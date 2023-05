“We Ride As One”, είμασταν και εμείς εκεί, με  15,000 Ducatisti

του Δημήτρη Διατσίδη

Το "We Ride As One" είναι μια παγκόσμια εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν η Αθήνα, το Λονδίνο, το Δουβλίνο, η Μαδρίτη, το Τόκιο, η Αβινιόν, το Μονακό, το Νέο Δελχί, η Μπανγκόκ, το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Σίδνεϊ, η Ρώμη, το Μόναχο, η Σαγκάη, το Ντουμπάι, το Μιλάνο, το Ρίο ντε Τζανέιρο και πολλές άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες αποτέλεσαν το σκηνικό για μία παρέλαση με συμβολικό χαρακτήρα για όλους τους συμμετέχοντες

Η Αθήνα γέμισε με το χρώμα Ducati Red το κέντρο με αφετηρία το Ducati Athens, και ένα κομβόι με 70 μοτοσυκλέτες, πέρασε από τους Στύλους Ολυμπίου Διός και από το Ζάππειο για να κατευθυνθεί στην παραλιακή, διασχίζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τελικό προορισμό την Ολυμπιακή Μαρίνα, στο Λαύριο.

Αντίστοιχα 15 μοτοσυκλετιστές βρεθήκαμε στην Ηλιούπολη στην Fan Motorcycles του πρώην αγωνιζόμενου Φάνη Στρωματιά (που φιλοξενήσαμε σε βίντεο-συνέντευξη στην Zougla.gr), και εκεί μας περίμενα μια κόκκινη Multistrada V4S, για μια μοτο-βόλτα που περολάμβανε ανέβασμα της Πεντέλης, κατέβασμα στη Νέα Μάκρη και μετά τον απαραίτητο καφέ, εκεί, νέο ανέβασμα στην Πεντέλη από την πλευρά της Ραφήνας και κατάληξη – μέσω ταβέρνας και διαλείμματος στη δίαιτα – στην Ηλιούπολη και πάλι.

Ήταν η δεύτερη έκδοση του "We Ride As One", της εκδήλωσης που διοργανώνει η Ducati την ίδια μέρα παγκοσμίως δίνοντας τη δυνατότητα σε λάτρεις της μάρκας από το Borgo Panigale να γιορτάσουν μαζί το πάθος τους για τους δύο τροχούς και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου.

Την εφετινή χρονιά, 334 αντιπροσωπείες Ducati, μαζί με 159 διεθνή Επίσημα Clubs της Ducati και στις πέντε ηπείρους, δημιούργησαν και προσέφεραν μια ξεχωριστή εμπειρία στους φίλους της Ducati , εξατομικεύοντας κάθε διαδρομή και μετατρέποντας τις κατά τόπους εγκαταστάσεις σε αποκλειστικά σκηνικά ειδικά για την ημέρα.

Αυτή η δεύτερη διοργάνωση του "We Ride As One" περιλάμβανε 15,000 Ducatisti από περισσότερες από 50 χώρες στο τιμόνι μοτοσυκλετών Ducati και Scrambler Ducati.

Το "We Ride As One" είναι μια μοναδική εκδήλωση με στόχο την επιθυμία της Ιταλικής εταιρίας να προσφέρει στην κοινότητα των Ducatista μια ανεπανάληπτη εμπειρία διασκέδασης και συνύπαρξης στο τιμόνι της μοτοσυκλέτας τους. Με στόχο να κρατήσει ζωντανό το πάθος και τους δεσμούς που συνδέουν όλους τους Ducatisti σε όλο τον κόσμο, η Ducati αποφάσισε να καθιερώσει το «We Ride As One» στο καλεντάρι, ως μία ετήσια εκδήλωση, που θα πραγματοποιείται το πρώτο Σάββατο του Μαΐου.

Εμείς να πούμε ότι απολαύσαμε την οδήγηση μαζί με φίλους, μεταξύ των οποίων και ο 11 φορές Πρωταθλητής Ελλάδας Σάκης Συνιώρης που οδηγούσε μια Panigale V4S, ο οποίος μάλιστα βοήθησε κάποιους με συμβουλές σε θέματα ασφαλείας και ειδικά στο σωστό δέσιμο του κράνους, που όπως λέμε και στο δικό μας σλόγκαν στις μεταδόσεις του MotoGP: ΄Δεμένο μας δένει με τη ζωή”.