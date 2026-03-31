του Νεκτάριου Διατσίδη

Με αφορμή το Grand Prix των ΗΠΑ, η Aprilia Racing αποκάλυψε την Aprilia X 250TH, μια ειδική έκδοση που γεννήθηκε από την κορυφαία τεχνολογική εξέλιξη του MotoGP. Η νέα μοτοσυκλέτα δημιουργήθηκε για να τιμήσει την 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας, στις 4 Ιουλίου 1776. Για τον λόγο αυτό, από τις 30 συνολικά μονάδες, οι 25 προορίζονται για την αγορά των United States, ενώ οι υπόλοιπες θα διατεθούν Διεθνώς. Ξεχωρίζει η εντυπωσιακή εμφάνιση “Stars and Stripes”, εμπνευσμένη από τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας και φυσικά η τιμή που για τη χώρα μας είναι στις 147 χιλιάδες Ευρώ!

Σε τεχνικό επίπεδο, η Aprilia X 250TH αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης. Είναι η πρώτη και μοναδική μοτοσυκλέτα παραγωγής στον κόσμο εξοπλισμένη με carbon-carbon φρένα, τα ίδια που χρησιμοποιούνται στο MotoGP. Αυτό της επιτρέπει να προσφέρει απόδοση πέδησης αντίστοιχη με την Aprilia RS-GP που οδηγούν οι Marco Bezzecchi και Jorge Martín. Παράλληλα, στον τομέα της αεροδυναμικής έχουν εξελιχθεί περαιτέρω τα seat wings νέας γενιάς, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της σειράς “X” ως το πιο προχωρημένο σημείο σύνδεσης μεταξύ μοτοσυκλέτας παραγωγής και πρωτοτύπου MotoGP.

Με την X 250TH, η Aprilia ενισχύει τη Διεθνώς αναγνωρισμένη σειρά “X”, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό project που ξεκίνησε το 2019 με την RSV4 X και συνεχίστηκε με τις Tuono X (2020), RSV4 X Trenta (2022), RSV4 X ex3ma (2024) και RSV4 X-GP (2025). Πρόκειται για εξαιρετικά αποκλειστικά μοντέλα που αντιπροσωπεύουν το απόλυτο επίπεδο απόδοσης και τεχνολογίας που μπορεί να αποκτήσει το κοινό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της Aprilia X 250TH είναι το σύστημα πέδησης carbon-carbon της Brembo, μοναδικό για μοτοσυκλέτα παραγωγής. Περιλαμβάνει δίσκους 340 mm υψηλής μάζας, carbon τακάκια και δαγκάνες αλουμινίου με πτερύγια ψύξης, ενώ πίσω χρησιμοποιείται δίσκος με επινικελωμένη δαγκάνα.

Η χρήση carbon δίσκων μειώνει το βάρος στο μισό σε σχέση με τους χαλύβδινους, ενώ τα carbon τακάκια είναι περίπου 1/3 ελαφρύτερα από τα συμβατικά. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερος χειρισμός και σταθερή απόδοση ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, φέρνοντας την εμπειρία οδήγησης ακόμη πιο κοντά σε εκείνη των μοτοσυκλετών του MotoGP.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η αεροδυναμική αποτελεί βασικό στοιχείο της X 250TH, με την Aprilia Racing να επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό της ρόλο στο MotoGP. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από την RS-GP, ειδικά στο πίσω μέρος, όπου αναπαράγεται πιστά η ροή αέρα. Το πακέτο περιλαμβάνει προηγμένες λύσεις όπως seat wings και tail wings, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην RS-GP25.

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων αυξάνει την κάθετη δύναμη στο φρενάρισμα και στις στροφές, βελτιώνοντας την πρόσφυση και τη σταθερότητα. Το carbon υποπλαίσιο από την PAN Compositi, κατασκευασμένο με τεχνολογία “sandwich structure”, είναι εξαιρετικά ελαφρύ και άκαμπτο.

Το σύστημα της εξάτμισης ολοκληρώνεται με την SC Project τιτανένια διπλή εξάτμιση MotoGP replica, που ενισχύει τόσο την απόδοση όσο και τον αγωνιστικό ήχο. Επιπλέον, το προηγμένο σύστημα ground-effect, κατοχυρωμένο από την Aprilia Racing, δημιουργεί επιπλέον κάθετη δύναμη στις στροφές.

