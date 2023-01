Riding Into History - Ένα σόου μοτοσυκλέτας για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Το Riding Into History είναι ένα σόου μοτοσυκλέτας που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1999 για να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους K9s for Warriors, έναν οργανισμό που παρέχει σκύλους υπηρεσιών σε βετεράνους με ειδικές ανάγκες.

Η εκδήλωση θεωρείται ένα Concours d'Elegance «ένας διαγωνισμός κομψότητας» αποκλειστικά με μοτοσικλέτες. Ως εκ τούτου, αντί να ανταγωνίζονται για τους ταχύτερους χρόνους γύρου, οι μοτοσυκλέτες που υπάρχουν θα επιδεικνύουν την κληρονομιά, την ιστορία και τη μοναδικότητά τους.

Το Riding Into History του 2023 είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 14 έως τις 15 Απριλίου 2023, στο World Golf Village στο St. Augustine της Φλόριντα, η εκδήλωση θα φιλοξενήσει μερικές από τις πιο ιστορικές μοτοσυκλέτες που βγήκαν ποτέ στον δρόμο και την πίστα.

Οι συμμετέχοντες στο Riding Into History Concours καλούνται να οδηγήσουν τις κλασικές τους μοτοσυκλέτες στα ιστορικά παρασκήνια της Φλόριντα με τη Mary McGee στις 14 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του Grand Marshal Tour. Μετά τη βόλτα το βράδυ, θα ακολουθήσει ένα δείπνο όπου οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να συναναστραφούν με την θρύλο των αγώνων και να την ακούσουν να μοιράζεται ιστορίες από τη λαμπρή αγωνιστική της καριέρα

Την επόμενη μέρα, Σάββατο 15 Απριλίου 2023, από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, είναι το Riding into History Concours d'Elegance. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Riding Into History Concours d'Elegance είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση, με τα κέρδη να πηγαίνουν στους K9 για τους Warriors, οι οποίοι παρέχουν σκύλους υπηρεσίας σε βετεράνους με ειδικές ανάγκες. Από την έναρξή του το 1999, το Riding Into History έχει δώσει περισσότερα από 600.000 $ σε τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.