Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αρχικό κείμενο: Günther Wiesinger για το Gpone.com

Η Bajaj Auto απέκτησε τον έλεγχο της Pierer Bajaj AG. Όμως ο CEO της KTM, Gottfried Neumeister, βρίσκεται υπό πίεση: πρέπει να μειώσει το κόστος στην Αυστρία κατά 50% και χρειάζεται επενδυτή για το πρόγραμμα MotoGP. Θα βοηθήσει ο CEO της Remus, Stephan Zöchling, να βρεθεί λύση;

Στις 22 Μαΐου 2025, η Bajaj Auto International Holdings B.V. («Bajaj Auto BV») συνήψε συμφωνία δικαιώματος αγοράς με την Pierer Industrie AG, η οποία επέτρεψε στη Bajaj Auto B.V. να αποκτήσει τις μετοχές της Pierer Industrie AG στην Pierer Bajaj AG και έτσι να αποκτήσει έμμεσο έλεγχο της εταιρείας, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου 2026.

Στις 10 Νοεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για το μέλλον της KTM, μη απαγορεύοντας τη συναλλαγή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2560. Αφού λήφθηκαν όλες οι ρυθμιστικές εγκρίσεις, η Bajaj Auto B.V. άσκησε όλα τα δικαιώματα αγοράς. Στις 18 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την απόκτηση του 50.1% των μετοχών της Pierer Industrie AG στην Pierer Bajaj AG. Η Bajaj Auto B.V. είναι πλέον ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Pierer Bajaj AG. Με αυτή τη συναλλαγή, η Pierer Bajaj AG κατέχει πλέον το 74.9% της μητρικής εταιρείας της KTM, της PIERER Mobility AG.

Η Pierer Bajaj AG θα μετονομαστεί σύντομα σε Bajaj Auto International Holdings AG. Μεταξύ άλλων, η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή της νομικής ονομασίας της PIERER Mobility AG σε Bajaj Mobility AG.

Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της μελλοντικής Bajaj Mobility AG άλλαξε επίσης. Οι εκπρόσωποι της Pierer Industrie AG αποχώρησαν. Ο Pradeep Shrivastava, Executive Director της Bajaj Auto, και ο δικηγόρος της Βιέννης Dr. Wolf Gordian Hauser ορίστηκαν νέα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, μαζί με τους Dinesh Thapar και Srinivasan Ravikumar που είχαν αναλάβει καθήκοντα νωρίτερα.

Η Bajaj Auto συνεργάζεται στενά με την KTM από το 2007 και εξασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας τον Μάιο του 2025 με άμεση χρηματοδότηση 800 εκατ. €, δείχνοντας ξεκάθαρη δέσμευση στο μέλλον της KTM.

Ως μία από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες μοτοσυκλετών παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τρικύκλων στον κόσμο, η Bajaj Auto έχει παρουσία όχι μόνο στην Ινδία αλλά σε πάνω από 100 χώρες – δικαιολογώντας το σλόγκαν: «The World’s Favourite Indian». Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας δικύκλων και τρικύκλων από την Ινδία, αντιπροσωπεύοντας το 50% των εξαγωγών του κλάδου. Παρότι παγκόσμιο όνομα στην αυτοκινητοβιομηχανία, σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει τα προϊόντα της στην Ινδία τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή αγορά. Διαθέτει πάνω από 1,500 μηχανικούς στο υπερσύγχρονο R&D της στην Pune, κέντρα σχεδιασμού στην Ισπανία και την Ταϊλάνδη, κορυφαία TPM-certified εργοστάσια και πρόσφατα εγκαινιασμένη μονάδα παραγωγής στη Βραζιλία.

Ο Neumeister δήλωσε:

«Με τη Bajaj ως μητρική εταιρεία έχουμε πλέον έναν ισχυρό και έμπειρο παγκόσμιο παίκτη, που βρίσκεται δίπλα στην KTM εδώ και πολλά χρόνια και κατανοεί τη δουλειά μας, το brand μας και τα προϊόντα μας. Τα δυνατά σημεία της Bajaj και η τεχνογνωσία της KTM συμπληρώνουν ιδανικά το ένα το άλλο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συνέργειες για να επαναφέρουμε την KTM στην κορυφή».

