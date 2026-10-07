του Νεκτάριου Διατσίδη

Φωτογραφία: Σπύρος Πατμανίδης, Plamen Kodrov

Δοκιμάσαμε την κορυφαία Tuono V4 Factory 1100 στην πίστα των Σερρών και ανακαλύψαμε στην πράξη πόσο κοντά βρίσκεται μια κορυφαία γυμνή μοτοσυκλέτα στις καθαρόαιμες supersport μοτοσυκλέτες.

Υπάρχουν μοτοσυκλέτες που έχουν σχεδιαστεί για να σε μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο και υπάρχουν εκείνες που σε κάνουν να ψάχνεις συνεχώς την επόμενη στροφή. Η Aprilia Tuono V4 Factory 1100 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η κορυφαία έκδοση της Tuono V4 συνδυάζει την επιθετικότητα και τις επιδόσεις μιας supersport με μια πιο όρθια και λειτουργική θέση οδήγησης, δημιουργώντας μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να κινηθεί γρήγορα στον δρόμο, αλλά ταυτόχρονα έχει όλες τις προδιαγραφές για να την απολαύσει ο τυχερός αναβάτης της μια ημέρα στην πίστα ή ακόμη καλύτερα, τρεις μέρες αν υπάρχει η δυνατότητα.

Και όταν μπορούμε να είμαστε στις Extreme Trackdays που διοργανώνει ο Σωτήρης Ζαφειρόπουλος στην πίστα των Σερρών, η Tuono μπορεί να δείξει τον πραγματικό της χαρακτήρα και εμείς να ευχαριστηθούμε την οδήγηση για τρεις συνεχόμενες μέρες στο πιο ασφαλές περιβάλλον.

V4 ΜΕ 180 ΙΠΠΟΥΣ

Στην καρδιά της Tuono V4 Factory βρίσκεται ο γνωστός κινητήρας V4 των 1.099 κ.εκ., με περιεχόμενη γωνία 65° και προδιαγραφές Euro 5+. Η Aprilia ανακοινώνει 180 ίππους στις 11,800 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 121 Nm στις 9,650 σ.α.λ., τιμές που από μόνες τους εξηγούν γιατί η Tuono δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ισχυρή γυμνή μοτοσυκλέτα. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω σωμάτων ψεκασμού 52 mm και Ride-by-Wire γκαζιού, ενώ το εξατάχυτο κιβώτιο συνεργάζεται με το Aprilia Quick Shift, προσφέροντας γρήγορες αλλαγές σχέσεων.

Η Aprilia έχει εξελίξει τον V4 με στόχο όχι μόνο την απόλυτη απόδοση αλλά και τον έλεγχο της δύναμης. Το αποτέλεσμα είναι ένας κινητήρας που προσφέρει έντονη επιτάχυνση και παράλληλα τη δυνατότητα στον αναβάτη να αξιοποιεί προοδευτικά την απόδοσή του.

Στην πίστα, βέβαια, οι αριθμοί αποκτούν πραγματικό νόημα. Οι 180 ίπποι δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στις Σέρρες, όπου υπάρχουν σημεία στα οποία μπορείς να αφήσεις τον κινητήρα να δουλέψει σε όλο το εύρος του, η απόδοση του V4 αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της εμπειρίας.

Έχοντας τοποθετήσει τα μαλακά ελαστικά Pirelli Diablo Supercorsa SC2, η Tuono V4 Factory ήταν έτοιμη για να κάνει την οδήγηση ακόμη πιο συναρπαστική και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να την οδηγήσουμε πιέζοντας αρκετά στις στροφές, αλλά με πλήρη ασφάλεια χάρη στην προοδευτικότητα της συμπεριφοράς των ελαστικών.

Η Tuono V4 Factory δεν βασίζεται μόνο στον κινητήρα. Ένα από τα σημαντικότερα όπλα της είναι το ηλεκτρονικό της πακέτο.

Μπροστά στον αναβάτη υπάρχει μια έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών, ενώ το σύστημα είναι συμβατό με το Aprilia MIA, μέσω του οποίου μπορούν να διαχειρίζονται λειτουργίες όπως κλήσεις, μουσική και πλοήγηση.

Όμως στην πίστα όλα αυτά περνούν σε δεύτερο πλάνο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών για καλύτερο έλεγχο στην περισσότερη πρόσφυση της πίστας.

