H Nazionale Piloti και τα αστέρια του MotoGP στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ένα χρόνο μετά από την ημέρα-γιορτή στη Μύκονο, που «άναψε τη σπίθα» του safe-drive.org, πλειάδα αστέρων του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού επιστρέφει στη χώρα μας για ένα event που θα προσφέρει έντονες συγκινήσεις!



Αυτή τη φορά, η Nazionale Piloti, η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων του μαγικού κόσμου της Formula 1, θα ενώσει τις δυνάμεις της με το MotoGP, σε μία ημέρα όπου η δημοφιλία των πρωταγωνιστών θα ευαισθητοποιήσει ευρύ κοινό για την οδική ασφάλεια.





Ο ιδρυτής του οργανισμού safe-drive.org και εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κώστας Μαστοράκης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ομάδας των πιλότων, Mario di Natale, διοργάνωσαν πέρυσι έναν «φιλικό» αγώνα karting στην πίστα Kartland του νησιού του Αιγαίου, που είχε συζητηθεί.



Φέτος το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 23-24 Αυγούστου και εκτός από τους συνήθεις υπόπτους, τους βετεράνους οδηγούς της Formula 1 Giancarlo Fisichella, Riccardo Patrese, Tonio Liuzzi και Luca Filippi, η λίστα συμμετοχών στις εκδηλώσεις αναμένεται να εμπλουτιστεί από σπουδαία ονόματα του χώρου των δύο τροχών – με πρώτο και καλύτερο τον Valentino Rossi. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει εκφράσει την πρόθεσή του να δώσει το «παρών» στη Μύκονο. Το ίδιο και αστέρια του σήμερα, όπως ο κάτοχος του τίτλου στο MotoGP, Pecco Bagnaia, ο Enea Bastianini, o Franco Morbidelli, o Marco Bezzecchi, o Luca Marini αλλά και ο θρυλικός Giacomo Agostini των 15 Τίτλων!



Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθούν για το εν λόγω event κι αστέρια από άλλους θεσμούς του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως ο νικητής στις 24 Ώρες Le Mans και δοκιμαστής της Scuderia Ferrari, Antonio Giovinazzi, αλλά κι ο επιτυχημένος οδηγός αγώνων αντοχής και DTM, Maro Engel.



Όλοι τους, θα περάσουν το ίδιο, πολύ σημαντικό μήνυμα:



FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους





Αρωγοί στην προσπάθεια του Κώστα Μαστοράκη και της Nazionale Piloti, θα είναι το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Μυκόνου, καθώς επίσης η Κα. Λούλα Λόη Αλαφογιάννη και το Ευρω-Αμερικάνικο συμβούλιο Γυναικών (EAWC).



Τα αστέρια του παγκόσμιου motorsport θα διαμείνουν στα ξενοδοχεία Myconian Avaton και Royal Myconian ενώ χορηγοί του event θα είναι η Givova, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, η Gendal και το SantAnna.