Ανακοινώθηκε η τιμή της ηλεκτρικής Adventure ZERO DSR/X Full Pack

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Electromove, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών της Αμερικανικής ZERO Motorcycles για την Ελληνική αγορά, ανακοίνωσε το νέο τιμοκατάλογο μοτοσυκλετών ZERO που συμπεριλαμβάνει, εκτός των τιμών των νέων μοντέλων 2023 και την τιμή της DSR/X Full Pack, που είναι η πλούσια έκδοση της Adventure Zero.

Οι διαφορές της έκδοσης DSR/X Full Pack σε σχέση με τη βασική έκδοση, αφορούν την αναβάθμιση, του εξοπλισμού της DSR/X και περιλαμβάνουν: μεγαλύτερη εργοστασιακή ζελατίνα, προστατευτικά κάγκελα, προβολείς ομίχλης Led και εργοστασιακή κεντρική βαλίτσα (Top case).

H DSR/X χρησιμοποιεί το νέο κινητήριο πακέτο ισχύος Z-Force της εταιρείας που παράγει την εκπληκτική ροπή των 225 Nm και μέγιστη ισχύ 100 ίππων. Η μπαταρία χωρητικότητας 17,3 kWh Z-Force προσφέρει αυτονομία που μπορεί να φθάσει τα μέχρι και τα 290 χιλιόμετρα σε διαδρομές μέσα στην πόλη και για όσους χρειάζονται αυξημένη αυτονομία η DSR/X μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με έξτρα Power Tank που αυξάνει τη χωρητικότητα 21 kWh.

Οι πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της Showa και η μεγάλη απόσταση από το έδαφος, σχεδόν 200 mm, της DSR/X προσφέρουν άνετη και ασφαλή κίνηση σε κάθε διαδρομή.

Σε ότι αφορά τα φρένα η DSR/X είναι εξοπλισμένη με το σύστημα MSC (Motorcycle Stability Control) της Bosch που προσφέρει λειτουργία συνδυασμένου φρεναρίσματος (e-CBS), Vehicle Hold Control (VHC) και πρόγραμμα λειτουργίας για χρήση εκτός δρόμου.

Η τιμή της έκδοσης DSR/X Full Pack διαμορφώνεται στα 27.590€.

Η electromove ανακοίνωσε παράλληλα και τις τιμές των scooter της Ray Electric Motors που επίσης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στη χώρα μας. Ο νέος τιμοκατάλογος της Ray εκτός της τιμής της βασικής έκδοσης RAY 7.7, περιλαμβάνει τις τιμές των εργοστασιακών αξεσουάρ και τις αναβαθμίσεις του συστήματος φόρτισης.