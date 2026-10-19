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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Ariic Gobi 250 (By Gemini) φέρνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού στην κατηγορία των μεσαίων Adventure scooter, συνδυάζοντας έναν υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα με ABS δύο καναλιών και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης.

Για τους αναβάτες που επιθυμούν την πρακτικότητα ενός πολυχρηστικού scooter σε μια προσιτή τιμή Gobi 250 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση.

Από την έγχρωμη οθόνη TFT 7” με λειτουργία Mirror Link και πλοήγησης, την κάμερα στο εμπρός μέρος, έως τις θύρες φόρτισης τύπου A & C, η Ariic έχει δώσει έμφαση στη χρηστικότητα του scooter.

Το Ariic Gobi 250 με τον ολοκληρωμένο εξοπλισμό του θυμίζει ένα maxi scooter και χάρη στα τεχνικά στοιχεία του αποτελεί ένα ενδιαφέρον σύνολο για αναβάτες που επιθυμούν την ευκολία ενός scooter σε συνδυασμό με σκληροτράχηλο χαρακτήρα.

Τι κάνει το Gobi 250 να ξεχωρίζει

Το ισχυρότερο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών άνεσης και στοιχείων που παραπέμπουν σε μοτοσυκλέτα.

Το ενιαίο πλαίσιό του έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την ακαμψία και να συγκεντρώνει χαμηλά το κέντρο βάρους, γεγονός που βοηθά το scooter να ανταπεξέρχεται στις δύσκολες οδικές συνθήκες.

Σύστημα ABS δύο καναλιών

Traction control με δυνατότητα απενεργοποίησης

Aνεστραμμένο πιρούνι

Έγχρωμη οθόνη TFT 7” με συνδεσιμότητα, λειτουργίες Mirror Link και πλοήγησης

Φωτισμός Full LED

Κάμερα καταγραφής δεδομένων 1080p

Θύρες USB τύπου A και C

Σύστημα εκκίνησης και ξεκλειδώματος χωρίς κλειδί (keyless)

Σύστημα TPMS για παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

Ρυθμιζόμενη ζελατίνα

Για τους καθημερινούς χρήστες, αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις επιδόσεις.

Ο συνδυασμός αποθηκευτικού χώρου, δυνατοτήτων φόρτισης, πρόσβασης χωρίς κλειδί και προστασίας από τον αέρα προσδίδει στο Gobi 250 έναν σαφή χαρακτήρα που εστιάζει στην πρακτικότητα.

Mε το κλειδί στην τσέπη του αναβάτη, όλα ελέγχονται από έναν πολυχρηστικό διακόπτη, αυξάνοντας τον βαθμό της ευχρηστίας σε υπερθετικό βαθμό.

Προδιαγραφές κινητήρα

Την κίνηση παρέχει ένας υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας 249 κ.εκ. με τέσσερις βαλβίδες και 1ΕΕΚ.

Η απόδοσή του είναι 23Hp/7.500rpm και ροπή 23Nm/5.000rpm, με την τροφοδοσία του να γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού.

Με μέση κατανάλωση στα μόλις 3,1Lt/100Km και το ρεζερβουάρ να δέχεται 11,5 λίτρα καυσίμου, προσφέρει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 350 χιλιόμετρα.

Πλήρης εξοπλισμός

Το Gobi 250 διαθέτει ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι διαμέτρου 37mm και διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ.

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, που συνεργάζονται με δικάναλο ABS.

Με μήκος 1.980mm και πλάτος 770mm, το Gobi 250 διαθέτει τις κόμπακτ διαστάσεις ενός scooter πόλης.

Το ύψος της σέλας στα 810mm το καθιστά προσβάσιμο σε ένα ευρύ φάσμα αναβατών.

Προσιτή τιμή

Το νέο Gobi 250 βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην ιδιαίτερα προσιτή τιμή των 3.395€!

Είναι διαθέσιμο σε διχρωμία μαύρο/ασημί, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.