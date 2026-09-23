Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Piaggio Hellas παρουσίασε ένα νέο επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Aprilia SR GT 400, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους αναβάτες να αποκτήσουν το sport adventure σκούτερ της Aprilia με 30% προκαταβολή και 30 άτοκες δόσεις*.

Το Aprilia SR GT 400 φέρνει στον κόσμο των σκούτερ τη φιλοσοφία σχεδιασμού και την τεχνογνωσία της Aprilia στην κατασκευή μοτοσυκλετών.

Πρόκειται για ένα crossover GT μεσαίου κυβισμού σκούτερ που συνδυάζει ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στις καθημερινές μετακινήσεις και τις διαδρομές σε επαρχιακούς δρόμους.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο Noale της Ιταλίας, το SR GT 400 διαθέτει πλαίσιο εξελιγμένο από την Aprilia, βάρος μόλις 186 κιλών και κινητήρα 400 κ.εκ. απόδοσης 36 ίππων.

Η θέση οδήγησης, οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ο προηγμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός δημιουργούν ένα scooter που είναι εξίσου αποτελεσματικό στην αστική μετακίνηση, στα ταξίδια και στις αποδράσεις πέρα από τα όρια της πόλης.

Με το νέο πρόγραμμα DreamRide, η απόκτηση του Aprilia SR GT 400 γίνεται τώρα πιο εύκολη, προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους αναβάτες να ζήσουν την εμπειρία οδήγησης μιας Aprilia.

*Ενδεικτική Προσφορά Χρηματοδότησης: Aprilia SR GT 400, με τιμή λιανικής 6.800 € για ποσό δανείου 4.760 €, άτοκο*, με ονομαστικό επιτόκιο 0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/1975), με διάρκεια 30 μήνες και μηνιαία δόση 158,67 €, το συνολικό κόστος του δανείου οχήματος ανέρχεται σε 100,00 €, το οποίο αποτελείται από 0,00 € τόκους και 100,00 € έξοδα χρηματοδότησης.