Η Aprilia χρησιμοποιεί την πλατφόρμα a-PRC (Aprilia Performance Ride Control), η οποία συνεργάζεται με την αδρανειακή πλατφόρμα έξι αξόνων και επιτρέπει την προσαρμογή μιας σειράς παραμέτρων ανάλογα με τις συνθήκες και το στιλ οδήγησης.

Η ηλεκτρονική διαχείριση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων traction control, wheelie control, engine brake management, launch control και διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας. Η Tuono διαθέτει συνολικά έξι Riding Modes, τρία για τον δρόμο και τρία για την πίστα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια μοτοσυκλέτα με 180 ίππους. Ο στόχος δεν είναι να περιοριστεί η απόδοση, αλλά να μπορεί ο αναβάτης να τη χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση.

Χωρίς να αλλάξουμε τις αρχικές ρυθμίσεις, η οδηγική συμπεριφορά μέσα στην πίστα είναι πολύ φιλική και προοδευτική χωρίς να υπάρχει περίπτωση να κάνει πλαγιολισθήσεις με τον πίσω τροχό να σπινάρει αρκετά. Με την αλλαγή της ρύθμισης του ελέγχου της πρόσφυσης και την αύξηση του σπιναρίσματος στις εξόδους των στροφών, η συμπεριφορά αρχίζει να απαιτεί περισσότερη προσοχή στο προοδευτικό άνοιγμα του γκαζιού και εκεί είναι που χρειάζεται να ρυθμιστεί διαφορετικά και η ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη απόσβεση των αναρτήσεων.

ÖHLINS SMART EC 2.0 ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η έκδοση Factory ξεχωρίζει από την κορυφαία ανάρτηση της Öhlins. Μπροστά χρησιμοποιεί ανεστραμμένο πιρούνι Öhlins 43 mm με ηλεκτρονικό έλεγχο και διαδρομή 120 mm, ενώ πίσω υπάρχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μονό αμορτισέρ με διαδρομή 130 mm. Το σύστημα Smart EC 2.0 προσαρμόζει την υδραυλική απόσβεση των αναρτήσεων ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και την επιλεγμένη ρύθμιση να αλλάζει τη συνολική σκληρότητα.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα στοιχεία που κάνουν την Tuono V4 Factory ιδιαίτερη. Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση δεν αποτελεί απλώς ένα χαρακτηριστικό για τον εξοπλισμό της. Στην πίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας στις απαιτήσεις της οδήγησης, ενώ παράλληλα επιτρέπει στον αναβάτη να έχει μια πιο άμεση εικόνα του τρόπου με τον οποίο αντιδρά η μοτοσυκλέτα. Με την επιλογή πιο σκληρής ρύθμισης, πραγματικά αλλάζει ο τρόπος που αντιδρά στην περισσότερη πίεση στις στροφές και η σταθερότητα είναι εκπληκτική, με αποτέλεσμα να κρατά την ιδανική γραμμή ανεπηρέαστη από πιθανά γλιστρήματα και ταλαντώσεις.

Το αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών αποδεικνύεται ιδανικό στην ακαμψία του, καθώς συνεργάζεται με το σύνολο των αναρτήσεων και των φρένων, δημιουργώντας μια κατασκευή που έχει σαφή προσανατολισμό τις υψηλές επιδόσεις. Η αίσθηση που προσφέρει συνολικά η μοτοσυκλέτα σου δίνει την εντύπωση πως κινείται σε αργό ρυθμό, αλλά κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι τα ελαστικά έχουν φτάσει στη μέγιστη πρόσφυση και στην πραγματικότητα κινείται υπερβολικά γρήγορα. Στις ανοιχτές στροφές η αίσθηση από το εμπρός ελαστικό δίνει τη σιγουριά να πλαγιάσεις περισσότερο και με το προοδευτικό άνοιγμα του γκαζιού το πίσω ελαστικό αρχίσει να ανοίγει την τροχιά του πίσω μέρους έχοντας σταθερή γωνία ολίσθησης, τόση όση χρειάζεται για να βρει τη μέγιστη πρόσφυση και να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιτάχυνση στην ιδανική γραμμή.

ΦΡΕΝΑ BREMBO ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Στα φρένα η Aprilia έχει επιλέξει επίσης κορυφαίες λύσεις, με διπλούς εμπρός δίσκους 330 mm και ακτινικές δαγκάνες Brembo. Το σύστημα cornering ABS συνεργάζεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της μοτοσυκλέτας και εξασφαλίζει δυνατό φρενάρισμα πριν τη στροφή χωρίς τον φόβο να μείνει κρατημένο το μπροστινό ακόμη και μέσα στη στροφή, ενώ το πίσω έχει τον ιδανικό έλεγχο της πλαγιολίσθησης στις εισόδους των πιο κλειστών στροφών, αν το επιδιώξει ο αναβάτης.