Όλα τα φέρινγκ είναι carbon, κατασκευασμένα με τις ίδιες διαδικασίες των MotoGP. Η κάθετη φόρτιση είναι έως και πέντε φορές μεγαλύτερη σε ευθεία και τρεις φορές σε κλίση σε σχέση με το RSV4, αυξάνοντας σημαντικά τη σταθερότητα και μειώνοντας τις τάσεις ανύψωσης του εμπρός τροχού.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Το Aprilia X 250TH εξοπλίζεται με V4 κινητήρα 1099 κ.εκ. και γωνία 65°, εξελιγμένο από το Racing Department με προδιαγραφές SBK. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 240 ίππους στις 13,750 σ.α.λ., με όριο περιστροφής στις 14,100 σ.α.λ., ενώ η ροπή αγγίζει τα 131 Nm στις 11,750 σ.α.λ.

Η απόδοση αυτή επιτυγχάνεται μέσω βελτιώσεων όπως αυξημένη σχέση συμπίεσης, φίλτρο υψηλής διαπερατότητας Sprint Filter, αγωνιστικές εισαγωγές αέρα, εξάτμιση SC Project και ξηρός συμπλέκτης STM.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η διαχείριση γίνεται μέσω της μονάδας Aprilia Racing APX, άμεση εξέλιξη των συστημάτων του WSBK. Προσφέρει πλήρη παραμετροποίηση για κάθε στυλ οδήγησης και συνθήκη πίστας. Επιτρέπει έλεγχο της ισχύος, του traction control, του engine brake και του anti-wheelie ανά σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένο GPS.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει αλουμινένιο πλαίσιο διπλής δοκού, συνδυασμένο με αναρτήσεις Öhlins υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου πιρουνιού υπό πίεση. Οι σφυρήλατες ζάντες Marchesini από μαγνήσιο φορούν slick ελαστικά Pirelli αντίστοιχα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike.

Πολλά εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από carbon ή κατεργασμένο αλουμίνιο, όπως τα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ και η πλάκα τιμονιού με τον σειριακό αριθμό. Το σύνολο συμπληρώνεται από αγωνιστικά ψυγεία νερού και λαδιού, καθώς και μετάδοση με τιτανένιο πίσω γρανάζι PBR και αλυσίδα 520 Regina.

LIMITED EDITION

Από τις 30 μονάδες του Aprilia X 250TH, οι 25 θα διατεθούν στις ΗΠΑ με τιμή 150,000 USD, ενώ οι υπόλοιπες 5 στην Ευρώπη με 115,000€ + φόρους. Οι αγοραστές θα αποκτήσουν επίσης αποκλειστικό εξοπλισμό, όπως laptop Yashi για ρυθμίσεις ECU, ειδικό χαλί, προσωποποιημένη κουκούλα, σταντ RCB τιτανίου και θερμαινόμενες κουβέρτες ελαστικών IRC.

Η Aprilia X 250TH αποτελεί μέρος του προγράμματος Factory Works της Aprilia Racing, το οποίο δημιουργήθηκε για να μεταφέρει την αγωνιστική τεχνολογία απευθείας στους αναβάτες που επιδιώκουν κορυφαίες επιδόσεις ή θέλουν να αποκτήσουν μια RSV4 ή Tuono V4 στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

MASSIMO RIVOLA, APRILIA RACING CEO:

«Για ακόμη μία φορά, η Aprilia Racing παρουσιάζει ένα αποκλειστικό προϊόν που βρίσκεται ακόμη πιο κοντά σε μια MotoGP μοτοσυκλέτα. Η Aprilia X 250TH είναι ξεκάθαρα ένα αντικείμενο για αληθινούς γνώστες – κάτι ασύγκριτο. Με τα χρόνια, οι X μοτοσυκλέτες έχουν γίνει ιδιαίτερα περιζήτητες τόσο από συλλέκτες όσο και από όσους αναζητούν να ζήσουν μια εμπειρία εξαιρετικά κοντά σε αυτό που νιώθουν οι αναβάτες του MotoGP».

FABIANO STERLACCHINI, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ APRILIA RACING:

«Η Aprilia X 250TH είναι ακόμη ένα σπουδαίο δημιούργημα της Aprilia Racing, στο οποίο, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που την κάνουν να ξεχωρίζει. Ξεκινώντας από την εξαιρετικά προηγμένη αεροδυναμική, εμπνευσμένη από τα concept των MotoGP μοτοσυκλετών, έως και τις πολυάριθμες αναβαθμίσεις του κινητήρα, με αυξημένη ισχύ σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Ωστόσο, το πραγματικά ξεχωριστό στοιχείο αυτού του project είναι το προηγμένο σύστημα πέδησης. Οι δίσκοι από carbon επιτρέπουν ακραίο φρενάρισμα χωρίς να καταπονούν το σύστημα. Πρόκειται για τεχνολογία προερχόμενη από το MotoGP, που χρησιμοποιείται εν μέρει και στην Formula 1, και αποτελεί ένα εντελώς νέο χαρακτηριστικό που θα προσφέρει επιδόσεις φρεναρίσματος που δεν έχουν ξαναφανεί σε μοτοσυκλέτα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό».

