H Metzeler Επίσημος προμηθευτής ελαστικών για το Isle of Man TT μέχρι το 2027

Η μάρκα ελαστικών Metzeler επιλέχθηκε από τους οργανωτές του Isle of Man ΤΤ σαν επίσημος προμηθευτής στους αγώνες TT για μια πενταετία 2023-2027.

Paul Phillips, Head of Motorsport - Isle of Man Department for Enterprise: «Η Metzeler είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στη σειρά επίσημων επώνυμων χορηγών για το φετινό αγώνα Isle of Man TT. Ο εμπορικός μας στόχος είναι η συνεργασία με του Επίσημους Προμηθευτές να προσθέσει αξία στην εμπειρία του TT για όλους όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση. H Metzeler ήδη συνδέεται αναπόσπαστα με το TT και είναι το ελαστικό επιλογής για πολλές ομάδες που αγωνίζονται ήδη στην εκδήλωση, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή θα είναι μια επωφελής για όλους συνεργασία που θα δυναμώσει τα επόμενα χρόνια».

Francesco Pietrangeli, Διευθυντής Μάρκετινγκ Μοτοσικλετών, της Metzeler: «Το Isle of Man TT είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γνωστούς αγώνες μοτοσικλετών στον κόσμο και έχει μοναδική διαχρονική απήχηση. Τα ελαστικά της Metzeler έχουν χρησιμοποιούνται σε αγώνες ταχύτητας εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν συμβάλει στις επιτυχίες πολλών αναβατών που υποστηρίζουμε διαθέτοντας τους ελαστικά RACETEC RR. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμφωνία που αντιπροσωπεύει τη φυσική εξέλιξη της δέσμευσής μας στους αγώνες ταχύτητας, είναι επίσης ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τα 160 χρόνια από την ίδρυση της εταιρίας μας».

Το Tourist Trophy που ξεκίνησε το 1907 στο Isle of Man σε μια διαδρομή (πίστα) μήκους 60.720 χιλιομέτρων στους δρόμους γύρω από το βουνό Snaefell. Με τα χρόνια έχει γίνει ένας εμβληματικός αγώνας που χαρακτηρίζεται από τη γοητεία, την παράδοση, την δόξα, το πάθος και την αδρεναλίνη, αξίες κοινές από όσους επιλέγουν τα ελαστικά Metzeler, μια μάρκα που μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ιστορία γεμάτη επιτυχίες και τεχνολογία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό για .πάνω από ενάμιση αιώνα!

Τα ελαστικά Metzeler RACETEC RR που χρησιμοποιούνται ήδη από τους αναβάτες έχουν αναπτυχθεί χάρη σε αυτά. Η Metzeler έχει συλλέξει σημαντική εμπειρία σε αγώνες ταχύτητας σε δρόμους (σιρκουί), που ως γνωστόν δεν πραγματοποιούνται σε πίστα αλλά σε δρόμους που είναι ανοιχτοί για το κοινό τον υπόλοιπο χρόνο και όπου όλα τα μπορούν να συμβούν ακόμη και καταστάσεις που αντιμετωπίζει κάθε μοτοσυκλετιστής σε καθημερινή βάση.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που οι αγώνες σε δρόμους ήταν πάντα το πεδίο δοκιμών και εξέλιξης για τα ελαστικά της Metzeler. Χάρη στη συμμετοχή της σε Αγώνες ταχύτητας σε δρόμους και στην τεχνογνωσία που απέκτησε η Metzeler , έχει εμπλουτίσει τη γκάμα ελαστικών της με επιτυχημένα σπόρ ελαστικά όπως τα SPORTEC M9 RR.