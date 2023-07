Η BMW Motorrad Motorsport χαράζει πορεία για το μέλλον, ίσως και για MottoGP;

Του Νεκτάριου Διατσίδη

Η BMW Motorrad Motorsport διευρύνεται με μια νέα δομή, καθώς χαράζει πορεία για το μέλλον. Υπό τη γενική διεύθυνση του Διευθυντή Motorsport της BMW Motorrad, Marc Bongers, έχουν δημιουργηθεί οι ρόλοι του Τεχνικού Διευθυντή και του Head of Customer Racing. Ο νέος Τεχνικός Διευθυντής της BMW Motorrad Motorsport είναι ο Christian Gonschor. Ο Uwe Geyer αναλαμβάνει το ρόλο του Head of Customer Racing, παράλληλα με τη θέση του ως Head of Marketing. Και οι δύο αναφέρονται απευθείας στον Bongers. Πρόσθετες εξειδικευμένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας ανεξάρτητης ομάδας δοκιμών, έχουν επίσης δημιουργηθεί στο πλαίσιο της BMW Motorrad Motorsport. Τα τμήματα Ανάπτυξης και Δοκιμών στο Μόναχο και το Βερολίνο επεκτείνονται και οι συνέργειες μεταξύ της BMW Motorrad Motorsport και της ανάπτυξης παραγωγής της BMW M 1000 RR θα αξιοποιηθούν πλήρως. Επίσης η Customer Racing θα ενισχυθεί περαιτέρω.

«Με αυτή τη νέα δομή, βελτιστοποιούμε τον τρόπο που έχουμε διαμορφώσει για εργασίες ανάπτυξης και δοκιμών, για τα επιχειρηματικά μας έργα και τους αγώνες», λέει ο Dr. Markus Schramm, Επικεφαλής της BMW Motorrad. «Αυτό μας επιτρέπει να αυξήσουμε τις ικανότητές μας στο Μόναχο και το εργοστάσιο κινητήρων μας στο Βερολίνο, και έτσι να ενισχύσουμε τις εργασίες ανάπτυξης και δοκιμών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike FIM και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Endurance FIM, καθώς και για το πρόγραμμα Customer Racing. Η σύνδεση με την ανάπτυξη της παραγωγής, υπό την ηγεσία του Christoph Lischka, έχει ενταθεί. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε καλή θέση για το μέλλον με αυτές αλλά και με άλλες μεταρρυθμίσεις».

Πολλές ομάδες θα οδηγήσουν την ανάπτυξη των μηχανοκίνητων αγώνων στο Μόναχο και το Βερολίνο.

Ως Τεχνικός Διευθυντής της BMW Motorrad Motorsport, ο Christian Gonschor έχει επιφορτιστεί με τη βελτιστοποίηση της τεχνικής οργάνωσης των εργασιών ανάπτυξης και δοκιμών. Υπό την ηγεσία του, έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές εξειδικευμένες ομάδες για τους τομείς της ομάδας δοκιμών, του πλαισίου, του κινητήρα, των ηλεκτρονικών και της αεροδυναμικής. Αυτές οι ομάδες εδρεύουν κυρίως στο Μόναχο, όπου ειδικά συνεργεία, μοτοσυκλέτες δοκιμών και ανάπτυξης, εργαστήρια δοκιμών και αεροδυναμικές σήραγγες διασφαλίζουν ότι έχουν τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη και τη δοκιμή της BMW M 1000 RR και νέων αγωνιστικών εξαρτημάτων. Για τον κινητήρα, αυτό πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το εργοστάσιο της BMW Motorrad στο Βερολίνο. Επιπλέον, οι αντίστοιχες δυνατότητες για εσωτερική ανάπτυξη και δοκιμαστικές εργασίες θα αυξηθούν τόσο στο Μόναχο όσο και στο Βερολίνο.

