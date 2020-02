Ο Κοντολέτας σε νέους ορίζοντες

Ήταν μια διαδρομή που διήρκησε για περισσότερο από 15 χρόνια. Χρόνια δημιουργικά, όμορφα, γεμάτα αναμνήσεις. Έζησα έντονες στιγμές, συγκινήσεις, χαρές, ταξίδια, νίκες, ήττες και γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους που βρέθηκαν μέχρι το τέλος της πορείας μου δίπλα μου. Όλα όμως τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Και για μένα το τέλος της αγωνιστικής μου καριέρας, έφτασε. Ευχαριστώ τους φοβερούς υποστηρικτές μου, τους τεχνικούς μου, τους χορηγούς μου και καθέναν ξεχωριστά που εργαζόταν για την πετυχημένη μου αυτή πορεία στο χώρο του motocross. Τον πατέρα μου και την οικογένεια μου για τη στήριξη και την αγάπη που πάντα μου δίνατε και με βοηθήσατε να πετύχω τα όνειρα μου και φυσικά τη γυναίκα μου για την αμέριστη συμπαράστασή της. Την YAMAHA στην οποία είχα την τιμή να αγωνιστώ μαζί της αλλά και κάθε συναθλητή μου με τον οποίο είχα τη χαρά να αγωνιστώ μαζί του. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Καλές αγωνιστικές στιγμές!