APRILIA X 250TH TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοτοσυκλέτα RSV4 1100 Factory 2026 κατασκευασμένη από την Aprilia Racing, μη εγκεκριμένη για χρήση σε δημόσιο δρόμο, με τις εξής τροποποιήσεις:

Κινητήρας

V4 65°, 1099 κ.εκ. με προδιαγραφές αγωνιστικής SBK

Σύστημα Εξάτμισης

SC-Project Titanium Full-System Exhaust MotoGP Replica 4×2 με σωλήνα εξισορρόπησης μεταξύ των σειρών κυλίνδρων

Airbox

Σώμα πεταλούδας MY25 και ειδικά χωνιά εισαγωγής

Φίλτρο Αέρα

Υψηλής διαπερατότητας αγωνιστικό – τεχνολογία MotoGP – Sprint Filter

Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου

APX Aprilia Racing με ειδικές ρυθμίσεις και σύστημα GPS

Ψυγεία (νερού και λαδιού)

Μεγάλου μεγέθους Racing – τεχνολογία SBK

Μετάδοση

Πίσω γρανάζι τιτανίου και ελαφρύτερο μπροστινό γρανάζι από την PBR (σχεδιασμένα από την Aprilia Racing)

Αλυσίδα

Regina Chain 520

Μέγιστη Ισχύς (στον στρόφαλο)

240 HP @ 13,750 rpm

Μέγιστη Ροπή (στον στρόφαλο)

131 Nm @ 11,750 rpm

Μέγιστες Στροφές Κινητήρα

14,100 rpm

Ζάντες

Marchesini σφυρήλατες Mg M7R GENESI (μπροστά 17’’x3.5’’ – πίσω 17’’x6’’)

Σύστημα Πέδησης

Brembo Carbon-Carbon, με δίσκους carbon – διάμετρος 340 mm υψηλής μάζας – διαμόρφωση MotoGP, τακάκια carbon – διαμόρφωση MotoGP και δαγκάνες κατεργασμένου αλουμινίου με πτερύγια ψύξης

Πίσω Δαγκάνα Φρένου

Επινικελωμένη

Μπροστινό Πιρούνι

Öhlins FKR με πιεζόμενο cartridge και μηχανικό έλεγχο. Ρυθμιζόμενο σε προφόρτιση ελατηρίου, υδραυλική συμπίεση (με ειδική ρύθμιση) και απόσβεση επαναφοράς. Κάτω μέρη πιρουνιού σχεδιασμένα από Aprilia Racing, πλήρως κατεργασμένα CNC, για δαγκάνες τύπου MotoGP με απόσταση 108 mm.

Πίσω Αμορτισέρ

Öhlins TTX μηχανικά ελεγχόμενο piggyback προερχόμενο από MotoGP, πλήρως ρυθμιζόμενο σε: προφόρτιση ελατηρίου, μεταξόνιο και υδραυλική συμπίεση (με ειδική ρύθμιση) και απόσβεση επαναφοράς

Σταμπιλιζατέρ Τιμονιού

Öhlins, ρυθμιζόμενο

Συμπλέκτης

Ξηρός συμπλέκτης από STM

Άνω Πλάκα Τιμονιού

Racing, ελαφρύτερη, κατεργασμένη CNC, με αριθμό περιορισμένης έκδοσης

Διακόπτες Τιμονιού

Racing από Jetprime

Μανέτα Συμπλέκτη

Racing από Domino

Μαρσπιέ

Κιτ Racing, ρυθμιζόμενο, από Spider

Φέρινγκ

Προδιαγραφών MotoGP, πλήρως από carbon από PAN Compositi

Αεροδυναμικό Πακέτο

Carbon μπροστινό και κάτω φτερό, πλευρικά φτερά, ουράς και σέλας όπως στο MotoGP, από PAN Compositi

Βάση Σέλας

Δομική βάση carbon, από PAN Compositi

Λασπωτήρας & Προστατευτικό Αλυσίδας

Πλήρως carbon

Χρωματισμός (Livery)

“Stars and Stripes”

Μέρη CNC

Τάπα ρεζερβουάρ, κάρτερ κινητήρα και προστασίες μανέτας φρένου, από Spider

Ελαστικά

Pirelli Slick Diablo SBK εμπρός SC-1 125/70 – πίσω SC-X 200/65

Ξηρό Βάρος

165 kg

Συμπληρωματικός Εξοπλισμός

Laptop Yashi, εξατομικευμένο χαλάκι και κάλυμμα μοτοσυκλέτας, βάσεις (πίσω και μπροστά) τιτανίου από RCB, θερμαντικά ελαστικών από IRC