Η συμπεριφορά στο φρενάρισμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην πίστα των Σερρών, όπου η Tuono μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του συστήματος σε δυνατή επιβράδυνση ειδικά πριν από την 1η στροφή. Η δύναμη που απαιτείται στη μανέτα είναι σχετικά μικρή και ο έλεγχος του φρεναρίσματος είναι γραμμικός, παρέχοντας τη δυνατότητα να μειωθεί σταδιακά το φρενάρισμα όσο ξεκινά το πλάγιασμα της μοτοσυκλέτας.

Στις ανοιχτές στροφές και στην επιτάχυνση, σημαντικό ρόλο παίζει και η αεροδυναμική. Η Tuono V4 Factory διαθέτει διπλά επικαλυπτόμενα αεροδυναμικά βοηθήματα, τα winglets, τα οποία έχουν εξελιχθεί με δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα. Σύμφωνα με την Aprilia, αυξάνουν την κάθετη δύναμη, ενισχύοντας την πρόσφυση και μειώνοντας την τάση ανύψωσης του εμπρός τροχού στις υψηλές ταχύτητες.

Η σχεδίαση των winglets παραπέμπει άμεσα στην αγωνιστική εμπειρία της Aprilia και ιδιαίτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το MotoGP. Στις ανοιχτές στροφές της πίστας η σταθερότητα είναι εμφανής, ενώ η μεγάλη ροπή του κινητήρα δεν καταφέρνει να σηκώσει τον εμπρός τροχό που παραμένει σε επαφή με την άσφαλτο έστω και με λίγη πίεση.

Η Tuono V4 Factory μπορεί να κινηθεί άνετα στο δρόμο, με την κίνηση στην πόλη να δυσκολεύεται από τη μικρή γωνία στροφής του τιμονιού, όμως η πίστα είναι το περιβάλλον όπου οι δυνατότητές της μπορούν να εξεταστούν πολύ πιο βαθιά. Ο αναβάτης μπορεί να αξιολογήσει όχι μόνο την ισχύ του κινητήρα, αλλά και την απόκριση του γκαζιού, τα φρένα, τη λειτουργία των ηλεκτρονικών, την ανύψωση του εμπρός τροχού και, κυρίως, τη συμπεριφορά των αναρτήσεων όταν ο ρυθμός ανεβαίνει.

Το μεγάλο τιμόνι βοηθά στις αλλαγές κατεύθυνσης και η θέση οδήγησης είναι ιδανική για την πίστα με τα μαρσπιέ να βρίσκονται αρκετά ψηλά ώστε να μην ακουμπούν στην άσφαλτο. Η συνολική μάζα της μοτοσυκλέτας βρίσκεται συγκεντρωμένη στο κέντρο και αυτό την κάνει να αλλάζει κατεύθυνση ακόμη πιο εύκολα, ενώ το βάρος των 211 κιλών (γεμάτη) με υγρά είναι ιδιαίτερα χαμηλό βάρος για μοτοσυκλέτα 1,100 κ.εκ. Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει πολύ καλή λειτουργία με γρήγορη απόκριση στις αλλαγές, αλλά θα θέλαμε να είναι πιο “κοντό” στις σχέσεις μετάδοσης για να ταιριάζει στην πίστα των Σερρών. Η μεγάλη ροπή όμως δεν αφήνει την μοτοσυκλέτα χωρίς έντονη επιτάχυνση ανάμεσα στις αλλαγές σχέσεων στις εξόδους των στροφών της πίστας.

Η εργοστασιακή λογική της Tuono είναι ξεκάθαρη: να προσφέρει στον αναβάτη μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να οδηγηθεί γρήγορα χωρίς να απαιτεί τη θέση οδήγησης μιας καθαρόαιμης supersport. Η Aprilia άλλωστε δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία, στη διαμόρφωση του ρεζερβουάρ και στην αεροδυναμική προστασία, στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί ώστε η μοτοσυκλέτα να παραμένει ελεγχόμενη ακόμη και όταν ο ρυθμός ανεβαίνει.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Tuono V4 Factory 1100: δεν προσπαθεί να κρύψει τον supersport χαρακτήρα της πίσω από την πιο όρθια εργονομία μιας γυμνής μοτοσυκλέτας. Αντίθετα, την κάνει περισσότερο φιλική και εύκολη στους χειρισμούς χωρίς να κουράζει στην απαιτητική οδήγηση μέσα στην πίστα.

