Αν όχι όλοι οι περισσότεροι κάναμε τις πρώτες μας μέτρα με δίκυκλο σε ένα ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικές, τουλάχιστον μέχρι να συνηθίσουμε τον χειρισμό του ποδηλάτου και να βελτιώσουμε την αίσθηση ισορροπίας με δυο τροχούς.

Συνήθως αυτή η περίοδος προσαρμογής αυτό κράταγε από λίγα λεπτά, για τους πιο ευπροσάρμοστους, μέχρι συνήθως μερικές ημέρες.

Αυτό για τα παιδικά μας χρόνια, γιατί από τη στιγμή που κάποιος μαθαίνει να ισορροπεί με δυο τροχούς συνήθως δεν το ξεχνάει ποτέ.

Οπότε γιατί βλέπουμε την κοπέλα να έχει βοηθητικές στο σκούτερ που οδηγάει μέσα στην πόλη;

Προφανώς το θέμα της δεν είναι η έλλειψη ισορροπίας με δυο τροχούς άλλα το ύψος της αναβάτριας που δεν της επιτρέπει να πατάει με άνεση τα πόδια στο έδαφος όποτε η λύση με τις πτυσσόμενες βοηθητικές στο σκούτερ της προσφέρει έξτρα προστασία από τις, συνήθως ανώδυνες άλλα ντροπιαστικές, μικρο-πτώσεις.

Πτώσεις που καμιά φορά συμβαίνουν και στους πιο έμπειρους αναβάτες, όπως η πρωταγωνίστρια του παραπάνω video που οδηγεί μεγαλύτερες και αρκετά ψηλότερες μοτοσυκλέτες όπως έχουμε δει σε άλλα βιντεάκια της.