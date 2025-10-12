του Δημήτρη Διατσίδη

Με άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, ο 13χρονος Αντώνης Βεντούρας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, κερδίζοντας τον προτελευταίο αγώνα του BMU Road Racing Championship (Βαλκανικό) στην κατηγορία CFMOTO300, στον Αγώνα που έγινε χθες στην πίστα των Σερρών.

Ξεκινώντας από την pole position, ο Βνετούρας δεν έκανε την ιδανική εκκίνηση, όμως κράτησε με ψυχραιμία την πρώτη θέση στην είσοδο της πρώτης στροφής. Από εκεί και πέρα, έδειξε έναν εκπληκτικό ρυθμό, «γράφοντας» γύρους σταθερούς και ταχύτατους, χωρίς να αφήσει κανέναν συναθλητή του να πλησιάσει.

Ο αγώνας διεξήχθη σε μικτή κατηγορία CFMOTO300 και SP125, και ο Αντώνης τερμάτισε πρώτος στη γενική, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Στις δηλώσεις του, ο νεαρός πρωταγωνιστής ανέφερε:

«Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και ευγνώμων προς την ομάδα, τους χορηγούς και την οικογένειά μου. Αύριο θα δώσουμε τα πάντα για τον Τίτλο.»

Οι υποστηρικτές του:

@kukosthesummerbar @carorder.gr @kalamaki.gonia @cafenacional_athens @7th_sensetattoo @kgavalascars @g.passembly @papastavrou_shops @greekfightingchampionship @rider.graphics @saintbarber2018 @elastikaparadisis @mouratisgp @garbes_delivery_services @epic_fight_club_ @mpratakos_cfmoto @lemathmoto @coralhotelathens @almira_shipyard @epiplasilas.gr @pita_status @sports_academy88

Ο δρόμος προς την κορυφή στο BMU συνεχίζεται, και ο Αντώνης δείχνει έτοιμος να γράψει ιστορία για το Eλληνικό motorsport. Ο ίδιος είναι ενεργός στα social και ενημερώσει την κάθε του στιγμή

