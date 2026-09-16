του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Marini κατέκτησε τον Τίτλο στην κατηγορία G-1000 στην πρώτη του χρονιά με την δικύλινδρη Aprilia Tuareg Racing Team.

3η θέση στην κατηγορία για τον Marco Menichini, φέρνοντας μια δεύτερη Tuareg Rally στο τελικό βάθρο της κατηγορίας

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Aprilia Tuareg Racing κατακτά τον Τίτλο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Motorally, αυτή τη φορά μαζί με τον Thomas Marini, ολοκληρώνοντας μια σεζόν στην οποία πρωταγωνίστησε απόλυτα. Ο τελευταίος Αγώνας, που διεξήχθη στην Umbertide, είδε τον αναβάτη από το San Marino να εξασφαλίζει τον Τίτλο στην κατηγορία G-1000, η οποία αφορά τις μοτοσυκλέτες με δικύλινδρους κινητήρες.

Μια εξαιρετική σεζόν για τον Thomas Marini, ο οποίος κατέκτησε τον Ιταλικό Τίτλο της G-1000 στην πρώτη του χρονιά με την Aprilia Tuareg Rally. Από τον πρώτο κιόλας Αγώνα, ο αναβάτης της Aprilia Tuareg Racing βρέθηκε στην κορυφή της κατηγορίας: στην Alassio επικράτησε σε όλες τις Ειδικές Διαδρομές του διημέρου, ενώ σε Olbia και Gioia dei Marsi πανηγύρισε από μία νίκη ημέρας, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στη βαθμολογία της κατηγορίας. Σε αυτά προστέθηκε και η ιστορική νίκη στη γενική κατάταξη της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας στην Gioia dei Marsi, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της δικύλινδρης μοτοσυκλέτας από το Noale.

Εξαιρετική ήταν και η σεζόν του Marco Menichini, ο οποίος ολοκλήρωσε το 2026 στην 3η θέση της γενικής κατάταξης της G-1000. Το διήμερό του στην Umbertide ήταν ιδιαίτερα σταθερό, με δύο τερματισμούς στη 2η θέση στις δύο αγωνιστικές ημέρες, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να εδραιώσει τη θέση του στη βαθμολογία και να ανεβάσει ακόμη μία Aprilia Tuareg Rally στο βάθρο της κατηγορίας. Πολύ καλή ήταν και η χρονιά του Paolo Pettinari, ο οποίος κατέλαβε την 3η θέση στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Rally GPX.

Οι Aprilia Tuareg Rally, που εξελίσσονται σε στενή συνεργασία με τους αδελφούς Guareschi της GCorse, επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως σημείο αναφοράς, αποδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αξιοπιστία τους σε κάθε είδους έδαφος και γράφοντας ένα ακόμη ιστορικό κεφάλαιο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, με τη νίκη στη γενική κατάταξη στην Gioia dei Marsi και τον τέταρτο συνεχόμενο Ιταλικό Τίτλο στην κατηγορία G-1000 των δικύλινδρων.

Thomas Marini

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κατακτήσω τον Τίτλο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Motorally στην κατηγορία G-1000, ιδιαίτερα επειδή ήταν η πρώτη μου χρονιά με την Tuareg Rally, μια καινούργια μοτοσυκλέτα για εμένα, κάτι που κάνει την επιτυχία ακόμη πιο σημαντική. Παράλληλα, αυτό αναδεικνύει και την αξία της Tuareg Rally, καθώς απέδειξε ότι είναι πραγματικά ανταγωνιστική. Το Σαββατοκύριακο είχε τα πάνω και τα κάτω του, όμως δεν τα παράτησα ποτέ μέχρι το τέλος και χαίρομαι που κατάφερα να ολοκληρώσω τη χρονιά και με μια θέση στο βάθρο της γενικής κατάταξης. Η σεζόν ήταν απαιτητική, καθώς το επίπεδο των αναβατών είναι εξαιρετικά υψηλό και ανεβαίνει κάθε χρόνο, κάνοντας τους αγώνες πολύ σκληρούς, αλλά είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρη την ομάδα της Guareschi για την εξαιρετική δουλειά της. Η μοτοσυκλέτα ήταν άψογη και πάντα με έβαζαν στην καλύτερη δυνατή θέση για να μπορώ να διεκδικώ το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ επίσης ολόκληρη την ομάδα της Aprilia, που μας στηρίζει και δίνει τα πάντα για να μας βοηθήσει να αποδίδουμε στο μέγιστο. Τώρα, όλη η προσοχή στρέφεται στους επερχόμενους αγώνες στην έρημο, καθώς έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας».

Vittoriano Guareschi

«Ήταν πραγματικά μια φανταστική σεζόν στο Motorally. Το φετινό αποτέλεσμα ήταν η καλύτερη ομαδική μας επίδοση στα τέσσερα αυτά χρόνια: κατακτήσαμε για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον Τίτλο, αυτή τη φορά με τον Thomas, και εξασφαλίσαμε μια σημαντική 3η θέση με τον Marco, ανεβάζοντας για πρώτη φορά δύο Tuareg Rally στο βάθρο της κατηγορίας. Επιπλέον, πετύχαμε μια νίκη στη γενική κατάταξη μιας αγωνιστικής ημέρας στην Gioia dei Marsi, μετά τη νίκη στο Bussi sul Tirino πέρυσι, ενώ είχαμε και την 3η θέση στη γενική κατάταξη του Πρωταθλήματος GPX με τον Paolo Pettinari.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, όμως τώρα επιστρέφουμε αμέσως στη δουλειά ενόψει του Africa Eco Race του 2027. Στην Umbertide ξεκινήσαμε ήδη την προετοιμασία μας για τον αγώνα, συμμετέχοντας με μία μοτοσυκλέτα σε διαμόρφωση ερήμου στην κατηγορία FX, μαζί με τον Francesco Montanari. Τον Οκτώβριο θα ταξιδέψουμε στο Μαρόκο για δοκιμές και στη συνέχεια θα βρεθούμε στην εκκίνηση του Addax Rally, ώστε να προετοιμάσουμε τις μοτοσυκλέτες όσο το δυνατόν καλύτερα, έχοντας παράλληλα κατά νου και την επιστροφή του Jacopo. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχει μια μοτοσυκλέτα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για το Africa Eco Race».