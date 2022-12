Αποκατάσταση μιας Triumph Tiger Cub του 1963

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Το μόνο είδος σκουριάς (rust) που μας αρέσει είναι αυτή η εκπληκτική Oi punk μπάντα από την Αυστραλία (είναι όντως πολύ καλοί, τσεκάρετέ τους). Εντάξει και το Diamonds and Rust της Joan Baez και ο δίσκος του Neil Young, Rust Never Sleeps, αλλά ας μην ξεφεύγουμε. Αλλά μας αρέσει στις μοτοσυκλέτες μας; Σίγουρα όχι. Πάρτε αυτήν την Triumph Tiger Cub του 1963, για παράδειγμα. Έχει δει καλύτερες μέρες; Απολύτως. Μπορεί να σωθεί; Όπως τόσες πολλές μοτοσυκλέτες, όλα εξαρτώνται από το πόσο χρόνο, προσπάθεια και χρήματα είναι διατεθειμένο να αφιερώσει το άτομο που το βρήκε.

Ευτυχώς, υπάρχουν οι YouTubers, Live with Creativity, και αν δεν είστε ήδη εξοικειωμένοι με αυτό το κανάλι, η αποκατάσταση όλων των ειδών είναι αυτό που κάνουν. Eίναι αλήθεια ότι αυτή η Tiger Cub δείχνει την ηλικία της (αυτή η κυρία θα κλείσει τα 60 του χρόνου) και έτσι είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα χρειαστεί αρκετή δουλειά εάν πρόκειται να επιστρέψει σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Η Tiger Cub γεννήθηκε το 1953, σαν ένα μοντέλο για το 1954. Μια από τις μονοκύλινδρες μοτοσυκλέτες της Triumph, με την τεχνογνωσία από την κατασκευή της Terrier 150. Και οι δύο μοτοσυκλέτες διέθεταν βαλβίδες, οι οποίες θεωρούνταν αρκετά προηγμένες εκείνη την εποχή, οπως έγραψε ο Ian Falloon στο "The Complete Book of Classic and Modern Triumph Motorcycles, 1937 to Today".



Για σύγκριση, o κίλυνδρος των 149cc της Terrier είχε διάμετρο και διαδρομή 57 x 58,5 mm, ενώ η Tiger Cub των 199cc έπαιζε στα 63 x 64 mm. Η Terrier απέδιδε οκτώ ίππους στις 6.000 σ.α.λ., ενώ η Tiger Cub ανέβασε αυτόν τον αριθμό στους 10 στις ίδιες στροφές. Διέθετε επίσης μια νέα, βελτιωμένη κυλινδροκεφαλή, καθώς και ένα μεγαλύτερο καρμπυρατέρ Amal. Η Tiger Cub αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένη που παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1968 και αμέτρητοι αναβάτες έμαθαν για το "the baby Bonnie", όπως ονομαζόταν.

Επιστροφή στο βίντεο, το οποίο είναι το πρώτο σε μια σειρά που κάνουν οι LWC για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν αξιολογείτε μια νέα μοτοσυκλέτα όπου γνωρίζετε ότι σχεδόν όλα τα μέρη της χρειάζονται φροντίδα; Πρέπει να την αποσυναρμολογήσεις, φυσικά. Αυτό το βίντεο έχει να κάνει με την αποσυναρμολόγηση της μοτοσυκλέτας και τον καθαρισμό του πλαισίου, των φτερών και μερικών άλλων κομματιών.

Ευτυχώς, η σκουριά φαίνεται να είναι όλη επιφανειακή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σοβαρή σήψη. Μόλις αφαιρεθεί το χρώμα και καθαριστεί επαρκώς η επιφάνεια, είναι ώρα για βαφή. Στο δεύτερο βίντεο, οι LWC αντιμετωπίζουν τον κινητήρα - και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Μέχρι στιγμής, μόνο τα δύο πρώτα βίντεο της σειράς είναι διαθέσιμα για προβολή, αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το ολοκληρωμένο έργο θα αξίζει την αναμονή.