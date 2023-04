Οι Ducatisti από όλο τον κόσμο ζεσταίνουν τους κινητήρες τους για την εκδήλωση "We Ride As One"

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Η "We Ride As One" είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που οργανώνει η Ducati σε συνεργασία με τους τοπικούς Αντιπρόσωπους και τα Επίσημα Club της Ducati (DOC).

Οι λάτρεις της Ducati θα συγκεντρωθούν στους κατά τόπους αντιπροσώπους της εταιρείας απο το Borgo Panigale, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, για να οδηγήσουν μαζί σε πορείες που θα δώσουν χρώμα Ducati στους δρόμους κάθε πόλης και θα κάνουν κάθε Ducatista περήφανο που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια της Ducati.

Οι αντιπροσωπείες Ducati σε κάθε χώρα, με την υποστήριξη των Επίσημων Club της Ducati (DOC), εργάζονται για τη δημιουργία εκδηλώσεων που θα είναι μοναδικές και διαφορετικές για κάθε τοποθεσία.

Για παράδειγμα, στη Ρώμη οι Ducatisti θα λάβουν μέρος σε μια εντυπωσιακή παρέλαση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με επικεφαλής τον αναβάτη της Gresini Racing Team MotoGP, Fabio Di Giannantonio. Στην πόλη Kawasaki στην Ιαπωνία, οι λάτρεις της Ducati θα επισκεφθούν όλοι μαζί μαζί το Hakone Venetian Glass Museum, όπου θα απολαύσουν μεσημεριανό γεύμα μέσα στο Μουσείο με θέα στο όρος Fuji. Στη Ρεν της Γαλλίας οι συμμετέχοντες θα πάνε όλοι μαζί μαζί στον όμορφο κόλπο του Mont Saint Michel.

Οι Ducatisti από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν της Κολομβίας θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι από τις αντίστοιχες πόλεις τους για να συναντηθούν στα μισά του δρόμου όπου θα έχουν δείπνο όλοι μαζί.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις και πορείες έχουν προγραμματισθεί και σε πολλές άλλες πόλεις ανάμεσά τους: το Λονδίνο, το Δουβλίνο, η Μαδρίτη, το Μόναχο το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Μιλάνο, το Τόκιο της Ιαπωνίας, το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, η Σαγκάη της Κίνας το Σίδνεϊ και πολλές άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Η επίσημη σελίδα της Ducati στο Instagram θα έχει ζωντανή αναφορά των εκδηλώσεων, μοιράζοντας στα Stories τις συναρπαστικές εικόνες και τα βίντεο από πορείες και συγκεντρώσεις με τα επίσημα hashtags #WeAreDucati #WeRideAsOne.

Το ραντεβού είναι για τις 6 Μαΐου στις κατά τόπους αντιπροσωπείες της Ducati. Οι ενδιαφερόμενοι Ducatisti μπορούν να επικοινωνήσουν ή να πάνε στον τοπικό αντιπρόσωπο για να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης στην πόλη τους.