Με 180 ίππους, προηγμένα ηλεκτρονικά, Öhlins Smart EC 2.0, Brembo και αεροδυναμικά βοηθήματα, η Tuono V4 Factory διαθέτει όλα τα στοιχεία μιας κορυφαίας μοτοσυκλέτας επιδόσεων. Η διαφορά είναι ότι τα προσφέρει σε ένα πακέτο που παραμένει πιο άμεσο και πιο φιλικό στην καθημερινή χρήση από μια καθαρόαιμη supersport.

Η δοκιμή στις Σέρρες ήταν επομένως μια ευκαιρία να δούμε τι πραγματικά μπορεί να κάνει αυτή η κορυφαία streetfighter όταν αφήσει πίσω της τον δρόμο και βρεθεί στο φυσικό της περιβάλλον: μια πίστα όπου η δύναμη, τα φρένα, το πλαίσιο, οι αναρτήσεις, τα ηλεκτρονικά και η αεροδυναμική μπορούν να δουλέψουν μαζί, χωρίς συμβιβασμούς.

Τελικά, βγαίνεις στην ευθεία και ανοίγεις το γκάζι. Ο V4 ανεβάζει στροφές με έναν τρόπο που σε κάνει σχεδόν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι πάνω σε γυμνή μοτοσυκλέτα. Η 1η στροφή πλησιάζει γρήγορα και το πρώτο δυνατό φρενάρισμα είναι αυτό που σου δείχνει πόσο σοβαρά έχει πάρει η Aprilia τον όρο “Factory”. Οι υπόλοιπες στροφές είναι εκεί όπου η Tuono V4 Factory αποκαλύπτει τις δυνατότητές της αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις ακόμα και όταν τα ελαστικά έχουν φθαρεί εντελώς αναγκάζοντας τα ηλεκτρονικά να κάνουν “υπερωρίες” για να περάσει η δύναμη του κινητήρα χωρίς ταλαντώσεις. Μια ωραία εμπειρία που μόνο στην πίστα μπορεί να ζήσει ο αναβάτης μιας Tuono V4 Factory.

TUONO V4 FACTORY – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ V4 (65°), 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, υγρόψυκτος με Ride-By-Wire

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 81 x 53.32 mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1,099 cc

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 180 HP (132.4 kW) @ 11,800 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 121 Nm @ 9,650 σ.α.λ.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κιβώτιο 6 σχέσεων

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης με σύστημα ολίσθησης

ΠΛΑΙΣΙΟ Αλουμινένιο δύο δοκών

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Öhlins ανεστραμμένο πιρούνι με καλάμια Ø 43 mm ηλεκτρονικά ελεγχόμενο,

πλήρως ρυθμιζόμενο, διαδρομή τροχού 120 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Öhlins ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αμορτισέρ, πλήρως ρυθμιζόμενο, 130 mm

Διαδρομή τροχού

ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ Διπλοί πλευστοί δίσκοι Ø 330 mm. Brembo ακτινικές δαγκάνες

ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ Δίσκος Ø 220 mm. Brembo δαγκάνα

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ Ζάντα κράματος αλουμινίου 17″ x 3.5”

ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ Ζάντα κράματος αλουμινίου 17“ x 6”

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 836 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 18 lt

ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* 211 Kg

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Full LED προβολέας και φλας με φωτεινή υπογραφή. Συνδεδεμένη οθόνη 5”

TFT με Race mode. Διακόπτες με οπίσθιο φωτισμό. Σύστημα APRC με

πλατφόρμα αδράνειας 6-αξόνων: Engine Maps (AEM), Engine Brake (AEB),

Cornering ABS (3 χάρτες και περιορισμός ανύψωσης πίσω τροχού), Traction

Control (ATC), προσαρμοστικό και προγνωστικό Wheelie Control (AWC), 6

Riding Mode. Aprilia Quick Shift (AQS). Bending Lights, Aprilia Cruise

Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia

Slide Control (ASC). Öhlins ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σταμπιλιζατέρ τιμονιού.

Μεταλλικά σωληνάκια φρένων. Σέλα συνεπιβάτη και κάλυμμα Aero.

* Σύμφωνα με την οδηγία VO (ΕΕ) 168/2013 με όλα τα υγρά, με βασικό εξοπλισμό και με καύσιμο τουλάχιστον 90% της

χωρητικότητας του ρεζερβουάρ.