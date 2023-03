Μπαίνοντας σε μια γραμμή παραγωγής ελαστικών

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

H Shinko Tyres είναι μια εταιρεία παραγωγής ελαστικών από τη Νότια Κορέα και τώρα, χάρη στο κανάλι YouTube, "Beautiful Work", μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στην γραμμή παραγωγής αυτών των πολύ σημαντικών για την καθημερινότητά μας, κατασκευών από καουτσούκ.

Εν αρχή ην η συνταγή, όπως θα σας έλεγε και οποιοσδήποτε ζαχαροπλάστης. Πράγματι, η αρχή της παρασκευής ενός ελαστικού δεν είναι πολύ διαφορετική από την αρχή οποιασδήποτε ζαχαροπλαστικής παρασκευής, καθώς οι εργάτες συνδυάζουν το καουτσούκ μαζί με άλλα υλικά και το μείγμα περνάει από μηχανήματα που το αναδεύουν και το κομπρεσάρουν, μέχρι να αποκτήσει τη σωστή μορφή.

Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, τότε το κάθε μείγμα περνάει από ένα άλλο μηχάνημα που το μαρκάρει, ώστε να φαίνεται ποιά σύνθεση γόμας έχει χρησιμοποιηθεί.

Ύστερα, οι εργάτες παίρνουν μεγάλες λωρίδες από αυτές τις συνθέσεις και τις βάζουν μέσα στο καλούπι, όπου θα γίνει η παραγωγή του ελαστικού. Εκεί είναι που τυπώνονται και πάνω στο ελαστικό τα χαρακτηριστικά του, το σήμα της εταιρείας κλπ.

Τέλος τα ελαστικά περνάνε από επιθεώρηση η οποία, σε αυτό το εργοστάσιο τουλάχιστον, γίνεται από ανθρώπους και όχι μηχανήματα. Βεβαίως κάθε εταιρεία έχει τις δικές της διαδικασίες και τα δικά τους μικρά μυστικά (all right then keep your secrets), όμως σίγουρα αυτό το βίντεο αποτυπώνει σε 11 λεπτά τη γενική διαδικασία παραγωγής ελαστικών, αυτών των ζωτικών εξαρτηματών για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τις καθημερινές μας εξορμήσεις με τη μοτοσυκλέτα μας.