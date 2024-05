Απομένουν λιγότερο από τρεις εβδομάδες μέχρι το Aprilia All Stars, τη μεγάλη γιορτή της Aprilia, ένα από τα πολυαναμενόμενα γεγονότα για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Tο πρόγραμμα του φεστιβάλ της Aprilia περιλαμβάνει μοναδικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, πρωταθλητές, θεάματα γεμάτα αδρεναλίνη και διασκέδαση για όλους.

Μάλιστα, όσοι βρεθούν στο Misano, θα έχουν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία να ανταμείψουν το πάθος τους για τις μοτοσυκλέτες: στο τέλος της ημέρας θα κληρωθεί μία Aprilia RS 457.

Πρόκειται μια νέα σπορ μοτοσυκλέτα, που συνδυάζει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της Aprilia για μέγιστη διασκέδαση στην πίστα και τον δρόμο.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 8 Ιουνίου, στο Misano World Circuit.

Θα είναι μία εξαιρετική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, όπου οι παραβρισκόμενοι θα δουν από κοντά τις φανταστικές μοτοσυκλέτες Aprilia RS-GP που αγωνίζονται στο MotoGP και θα συναντήσουν τους αναβάτες της Aprilia Racing, τόσο από την Factory Team όσο και από την Team Track House: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira και Raul Fernandez.

Πρωταθλητές που όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσουν στην πίστα αλλά, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στο Aprilia All Stars, θα ενωθούν μαζί με τους πολυάριθμους θαυμαστές στο paddock για να γιορτάσουν την Aprilia, την νικηφόρα ευρωπαϊκή μάρκα με τις περισσότερες νίκες σε παγκόσμια πρωταθλήματα, με 298 θριάμβους σε GP.

Μαζί τους θα είναι και οι μεγάλοι πρωταθλητές της ιστορίας της Aprilia, με επικεφαλής τον έξι φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Max Biaggi.

Θα υπάρχει επίσης αρκετός χώρος για την offroad βασίλισσα της ερήμου, Aprilia Tuareg, κυρίαρχη στο Africa Eco Race, και για ολόκληρη την offroad ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αναβατών Jacopo Cerutti και Francesco Montanari, που θα συναντήσουν τους θαυμαστές τους στη χαρούμενη και χαλαρή ατμόσφαιρα των ιταλικών paddock.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα, μέσα από την ιστοσελίδα APRILIA, να εγγραφούν πληρώνοντας το ανάλογο κόστος σε μια από τις παρακάτω εκπληκτικές εμπειρίες:

– Ένας γύρος στην πίστα ως συνεπιβάτης μαζί με οδηγό Aprilia MotoGP

– Μια περιήγηση στο MotoGP box για να μάθετε όλα τα μυστικά, με επικεφαλής τους τεχνικούς της Aprilia Racing

– Meet & Greet μαζί με τα αστέρια της Aprilia Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Raul Fernandez και Lorenzo Savadori

– Τη φιλοξενία της Aprilia Racing με τη μορφή ενός γνήσιου Racer γεύματος μαζί με τους αναβάτες MotoGP και την ομάδα Aprilia Racing.

Το μεγάλο νέο για τη φετινή εκδήλωση είναι το All Stars Race, μια πρόκληση μεταξύ πρωταθλητών που θα συνδυάσει τον ανταγωνισμό με τη διασκέδαση.

Όλοι οι αναβάτες της Aprilia Racing, από τα αστέρια του MotoGP μέχρι τους άσους του Offroad, θα είναι στην πίστα για να αγωνιστούν σε έναν ιδιαίτερο αγώνα πάνω σε μία Aprilia RS 660 Extrema.

Κάθε αναβάτης θα αγωνιστεί σε ζευγάρι με έναν καλεσμένο μεταξύ των εμψυχωτών του Aprilia All Stars – πρωταθλητές που έχουν γράψει την αγωνιστική ιστορία της Aprilia, αστέρες από την ψυχαγωγία και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό – σχηματίζοντας έτσι νέα πληρώματα και συνδυασμούς που, χάρη στην εκκίνηση τύπου Le Mans και τη θεαματική εναλλαγή αναβάτη, υπόσχονται να οδηγήσουν σε μια ισορροπημένη και συναρπαστική αγωνιστική εμπειρία.

Όπως πάντα, το Aprilia All Stars θα είναι μία μεγάλη γιορτή, για λάτρεις της μάρκας, παρέες φίλων και ολόκληρες οικογένειες.

Το paddock θα ζωντανέψει από τα test rides, που θα φέρουν την αφρόκρεμα της γκάμας Aprilia στους τοπικούς ιταλικούς δρόμους – πάντα εντελώς δωρεάν- και από το Μουσείο Aprilia Racing με τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες που έχτισαν τον θρύλο της Aprilia, έτοιμες να γιορτάσουν με το soundtrack των 2χρονων κινητήρων τους στην πίστα, μια συμφωνία που οφείλει να ακούσει κάθε λάτρης της μάρκας.

Η μουσική του Radio DeeJay θα είναι το soundtrack σε μία ημέρα γεμάτη από πρωτοβουλίες, όπως η έκθεση «Aprilia seen from the East», με εντυπωσιακές λήψεις του Ιάπωνα φωτογράφου Aki Kusudo, μια εμβάθυνση στον κόσμο των αγώνων, που εξιστορεί την πορεία της Aprilia στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP.

Θα υπάρχουν επίσης περιοχές για eSports, αγορές ρούχων και άλλων ειδών Aprilia Racing, φαγητό και πολλά άλλα.

Και, στο τέλος της ημέρας, όταν σβήσει ο θόρυβος των MotoGP και των ιστορικών 2χρονων μοτοσυκλετών, η πίστα Misano θα ανήκει σε όλους τους κατόχους Aprilia για την παραδοσιακή τελική παρέλαση.