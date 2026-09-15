του Δημήτρη Διατσίδη

Πριν από λίγα χρόνια, η Aston Martin συνεργάστηκε με τη θρυλική Βρετανική εταιρεία μοτοσυκλετών Brough Superior, παρουσιάζοντας την AMB 001, μια εξαιρετικά ιδιαίτερη superbike με υπερτροφοδότηση. Ήταν, χωρίς υπερβολή, μια μοτοσυκλέτα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.

Σχεδιασμένη αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, η AMB 001 έμοιαζε να έχει βγει από το μέλλον. Ο σχεδιασμός της συνδύαζε την ακραία αισθητική ενός αγωνιστικού πρωτοτύπου, με επιρροές που θα μπορούσαν να θυμίζουν δημιουργίες του Adrian Newey και τις καθαρές, αεροδυναμικές γραμμές μιας κλασικής streamliner.

Ήταν σπάνια, πανάκριβη και, για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, περισσότερο συλλεκτικό αντικείμενο παρά καθημερινή μοτοσυκλέτα.

Και αυτό, βέβαια, δεν είναι απαραίτητα κακό. Οι μοτοσυκλέτες που προορίζονται αποκλειστικά για την πίστα περνούν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ένα γκαράζ. Αυτή τη φορά όμως, Aston Martin και Brough Superior φαίνεται πως θέλησαν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν ξανά και δημιούργησαν την AMB 002 Roadster, μια νέα superbike που, σε αντίθεση με την προκάτοχό της, είναι πλέον νόμιμη για κυκλοφορία στον δρόμο.

Και μην περιμένετε ότι έγινε λιγότερο ακραία. Η AMB 002 Roadster παραμένει μια εξωτική, εξαιρετικά περιορισμένη και πανάκριβη μοτοσυκλέτα. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά οι ιδιοκτήτες της μπορούν πραγματικά να τη βγάλουν στον δρόμο και να τη χαρούν – και, ευτυχώς για όλους εμάς, να τη δούμε από κοντά.

Αρχικά, Aston Martin και Brough Superior σκοπεύουν να κατασκευάσουν μόλις 300 AMB 002 Roadster, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τα τέλη του επόμενου έτους. Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, όμως οι δύο εταιρείες δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη την τιμή της μοτοσυκλέτας. Και, δεδομένου του χαρακτήρα της, μάλλον δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα φιλικό προς το πορτοφόλι.

Για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, η AMB 001 κόστιζε περίπου 103.000 €. Επομένως, αν η νέα AMB 002 Roadster διατεθεί φθηνότερα, θα αποτελεί μάλλον ευχάριστη έκπληξη. Μια τιμή μεταξύ 77.000 και 95.000 € μοιάζει αρκετά πιθανή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις προδιαγραφές της.

Η AMB 002 Roadster κινείται από έναν ολοκαίνουργιο V-Twin κινητήρα 1,083 κ.εκ., τετράχρονο και υδρόψυκτο, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους και 110 Nm ροπής. Σε συνδυασμό με βάρος μόλις 190 κιλά και ιδανική κατανομή βάρους 50:50, τα χαρακτηριστικά αυτά προμηνύουν επιδόσεις που μάλλον θα θυμίζουν… πύραυλο μόλις ανοίξει τέρμα το γκάζι.

Η κατασκευή της είναι εξίσου εντυπωσιακή, με κατεργασμένο αλουμίνιο να χρησιμοποιείται σε αρκετά σημεία, πλαίσιο από τιτάνιο και μπροστινή ανάρτηση τύπου “Fior fork”. Φυσικά, έχουν προστεθεί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε η συγκεκριμένη superbike να μπορεί πλέον να κυκλοφορεί νόμιμα στον δρόμο.

Σχεδιαστικά, πάντως, η AMB 002 δεν αποτελεί απλώς μια εξέλιξη της AMB 001. Η νέα μοτοσυκλέτα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς δεν χρησιμοποιεί κανένα κοινό εξάρτημα με το προηγούμενο μοντέλο. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η σχεδιαστική της φιλοσοφία αντλεί έμπνευση από τα”τετράτροχα” μοντέλα της Aston Martin.

Ο Marek Reichman, ο σχεδιαστής που έχει βάλει την υπογραφή του σε πολλά από τα σύγχρονα μοντέλα της Aston Martin, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Creative Officer της εταιρείας, δήλωσε:

«Αφού δημιουργήσαμε δύο από τις πιο αξιοσημείωτες μοτοσυκλέτες αποκλειστικά για πίστα, που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, τις AMB 001 και AMB 001 Pro, αποτελούσε πάντα ένα μακροπρόθεσμο όνειρο να δημιουργήσουμε μια μοτοσυκλέτα Aston Martin για το δρόμο. Συνδυάζοντας την τολμηρή σχεδιαστική αισθητική και την πρωτοποριακή μηχανολογική καινοτομία που χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα το έργο της Aston Martin και της Brough Superior, η AMB 002 αποτελεί μια ζωντανή έκφραση του κοινού μας πάθους για γλυπτικές, εντυπωσιακές και εξαιρετικά επιθυμητές μηχανές. Προσφέρει μια εμπειρία ιδιοκτησίας και οδήγησης μοναδική στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, αποτελώντας μια ακαταμάχητη μοτοσυκλέτα δρόμου τόσο για τους παθιασμένους μοτοσυκλετιστές, όσο και για τους απαιτητικούς συλλέκτες».

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα: ποιος είναι έτοιμος να δώσει ένα πραγματικά τεράστιο ποσό για ένα δίτροχο έργο τέχνης, το οποίο αυτή τη φορά θα μπορεί επιτέλους να βγει στον δρόμο;