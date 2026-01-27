Η σεζόν για την ομάδα Aprilia Tuareg Racing ξεκίνησε επίσημα, με το 2026 Africa Eco Race στην Ταγγέρη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Ένα σημαντικό γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σεζόν, σε συνέχεια του off-road project «Back to Africa», μαζί με τους αναβάτες Jacopo Cerutti, Francesco Montanari και Marco Menichini, και την δοκιμασμένη Tuareg Rally της Aprilia Tuareg Racing.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Aprilia Tuareg Rally κυριάρχησε στη rally raid σκηνή σε διεθνές επίπεδο, κερδίζοντας κάθε διαγωνισμό στον οποίο έχει συμμετάσχει.

Μεταξύ των επιτευγμάτων της είναι οι τίτλοι στους αγώνες Africa Eco Race του 2024 και του 2025, το Baja Aragón, το Hellas Rally Raid, το Ro Rally Marathon και τα τρία τελευταία Ιταλικά Πρωταθλήματα Motorally.

Μια ιδανική διετία, που αναδεικνύει την εξαιρετική συνέργεια μεταξύ της Tuareg Rally και των αναβατών της.

Η Aprilia Tuareg Rally, αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την GCorse των αδελφών Guareschi και έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στον χώρο των rally raid, συνδυάζοντας επιδόσεις, αξιοπιστία και εξαιρετική ευελιξία σε κάθε έδαφος.

Αυτό το ταξίδι οδήγησε την Tuareg Rally να αναγνωριστεί ως η «Βασίλισσα της Αφρικής», κάτι που φανερώνει την κυριαρχία της στα αφρικανικά Ράλι.

Μετά τα αποτελέσματα που πέτυχε την περασμένη σεζόν, η Aprilia Tuareg Racing έχει τώρα έναν φιλόδοξο στόχο: να κατακτήσει τον τίτλο Africa Eco Race για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Μετά τον αγώνα Africa Eco Race, ο οποίος ξεκίνησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στο Ντακάρ στις 7 Φεβρουαρίου, έρχεται η σημαντική νέα προσθήκη στο ημερολόγιο του 2026.

Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Tout Terrain Rally Cup, που αποτελείται από τέσσερις γύρους: Ισπανία (12-18 Απριλίου), Ελλάδα (25-31 Μαΐου), Ρουμανία (10-18 Ιουλίου) και Ιταλία (13-17 Οκτωβρίου).

Αυτό αποτελεί ένα φυσικό βήμα εξέλιξης για την ομάδα Aprilia Tuareg Racing, η οποία, αφού κυριάρχησε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Motorally τις τελευταίες τρεις σεζόν, τώρα ανεβάζει τον πήχη θέτοντας στόχο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

JACOPO CERUTTI : “Οι στόχοι μας είναι, φυσικά, να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό και να διεκδικούμε τη νίκη τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Africa Eco Race. Το επίπεδο έχει ανέβει σημαντικά φέτος, με πολλούς δυνατούς ανταγωνιστές, αλλά πάντα προετοιμαζόμαστε για τη νίκη και στοχεύουμε σε έναν τρίτο συνεχόμενο τίτλο. Είναι ένας εξαιρετικά απρόβλεπτος και απαιτητικός αγώνας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο, οπότε θα τα δώσουμε όλα. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: ο στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε από το ντεμπούτο μας.”

FRANCESCO MONTANARI : “Ανυπομονώ να επιστρέψω στην έρημο. Ο κύριος στόχος μου στο Africa Eco Race είναι να πετύχω ένα αποτέλεσμα που κυνηγάω εδώ και δύο χρόνια. Θα αγωνίζομαι σε κάθε στάδιο μέρα με τη μέρα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό και στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προσπαθώντας επίσης να κερδίσω μερικά στάδια και να παραμείνω στις θέσεις που μετράνε. Είμαι επίσης χαρούμενος που φέτος θα αγωνιστούμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο στόχος εκεί θα είναι να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, δεδομένου ότι τα πήγαμε καλά πέρυσι και θα ήθελα να το επαναλάβω, καθώς αυτοί οι αγώνες είναι περισσότερο στα μέτρα μου σε σύγκριση με το Motorally. Ελπίζω να περάσουμε καλά και να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε το 2026 μια υπέροχη χρονιά, θα ήταν το κερασάκι στην κορυφή όλης της απίστευτης δουλειάς που έχει κάνει η ομάδα Aprilia Tuareg Racing.”

MARCO MENICHINI : “H σεζόν 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα Africa Eco Race. Οι μοτοσυκλέτες Tuareg Rally είναι απίστευτες. Μετά τις τελευταίες ενημερώσεις και δοκιμές, έχω μια εξαιρετική αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα. Τα πάω καλά με την ομάδα Aprilia Tuareg Racing, οπότε οι προσδοκίες είναι υψηλές και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Σε τόσο μεγάλους αγώνες, όλα μπορούν να συμβούν και είναι πάντα δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Υπάρχει επίσης η νέα προσθήκη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θεωρώ φανταστικό. Πέρυσι συμμετείχαμε σε δύο αγώνες, το Hellas Rally Raid και το Ro Rally Marathon, οι οποίοι ήταν και οι δύο φανταστικοί. Συναντήσαμε μια τεράστια ποικιλομορφία εδάφους και η εμπειρία ήταν πολύ θετική. Δεδομένου ότι είναι ένα νέο πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.”

VITTORIANO GUARESCHI (Team Manager Aprilia Tuareg Racing): “Είχαμε ένα εξαιρετικό 2025, με πολυάριθμες δοκιμές με πολύ θετικά σχόλια και συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, τους οποίους κερδίσαμε όλους. Αυτό μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση καθώς πλησιάζουμε στο 2026. Στο Africa Eco Race, θα ξεκινήσουμε με τον αριθμό 1 στη μοτοσυκλέτα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω μας. Αλλά είμαστε έτοιμοι: θα είναι ένας απαιτητικός αγώνας και μπορούμε να βασιστούμε σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική μοτοσυκλέτα και σε δυνατούς, αποφασισμένους αναβάτες που είναι σίγουροι για τις ικανότητές τους. Φέτος, θα αντιμετωπίσουμε επίσης μια σημαντική νέα πρόκληση συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Tout Terrain Rally Cup. Πέρυσι συμμετείχαμε σε δύο αγώνες, το Hellas Rally Raid και το Ro Rally Marathon, κερδίζοντας και τους δύο, επομένως ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να πετυχαίνουμε και στην Ευρώπη.”