεία, καθώς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς από κορμούς.

Ξεχωριστή λάμψη έδωσαν οι τρεις γυναίκες αθλήτριες που συμμετείχαν στιςκατηγορίες Woman, Junior και Mini. Η παρουσία τους αποτελεί δυνατό μήνυμα ότι το λεγόμενο «ασθενές φύλο» μόνο ασθενές δεν είναι, ιδιαίτερα σε ένα τόσο απαιτητικό και τεχνικό άθλημα όπως το Trial.

Τα αποτελέσματα του διημέρου: