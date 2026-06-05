Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι μοτοσυκλέτες του Piaggio Group έχουν την τιμητική τους το 2026 και αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον Ιταλικό όμιλο να γιορτάσει τις αγωνιστικές επιτυχίες της Aprilia και την παράδοση της Moto Guzzi που φέτος κλείνει 105 χρόνια λειτουργίας!

Το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου η Aprilia και η Moto Guzzi προσκαλούν κάθε μοτοσικλετιστή στη σχολή ασφαλούς οδήγησης Riding School του Θανάση Χούντρα για τα φετινά Aprilia Days και Moto Guzzi Days!

Ένα διήμερο με επίκεντρο τα test rides των μοντέλων των εργοστασίων του Noale και Mandello del Lario.

Οι μοτοσυκλέτες Moto Guzzi θα είναι διαθέσιμες προς δοκιμή στη μαγευτική διαδρομή μέχρι τους πρόποδες της Πάρνηθας.

Ταυτόχρονα η οικογένεια Aprilia θα δώσει το παρόν με όλα τα μέλη της γκάμας 660, ενώ το Tuono 125 καθώς και όλα τα μοντέλα της οικογένειας 457 θα δοκιμάζονται στην ασφάλεια της κλειστής πίστας.

Από αυτήν την γιορτή δεν θα μπορούσε να λείψει και το ολοκαίνουργιο μοντέλο Aprilia SR GT 400 που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ μοτοσυκλέτας και σκούτερ!

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με εκπροσώπους της Piaggio Hellas και του δικτύου συνεργατών, να ανακαλύψουν τις τρέχουσες προσφορές και τις ειδικά οφέλη, όπως η δωρεάν επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης.

Εξασφαλίστε τη θέση σας στα Aprilia Days και Moto Guzzi Days δηλώνοντας συμμετοχή: https://register.testridedays.gr/events/aprilia-motoguzzi-days-2026

Τα test rides θα γίνονται κατόπιν ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητος εξοπλισμός αναβάτη: Άδεια οδήγησης, ταυτότητα, εξοπλισμός ασφαλείας (κράνος, μπουφάν, γάντια, μακρύ παντελόνι και κλειστά παπούτσια).