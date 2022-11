Νέα Honda CL 500 - Στα χνάρια των θρυλικών Honda CL των 60s

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ανάμεσα στα μοντέλα για το 2023 η Honda παρουσίασε και τη νέα CL500, μία μοτοσυκλέτα με στοιχεία εμπνευσμένα από τις scrambler Honda CL των δεκαετιών 60 και 70.

Η σειρά scrambler μοτοσυκλετών CL της Honda ήταν, μεσαίες σε κυβισμό και ελαφριές μοτοσυκλέτες που είχαν σαν βάση τα αντίστοιχα δικύλινδρα μοντέλα δρόμου άλλα με μικρές αλλαγές όπως: Τελικό εξάτμισης τοποθετημένο ψηλά, λάστιχα On Off, και μεγάλο τιμόνι που τους πρόσφεραν μια βασική δυνατότητα για κίνηση εκτός δρόμου (off-road).

Η νέα Cl 500 ακολουθεί το στυλ και την λειτουργικότητα της αρχικής scrambler CL72 (250 κ. εκ.) του 1962 και είναι σχεδιασμένη για χρήση δρόμου άλλα και για χαλαρές off-road διαδρομές. Το κλασικό στυλ της με λεπτομέρειες όπως, το στρογγυλεμένο ρεζερβουάρ με προστατευτικά γονάτων, οι μαύρες φυσούνες στα καλάμια του μπροστινού συστήματος και το ψηλά τοποθετημένο τελικό εξάτμισης, δηλώνει τον scrambler χαρακτήρα της και τραβάει τα βλέμματα.

H νέα CL 500 χρησιμοποιεί τον παράλληλο δικύλινδρο υγρόψυκτο 4-βάλβιδο DOHC κινητήρα, της σειράς CB500 της Honda, με απόδοση 46.6 ίππων (34.3kW) στις 8.500 σαλ. (κατηγορία διπλώματος A2). Η χαρτογράφηση της μονάδας ελέγχου του συστήματος ψεκασμού καυσίμου PGM-FI είναι ανανεωμένη με στόχο την προσαρμογή του τρόπου απόδοσης στον On Off χαρακτήρα της CL 500. To κιβώτιο ταχυτήτων είναι έξι σχέσεων και ο υποβοηθούμενος συμπλέκτης είναι μονόδρομος (slipper).

Το σωληνωτό ατσάλινο ανοικτό (τύπου διαμάντι) πλαίσιο συνδυάζεται με αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής - 150 χιλ. εμπρός και 145 χιλ. πίσω - και τροχούς 19/17 ιντσών μπροστά/πίσω με ελαστικά Dunlop Mixtours 110/80 R19 και 150/70 R17 αντίστοιχα.

Τα φρένα, δίσκος 310 χιλ μπροστά και 240 χιλ. πίσω, συνδυάζονται με ABS που είναι ρυθμισμένο για χρήση και σε χωματόδρομους.

Η απόσταση από το έδαφος είναι 155 χιλ. το μεταξόνιο στα 1.485 χιλ, το ύψος σέλας στα μόλις 790 χιλ. και το πλήρες βάρος στα 192kg.

Όλα τα φώτα είναι τεχνολογίας LED και η τεχνολογία Emergency Stop Signal (ESS) ενεργοποιεί αυτόματα τα πίσω φλας στα απότομα φρεναρίσματα.

Ο στρογγυλός LCD πίνακας οργάνων έχει ανοιχτόχρωμες ενδείξεις σε σκούρο φόντο (negative) που περιλαμβάνει ένδειξη επιλεγμένης σχέσης κιβωτίου, κατανάλωση καυσίμου και ξεχωριστά βέλη φλας.

Η 23YM CL500 θα διατίθεται στις παρακάτω χρωματικές επιλογές: