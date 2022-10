Η Yamaha στο Rally Raid Africa Eco Race με τους Α. Botturi και P. Tarrés

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η ομάδα YamahaTénéré World Raid Team, με αναβάτες τους Alessandro Botturi και Pol Tarrés και σε συνεργασία με τους Riders for Health, συμμετέχει στον εξαντλητικό αγώνα Africa Eco Race που ακολουθεί την αρχική διαδρομή του Παρίσι-Ντακάρ.

Μετά την κατάκτηση του ακραίου Tunisia Desert Challenge (TDC) τον Απρίλιο, η ομάδα ξεκίνησε τώρα με τις Ténéré 700 World Raid με κιτ Yamaha GYTR στον Αφρικανικό αγώνα με στόχο να είναι οι πρώτοι αναβάτες που θα ολοκληρώσουν το Africa Eco Race (AER) με μια δικύλινδρη μοτοσυκλέτα παραγωγής. Εάν το καταφέρουν θα προσθέσουν άλλη μια νίκη στις πολλές, ξεκίνησε το 1979 με τον Cyril Neveu να κερδίζει το πρώτο Ράλι Παρίσι-Ντακάρ, νίκες της Yamaha στην αφρικανική ήπειρο.

Η συμμετοχή της Yamaha πέρα από τη νίκη στοχεύει στην προώθηση και την περαιτέρω ενίσχυση της τεράστιας φιλανθρωπικής προσπάθειας της οργάνωσης Riders for Health.

H Yamaha Motor Europe σε συνεργασία με τους Riders for Health και την υποστήριξη της Two Wheels for Life, σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μία από τις μοτοσυκλέτες Ténéré 700 World Raid προδιαγραφών ράλι που χρησιμοποιούνται από η ομάδα.

Για να μάθετε περισσότερα και να μπείτε στην κλήρωση, κάντε κλικ εδώ.

Ο Ιταλός αναβάτης Alessandro Botturi κέρδισε τις δύο τελευταίες εκδόσεις το 2019 και το 2020 με μια Yamaha WR450F και είναι ο πρώτος αγωνιζόμενος που κέρδισε μια εκδήλωση Rally Raid (το Tunisia Desert Challenge) με μια δικύλινδρη μοτοσυκλέτα που βασιζόταν σε μοντέλο παραγωγής.

Ο Ισπανός καταξιωμένος αναβάτης Hard Enduro και Trial, έχει επίσης εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού στον πρώτο Rally Raid που έτρεξε τερμάτισε στην αξιοσέβαστη 30η θέση.

Ο αγώνας AER (Africa Eco Race) αντιπροσωπεύει μια διαφορετική πρόκληση, καθώς επαναπροσδιορίζει τη διαδρομή του αρχικού Ράλι Παρίσι-Ντακάρ, ξεκινώντας από το Μονακό και διασχίζοντας τη δυτική ακτή της Αφρικής μέσω Μαρόκου και Μαυριτανίας πριν τερματίσει στο θρυλικό Lac Rose στο Ντακάρ της Σενεγάλης .

Η διαδρομή 6.000 χιλιομέτρων του AER αποτελείται από 12 σκέλη σε μερικά από τα πιο σκληρά εδάφη στον πλανήτη. Το AER ξεκίνησε στο Μονακό στις 15 Οκτωβρίου και σήμερα (18/10) θα δοθεί η εκκίνηση της 1ης ειδικής 94 χιλιομέτρων στο Nador του Μαρόκου όπου, ξεκινάει το Αφρικανικό και ουσιαστικό σκέλος του αγώνα.

Alessandro Botturi - Yamaha Tenere World Raid Team

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω την πρόκληση του Africa Eco Race. Μετά από ένα τόσο καλό ντεμπούτο για το Ténéré 700 World Raid στο Tunisia Desert Challenge, όπου κερδίσαμε, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα σε αυτήν την περιπέτεια. Αυτή θα είναι μια πολύ διαφορετική πρόκληση για την ομάδα, αλλά τα μαθήματα που πήραμε στην Τυνησία θα μας βοηθήσουν. Η κύρια εστίασή μας για το AER είναι να διασφαλίσουμε ότι θα περάσουμε τη γραμμή τερματισμού στο Lac Rose του Ντακάρ καθώς συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό έργο με τη Yamaha και τους Riders for Health. Ωστόσο, φυσικά, θα ήταν επίσης ωραίο να εξασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να δείξουμε πόσο καλή είναι η Ténéré 700 World Raid».

Pol Tarrés - Yamaha Tenere World Raid Team

«Ανυπομονώ για την έναρξη του Africa Eco Race! Περίμενα αυτή τη στιγμή από τότε που τελειώσαμε το TDC, τον πρώτο μου αγώνα Rally Raid, όπου έμαθα τόσα πολλά Νομίζω ότι όλη η ομάδα έμαθε επίσης πολλά κατά τη διάρκεια εκείνου του ράλι, καθώς ήταν η πρώτη φορά που κάποιος είχε τρέξει με μια δικύλινδρη μοτοσυκλέτα βασισμένη σε μοντέλο παραγωγής. Δείξαμε τι ήταν ικανή να κάνει η Ténéré 700 World Raid στην Τυνησία και τώρα, θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Πέρασα τους τελευταίους μήνες προπονούμενος εξαιρετικά σκληρά και εστιάζοντας στην εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων για το Ράλι, οπότε είμαι έτοιμος για την περιπέτεια. Ειλικρινά, μου αρέσει να οδηγώ την Ténéré 700 World Raid, κάθε φορά που ανεβαίνω σε αυτή, έχω ένα τεράστιο χαμόγελο κάτω από το κράνος μου καθώς είναι τόσο διασκεδαστικό να την οδηγείς και ανυπομονώ να ξεκινήσω τον αγώνα με αυτή την απίστευτη μοτοσυκλέτα.»

Manuel Lucchese - Yamaha Tenere World Raid Team – Team Manager

«Όλη η ομάδα είναι έτοιμη για τον Africa Eco Race. Εργαζόμαστε διαρκώς μετά από το TDC για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι, ο κύριος στόχος είναι να διασκεδάσουμε και να φροντίσουμε να ολοκληρώσουμε το AER. Ο Botturi κέρδισε τις δύο τελευταίες εκδόσεις του AER, αλλά θα είναι μια πολύ διαφορετική πρόκληση για τη μοτοσυκλέτα Ténéré 700 World Raid. Ωστόσο, μετά τη νίκη του στην Τυνησία, είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να πετύχει κάτι ξεχωριστό. Ο Pol έμαθε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πρώτου του αγώνα στο TDC άλλα υπήρξε τόσο άτυχος στο συγκεκριμένο όσο οι περισσότεροι άνθρωποι σε μια ολόκληρη ζωή, αλλά ποτέ δεν τα παράτησε και είναι αποφασισμένος να δείξει τι μπορεί να κάνει.