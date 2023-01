Ρεκόρ πωλήσεων για την Ducati με περισσότερες από 60.000 μοτοσυκλέτες

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το 2022 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Ducati που έκανε ρεκόρ πωλήσεων με την παράδοση 61.562 μοτοσυκλετών σε όλο τον κόσμο. Μια αύξηση κατά 3,6%, σε σχέση με το 2021, παρά τα παγκόσμια προβλήματα στις γραμμές εφοδιασμού.

Η Multistrada V4 ήταν η μοτοσυκλέτα με τις περισσότερες πωλήσεις με 10.716 παραδόσεις, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η οικογένεια Monster, με 7.971 παραδόσεις, ακολουθούμενη από την οικογένεια Scrambler Ducati 800 με παραδόσεις 6.880 μοτοσυκλετών.

Η Ιταλία παραμένει η κύρια αγορά για την Ducati, με 9.578 μοτοσυκλέτες και αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2021. Οι Η.Π.Α. βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 8.441 παραδόσεις, -6% σε σύγκριση με το 2021, τέλος η Γερμανική αγορά, που είναι στην 3η θέση παγκοσμίως, με 6.678 μοτοσυκλέτες αναπτύχθηκε κατά 9% καλύπτοντας τη διαφορά.

Για το 2023, η Ducati παρουσίασε οκτώ νέα μοντέλα που συμπληρώνουν την γκάμα, ανάμεσά τους η νέα Multistrada V4 Rally μια μοτοσυκλέτα για μεγάλα ταξίδια και η νέα Diavel V4, που κέρδισε το βραβείο "Most Beautiful Bike of the Show" στην EICMA.

Τα παραπάνω εντυπωσιακά αποτελέσματα ενίσχυσαν τους εκπληκτικούς θριάμβους της εταιρίας στον κόσμο των αγώνων όπου η Ducati θριάμβευσε κατακτώντας τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP και WorldSBK.

Το 2022 ήταν επίσης και μια χρονιά ρεκόρ για το δίκτυο πωλήσεων, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται και στα τέλη του 2022 υπάρχουν 821 αντιπροσωπείες Ducati σε 96 αγορές.

Francesco Milicia, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Πωλήσεων και After Sales της Ducati: "Το 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για την Ducati και αυτό το ρεκόρ παραδόσεων αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της σταθερότητας της εταιρείας και της συνεχούς ανάπτυξης της μάρκας στον κόσμο. Στην πρώτη έξι μήνες του έτους, το διεθνές σενάριο χαρακτηρίστηκε από έντονες ασυνέπειες στον τομέα των logistics και του εφοδιασμού, που φρέναραν την απόδοση στους σημαντικότερους μήνες της σεζόν. Παρά τα προβλήματα καταφέραμε να ανακάμψουμε στο δεύτερο εξάμηνο και καταφέραμε τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων στην ιστορία της εταιρείας, χάρη στη μεγάλη οργανωτική ευελιξία και τον συνεχή διάλογο με τους συνεργάτες και τα συνδικάτα Αν και το οικονομικό σενάριο τους τελευταίους μήνες έχει σίγουρα επιδεινωθεί, παραμένουμε σίγουροι για το μέλλον χάρη στη δύναμη του διευρυμένου δικτύου πωλήσεων και ένα θετικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, που αντικατοπτρίζει την εκτίμηση των πελατών μας για την ανανεωμένη γκάμα προϊόντων."