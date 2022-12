Επανέρχεται η Έκθεση Μοτοσυκλέτας το 2023

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βe Best, εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων, η Be Best σε συνεργασία με τον Κ. Λαμάρη θα διοργανώσει την Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2023 υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ).

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2023 έχει προγραμματισθεί για τις 29/3 έως 2/4/2023 και θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Π. Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO).

Πραγματικά ένα πολύ καλό νέο για τους Μοτοσυκλετιστές που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα περισσότερα νέα μοντέλα, όλα μαζί σε ένα χώρο και να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή μοτοσυκλέτας που τόσο μας έλειψε αυτά τα χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρίας Be Best.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023

Επανέρχεται πιο πλούσια και δυναμική από ποτέ!

Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023 είναι γεγονός. Η έκθεση θεσμός για τον κόσμο του δικύκλου, ανανεωμένη και πιο πλούσια από κάθε άλλη χρονιά, επανέρχεται σε ένα νέο εκθεσιακό χώρο, το Εκθεσιακό Κέντρο – Κλειστό Π. Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO) και θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023 τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) γεγονός που εξασφαλίζει την υποστήριξη και συμμετοχή των κορυφαίων εισαγωγικών εταιριών της χώρας, διασφαλίζοντας μια διοργάνωση ακόμη πιο μεγάλη, ακόμη πιο δυναμική, με σκοπό πάντα να μεταφέρει στο κοινό τον παλμό του κόσμου της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά όλα τα νέα μοντέλα μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ηλεκτρικών δικύκλων, να ενημερωθεί για τον εξοπλισμό ένδυσης και ασφάλειας, τα αξεσουάρ, τα λιπαντικά, τα ελαστικά, τα ανταλλακτικά, τη συντήρηση και τη φροντίδα, τις υπηρεσίες, όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου, να παρακολουθήσει σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης αλλά και να οδηγήσει σε οργανωμένο χώρο πίστας (test ride) όλα τα νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν στους επισκέπτες.

Από το 1995 η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ, υπήρξε πρωτοβουλία του Κώστα Λαμάρη, ο οποίος μέσω της εμπειρίας του στο χώρο κατάφερε να δημιουργήσει έναν επιτυχημένο διαχρονικά θεσμό συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον ενός φανατικού κοινού.

Αυτή τη χρονιά, δυο μεγάλες εταιρείες στο χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων, η Κ. Λαμάρης και η Be Best, ενώνουν τις δυνάμεις τους και βάζουν την υπογραφή τους στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διοργάνωση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023, εξασφαλίζοντας την επιτυχία της. Η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ καθώς οι πολυάριθμες επιτυχημένες εγχώριες εμπορικές εκθέσεις αμφότερων των εταιρειών τα τελευταία 25 χρόνια, αποτελούν αδιαμφισβήτητα εγγύηση για την υλοποίηση της μεγαλύτερης και σημαντικότερης για την ελληνική αγορά εμπορικής έκθεσης δικύκλων.

Σας περιμένουμε όλους να δώσετε το παρόν σε αυτή τη μοναδική έκθεση που θα κλέψει τις εντυπώσεις!