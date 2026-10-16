Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike 2026 φτάνει στο μεγάλο φινάλε του αυτή την εβδομάδα, με την Jerez και την πίστα Circuito de Jerez – Angel Nieto στην Ανδαλουσία να φιλοξενούν τον τελευταίο γύρο μιας ιστορικής σεζόν.

Το τριήμερο του Pirelli Spanish Round αναμένεται γεμάτο ένταση, δυνατές μονομαχίες και συγκινητικές στιγμές, καθώς οι αναβάτες ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν μια χρονιά που έσπασε ρεκόρ και διαμόρφωσε νέα δεδομένα στο WorldSBK.

Παράλληλα, η ισπανική πίστα θα αποτελέσει το σκηνικό για σημαντικούς αποχαιρετισμούς, τόσο σε επίπεδο συνεργασιών όσο και σε επίπεδο ομάδων, καθώς αρκετοί αναβάτες ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα στην καριέρα τους.

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του τελευταίου γύρου είναι το αντίο της Pirelli στο WorldSBK, έπειτα από μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε το 2004.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Pirelli αποτέλεσε τον αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, συνοδεύοντας διαφορετικές γενιές αναβατών και συμβάλλοντας σε ιστορικές μάχες και σπουδαία επιτεύγματα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) φτάνει στην Ισπανία έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, έπειτα από μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και ιστορικά ρεκόρ.

Ωστόσο, ο Ιταλός έχει ακόμη σημαντικούς στόχους μπροστά του.

Στη Jerez μπορεί να διεκδικήσει την 11η pole position της σεζόν, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Ben Spies, ενώ έχει την ευκαιρία να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των βάθρων του, διεκδικώντας να ξεπεράσει το ιστορικό όριο των 34 παρουσιών στο βάθρο σε μία αγωνιστική χρονιά, που είχε σημειώσει ο Jonathan Rea το 2019.

Το φινάλε έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον ίδιο, καθώς μετά τον ισπανικό γύρο θα αποχαιρετήσει το WorldSBK για να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, με τη μετάβασή του στο περιβάλλον των MotoGP.

Η Jerez θα αποτελέσει επίσης σημείο καμπής για αρκετούς αναβάτες που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τις σημερινές τους ομάδες.

Ο Xavi Vierge θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τα χρώματα της Yamaha πριν μετακινηθεί στην Barni Ducati, όπου θα αντικαταστήσει τον Alvaro Bautista.

Το μέλλον του δύο φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή παραμένει ανοιχτό, όμως η ισπανική πίστα είναι μία από τις αγαπημένες του και η πρόσφατη εμφάνισή του στο Estoril έδειξε ότι διαθέτει τον ρυθμό για να διεκδικήσει ένα δυνατό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, ο Danilo Petrucci θα ολοκληρώσει την πρώτη και μοναδική, μέχρι στιγμής, σεζόν του με την ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα έπειτα από μια δύσκολη χρονιά.

Ο Ιταλός δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει στο WorldSBK, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία του στη Jerez.

Σημαντική μάχη αναμένεται και για την τρίτη θέση της τελικής βαθμολογίας.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) έχει αποκτήσει προβάδισμα 53 βαθμών έναντι του Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) και βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα.

Ο Montella μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τη θέση του ήδη από τον πρώτο αγώνα, εφόσον διατηρήσει διαφορά τουλάχιστον 38 βαθμών από τον αντίπαλό του.

Από την πλευρά του, ο Alex Lowes θα προσπαθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη συγκεκριμένη πίστα, όπου έχει ανέβει στο βάθρο στο παρελθόν.

Στη μάχη για την τέταρτη θέση συμμετέχει και ο αδελφός του, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ο οποίος βρίσκεται μόλις 12 βαθμούς πίσω του και θέλει να κλείσει τη σεζόν με μια δυνατή εμφάνιση.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση στις θέσεις της πρώτης δεκάδας. Ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας και έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την καλύτερη σεζόν του στο WorldSBK, έχοντας ήδη ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα του.

Έξι βαθμούς πίσω του βρίσκεται ο Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), ο οποίος έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο Estoril, ανεβαίνοντας σταδιακά από τον έβδομο στον πέμπτο τερματισμό στους τρεις αγώνες του γύρου.

Και οι δύο θα επιδιώξουν να διεκδικήσουν το πρώτο τους βάθρο στη Jerez, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσουν τον ανεβασμένο Alberto Surra (Motocorsa Racing).

Ο νεαρός Ιταλός έχει εντυπωσιάσει στους τελευταίους γύρους, κατακτώντας τέσσερα βάθρα σε Cremona και Estoril, ενώ στο πορτογαλικό τριήμερο ανέβηκε στο βάθρο και στους τρεις αγώνες.

Οι εμφανίσεις του τον έχουν ανεβάσει στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης, με τον ίδιο να διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για ακόμη υψηλότερη θέση.

Παράλληλα, ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την όγδοη θέση, από την ένατη όπου βρίσκεται σήμερα, ενώ ο Bautista θα επιδιώξει να διατηρήσει τη θέση του στην πρώτη δεκάδα.

Ωστόσο, ο Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) έχει πλησιάσει επικίνδυνα, καθώς βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Ισπανό, μετά την ανάκαμψή του στο Estoril.

Στη Jerez θα κριθεί και η εσωτερική μονομαχία της Yamaha για τον τίτλο του κορυφαίου αναβάτη της ομάδας στη φετινή κατάταξη.

Ο Andrea Locatelli προηγείται με 118 βαθμούς, έχοντας διαφορά μόλις δέκα βαθμών από τον Xavi Vierge. Ο Locatelli θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω του το δύσκολο Estoril, όπου δεν κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμούς, και να αξιοποιήσει την καλή του παράδοση στην ισπανική πίστα, στην οποία έχει κατακτήσει δύο βάθρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Vierge θα επιδιώξει να αποχαιρετήσει την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διεκδικώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στους αναβάτες της Yamaha.

Στην πλευρά της Honda, ο Jake Dixon φτάνει στη Jerez έχοντας συγκεντρώσει βαθμούς σε έξι συνεχόμενους αγώνες και θα επιδιώξει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, ενώ ο Somkiat Chantra έχει καταφέρει να τερματίσει εντός βαθμών σε τέσσερις από τους έξι τελευταίους αγώνες του.

Τέλος, ο Loris Baz θα συνεχίσει να αντικαθιστά τον Tarran Mackenzie στην MGM Optical Express Racing, έχοντας θετικές αναμνήσεις από τη Jerez, όπου στο παρελθόν έχει φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση.

Με τον τίτλο να έχει ήδη κριθεί, αλλά τις μάχες για τις θέσεις της τελικής κατάταξης να παραμένουν ανοιχτές, το φινάλε του WorldSBK 2026 στη Jerez αναμένεται να προσφέρει τρεις ημέρες γεμάτες δράση, ένταση και συγκινήσεις.

Η τελευταία εμφάνιση της Pirelli στο πρωτάθλημα, οι αλλαγές στις ομάδες και οι προσωπικοί στόχοι των αναβατών δημιουργούν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό σκηνικό, σε μια σεζόν που έχει ήδη περάσει στην ιστορία.

Στη νότια Ισπανία, το WorldSBK ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2026 με τον τρόπο που του αρμόζει: με μάχες μέχρι την τελευταία στροφή και με το βλέμμα στραμμένο σε μια νέα εποχή.

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