Το Σάββατο 3/12 η μεγάλη γιορτή της FIM

του Δημήτρη Διατσίδη

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας, η FIM, γιορτάζει το ερχόμενο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο Ρίμινι της Ιταλίας το τέλος της αγωνιστικής σεζόν του 2022, με την Τελετή Απονομής των Πρωταθλητών, όλων των μορφών Αγώνων σε δύο τροχούς. Το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα, μετά τα δύο χρόνια κοροναϊού που δεν επέτρεψαν στους θεατές να βρίσκονται στις πίστες όλου του κόσμου.

Η “FIM Awards Ceremony”, όπως λέγεται η Απονομή, θα γίνει μία ημέρα μετά τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στην οποία θα συμμετάσχουν πάνω από 100 εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Μοτοσυκλέτας όλου του κόσμου, ανάμεσά τους και η Πρόεδρος της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. κα Μαρία Τσεσμελή, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα εκλέξουν το νέο Προεδρείο της FIM. Θα είναι μια εύκολη επανεκλογή του σημερινού Προέδρου, του Πορτογάλου Jorge Viegas, καθώς είναι ο μόνος υποψήφιος, αφού θεωρήθηκε απόλυτα πετυχημένος και έτσι δεν υπάρχει κάποια “αντιπολίτευση”.

Θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις πριν την Τελετή της Απονομής, όπως ένα στρογγυλό τραπέζι συζήτησης με τίτλο “Το μέλλον”, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα αναρωτηθούν για το θέμα “Βιωσιμότητα και Μοτοσυκλέτα”. Το απόγευμα του Σαββάτου οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές της FIM θα υπογράψουν αυτόγραφα για το κοινό στο εμβληματικό Teatro Amintore Galli του Ρίμινι, που μετά την περσινή Απονομή στο Μονακό (από όπου και η κεντρική φωτογραφία του θέματος), πήρε τη σκυτάλη για τη μεγάλη ετήσια εκδήλωση.

Πριν την Απονομή, λίγοι καλεσμένοι δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο απεσταλμένος της zougla.gr Δημήτρης Διατσίδης, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν συνεντεύξεις με τους Πρωταθλητές και μετά θα ακολουθήσει η μεγαλόπρεπη Τελετή Απονομής.

Πέρα από τους Πρωταθλητές θα δοθούν και τα “FIM Trophies”, που περιλαμβάνουν τα: Women in Motorcycle Trophy, FIM Environmental Trophy, FIM Family Trophy, FIM Trophy for The Future, FIM Road Safety Trophy, FIM Touring World Challenge.

Μείνετε συντονισμένοι για αποκλειστικό υλικό από την Απονομή...