Στο Μόναχο, η BMW Motorrad Motorsport βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με την εξέλιξη παραγωγής της BMW M 1000 RR. Η εγγύτητα και η άμεση επικοινωνία επιτρέπει την καλύτερη δυνατή χρήση των πολλών συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων. Η ξεχωριστή νέα ομάδα δοκιμών οργανώνεται και διευθύνεται απευθείας από την BMW Motorrad Motorsport. «Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι η ομάδα δοκιμών μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στις δοκιμές στην πίστα, ανεξάρτητα από τους αγώνες», λέει ο Gonschor. «Για να το πετύχουμε αυτό, συγκροτούμε επίσης μια ξεχωριστή ομάδα δοκιμαστών αναβατών. Η εστίαση εδώ είναι για τις δοκιμές μας στο WorldSBK. Μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, ολόκληρο το τμήμα μας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό θα επωφεληθεί και σε άλλους τομείς από τη δημιουργία νέων τμημάτων μηχανοκίνητων αγώνων».

Το τμήμα Customer Racing θα ενισχυθεί ως αναπόσπαστος πυλώνας.

Παράλληλα με την εργασιακή συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike FIM και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Endurance FIM, το τμήμα Customer Racing αποτελεί επίσης θεμελιώδη πυλώνα των δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού της BMW Motorrad. Σε όλο τον κόσμο, αναβάτες BMW από επίσημες και ιδιωτικές ομάδες διεκδικούν τίτλους, νίκες σε αγώνες και βάθρα στα πρωταθλήματά τους. Ο Uwe Geyer είναι πλέον υπεύθυνος για αυτόν τον τομέα ως νέος επικεφαλής της BMW Motorrad Customer Racing, εκτός από τον ρόλο του ως Διευθυντής Μάρκετινγκ.

«Οι αγώνες των πελατών μας είναι θεμελιώδεις για τη BMW Motorrad», τονίζει ο Geyer. «Αναπτύσσουμε την έρευνά μας για όλους τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο εκείνοι που κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά και για εκείνους τους πελάτες που θέλουν να ανταγωνιστούν με τα προϊόντα μας από την κατηγορία Supersport – είτε επαγγελματικά, είτε ημιεπαγγελματικά είτε ως χόμπι. Το αγωνιστικό πακέτο που προσφέρουμε έχει αναπτυχθεί στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού που βασίζεται στην παραγωγή, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτό το αγωνιστικό πακέτο σε μια έκδοση προσαρμοσμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη στην τοπική κατηγορία Superbike. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πελάτης επωφελείται από την εμπειρία που αποκτά η ερευνητική ομάδα μας στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμοσμένη στους αντίστοιχους κανονισμούς της τοπικής κατηγορίας».

Μια σημαντική πτυχή είναι η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για όλους τους πελάτες. Και οι δύο εκδόσεις κινητήρων Superstock και Superbike μπορούν να αγοραστούν απευθείας μέσω της BMW Motorrad Motorsport. Όλα τα άλλα αγωνιστικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα μέσω του συνεργάτη διανομής alpha Racing. Ο σχεδιασμός ανταλλακτικών, η παραγωγή ανταλλακτικών και οι χρόνοι παράδοσης θα βελτιστοποιηθούν στο μέλλον. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά, το τμήμα Customer Racing υποστηρίζεται από το παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης αγώνων BMW Motorrad. Η BMW Motorrad θα συνεχίσει επίσης να επενδύει σε αυτήν την υποστήριξη.

Νέος συνεργάτης επικοινωνίας για τα μέσα ενημέρωσης.

Από τον Αύγουστο του 2023, ο Dominic Thönnes θα αντικαταστήσει τον Benedikt Torka στον ρόλο του ως Εκπρόσωπο της BMW Motorrad Motorsport.

Όλες αυτές οι αλλαγές και η ενίσχυση του αγωνιστικού προφίλ της μάρκας, με την προσθήκη μάλιστα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Toprak Razgatlioglu στην ομάδα της BMW, δείχνουν μια τάση για περισσότερη εμπλοκή στα αγωνιστικά δρώμενα παγκοσμίως. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι η Γερμανική εταιρία ετοιμάζεται και για την είσοδό της στο MotoGP; Θα φανεί στο άμεσο μέλλον.