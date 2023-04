H  F.C.C. TSR Honda κερδίζει τις 24 Ώρες του Le Mans

του Δημήτρη Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής ξεκίνησε με τον θρυλικό 24ωρο Αγώνα του Le Mans στην Γαλλία. Με ρεκόρ προσέλευσης θεατών, 54 ομάδες (τριών ή τεσσάρων οδηγών η κάθε μία) έδωσαν το παρόν σε έναν Αγώνα που βάζει σε κρίση την αντοχή των κορυφαίων supersport & superbike μοτοσυκλετών και μαζί βέβαια των οδηγών, που πρέπει για 24 ώρες να βρίσκονται σε πλήρη φόρμα και να δίνουν ανά τρεις ώρες περίπου ο καθένας, τον καλύτερό τους και ταχύτερο εαυτό. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα τις νυχτερινές ώρες, όχι μόνο λόγω της μειωμένης ορατότητας, αλλά και του κρύου που δυσκολεύει τη σωστή λειτουργία των ελαστικών. Παρόλα αυτά οι κορυφαίες ομάδες στις δοκιμές ήταν μόνο μισό δευτερόλεπτο στο γύρο αργότερες το βράδυ, ενώ ο μέσος όρος είναι ενάμιση δευτερόλεπτο αργότεροι χρόνοι τη νύκτα.

Ο Αγώνας ξεκινά το Σάββατο στις 15:00 τοπική ώρα και ολοκληρώνεται 24 ώρες αργότερα την Κυριακή.

Τα κυριότερα σημεία του φετινού Αγώνα, του πρώτου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις συνολικά, είναι τα εξής:

* Η νίκη πήγε στην F.C.C. TSR Honda France

* 77,200 θεατές βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Le Mans, οι περισσότεροι από το 2011 και μετά!

* Στο βάθρο και οι YART Yamaha και BMW Motorrad World Endurance Team

* η ομάδα Tecmas-MRP-BMW Racing Team κέρδισε την κατηγορία Dunlop Superstock Trophy

* Ο Gino Rea που αναρρώνει από το περσινό του ατύχημα πήρε το βραβείο Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy

Αναλυτικά στο ρεπορτάζ, η F.C.C. TSR Honda France που είχε κερδίσει πέρυσι τον Τίτλο στο FIM Endurance World Championship, αγωνίστηκε με τους Mike Di Meglio, Josh Hook και Alan Techer με το #1 στη μοτοσυκλέτα τους, που φορούσε ελαστικά της Bridgestone, μια Honda CBR1000 RR-R ενώ και ο Gino Rea, δηλώθηκε τιμητικά ως μέλος της ομάδας, όπως ήταν πέρυσι όταν στον αγώνα Suzuka 8 Hours κτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.

Για τον Γάλλο Di Meglio και τον Αυστραλό Hook το αποτέλεσμα τους ανεβάζει στους οδηγούς που έχουν κερδίσει τρεις φορές τον Αγώνα “24 Heures Motos”, ενώ ο ομόστραυλός τους Techer, πήρε τη δεύτερή του νίκη στην πίστα Circuit Bugatti. Έκαναν έναν αγώνα χωρίς κανένα λάθος, ούτε από τους ίδιους, ούτε από τους μηχανικούς και μπήκαν στα Pits 22 φορές, για συνολικό χρόνο 29' λεπτά, που ήταν με διαφορά ο μικρότερος από όλες τις ομάδες, συμπληρώνοντας 791 γύρους στη διάρκεια των 24 ωρών.

Η YART Yamaha και η BMW Motorrad World Endurance Team που πάλεψαν μαζί τους για τη νίκη, έμειναν στα Pits 41' και 39' λεπτά αντίστοιχα, στις 23 φορές η κάθε μία που μπήκαν και ουσιαστικά έχασαν τον Αγώνα εκεί!

Ένα πρόβλημα με τη δαγκάνα του φρένου για την YART Yamaha όταν οδηγούσε ο ταχύτατος Niccolò Canepa και μια πτώση του Karel Hanika ήταν τα θέματα των δεύτερων, ενώ ο Mykhalchyk έπεσε με την BMW και η ομάδα έμεινε τελικά στην τρίτη θέση.

Η Honda Viltaïs Racing που οδήγησε τον αγώνα στην αρχή, έμεινε τελικά τέταρτη, μπροστά από την ERC Endurance Ducati, που έδινε τη μάχη για το βάθρο, μέχρι που έχασε αρκετό χρόνο για να αλλάξει συμπλέκτη σε κάποιο σημείο του 24ωρου. Ακολούθησε η ομάδα TATI Team Beringer Racing με Kawasaki στην έκτη θέση, ενώ η πολλές φορές στο παρελθόν Παγκόσμια Πρωταθλήτρια ομάδα Yoshimura SERT Motul, έμεινε έβδομη, αφού ο Gregg Black έπεσε άσχημα μόλις στον πρώτο γύρο και χρειάστηκε μία ώρα και 8' λεπτά στα Pits συνολικά για να επιδιορθώσει τις ζημιές.

Έτσι είχαμε έξι διαφορετικούς κατασκευαστές που έδωσαν τη μάχη στις επτά πρώτες θέσεις, κάτι σημαντικό για το πόσο ενδιαφέρον είναι ο θεσμός για όλους.

Στην κατηγορία Dunlop Superstock Trophy, με μοτοσυκλέτες όπως ακριβώς είναι αυτές που οδηγούμε στους δρόμους, με ελάχιστες μετατροπές ασφαλείας, η νέα ομάδα Tecmas-MRP-BMW Racing Team πήρε τη νίκη, μπροστά από την 3ART Best of Bike Yamaha, ενώ η Honda No Limits πήρε την τρίτη θέση.