Και υποσχέθηκε ξανά: «Η KTM θα παραμείνει αυστριακή εταιρεία με ανεξάρτητη διοίκηση, πρωτοπόρα στην έρευνα και ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την ποιότητα και τους αγώνες».

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2025, η Petra Preining έχει ενταχθεί στο management ως CFO, μαζί με τον CEO Gottfried Neumeister και τη CLO Verena Schneglberger-Grossmann. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η πολυαναμενόμενη σταθερότητα επιστρέφει στην εταιρεία – για τους εργαζόμενους και το ευρύτερο δίκτυο συνεργατών. «Όλοι τους στήριξαν την εταιρεία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τώρα είναι στο χέρι μας να σταθεροποιήσουμε και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Neumeister.

Ο εντατικός διάλογος με το δίκτυο εξειδικευμένων εμπόρων μπορεί να βοηθήσει την KTM να ευθυγραμμίσει καλύτερα την παραγωγή με τη ζήτηση. «Προχωράμε καλά όχι μόνο στη μείωση κόστους και την αναδιάρθρωση, αλλά αρχίσαμε και μια προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων σε νέους και πιστούς πελάτες. Αναμένουμε ότι το δεύτερο μισό του έτους θα πουλήσουμε σημαντικά περισσότερες μοτοσυκλέτες σε εμπόρους και εισαγωγείς σε σχέση με πέρσι. Ταυτόχρονα, η μείωση αποθεμάτων προχωρά καλύτερα από τις προβλέψεις. Ως το τέλος του έτους αναμένεται τα παγκόσμια αποθέματα να έχουν μειωθεί κατά 110,000 μοτοσυκλέτες», πρόσθεσε ο Neumeister.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ιδιοκτησίας, η νέα Bajaj Mobility θα μεταφέρει την έδρα της από το Wels στο Mattighofen, όπου βρίσκεται η KTM.

Ο Neumeister δεν αποκάλυψε αριθμούς πωλήσεων για το οικονομικό έτος 2025. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν προβλεφθεί 230,000 μονάδες, οι οποίες λίγο αργότερα μειώθηκαν σε 150,000. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι μόλις 1,400 εργαζόμενοι παραμένουν στην παραγωγή μοτοσυκλετών στην Αυστρία, κατασκευάζοντας περίπου 10,000 μονάδες τον μήνα σε μία βάρδια. Πηγές εντός της KTM αναφέρουν ότι χιλιάδες μοτοσυκλέτες δεν μπορούν να παραδοθούν λόγω έλλειψης εξαρτημάτων.

Λόγω των δύο διακοπών παραγωγής, διάρκειας τριών μηνών η καθεμία, η νέα Bajaj Mobility AG αναμένεται να πουλήσει μόλις 120,000 μοτοσυκλέτες φέτος. Υπενθυμίζεται ότι το 2023, το ρεκόρ έτους, οι KTM, Husqvarna, GASGAS και MV Agusta είχαν πουλήσει 382,555 μονάδες. Στο τέλος του 2023, η Pierer Mobility απασχολούσε 6,100 άτομα.

Λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας (Ουκρανία, Ταϊβάν, Βενεζουέλα κ.λπ.) και δύσκολων οικονομικών συνθηκών (πληθωρισμός, δασμοί, αυξημένα μεροκάματα και ενεργειακό κόστος, πτώση αγοράς, ισχυρός νέος ανταγωνισμός off-road από Ducati, Triumph και Fantic, πτωτική πορεία δολαρίου και γιεν κ.ά.), ο όμιλος KTM αντιμετωπίζει διαρκείς προκλήσεις. Ο Neumeister στοχεύει ακόμη σε ανάκαμψη έως το 2027 και επιστροφή σε κερδοφορία. Η πίεση είναι μεγάλη, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Αυγούστου 2026.

Ο νέος μεγαλομέτοχος, Rajiv Bajaj, θέλει μείωση κόστους κατά 50% στην Αυστρία. Καθώς η Bajaj δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα motorsport των περίπου 60 εκατ. ευρώ μετά τα περιορισμένα αποτελέσματα του 2025, εδώ και έναν χρόνο αναζητείται επενδυτής για το MotoGP project.

Στις 11 Νοεμβρίου, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Κινέζικης CFMOTO συναντήθηκε με στελέχη της KTM στο Munderfing. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Φήμες στο paddock αναφέρουν ότι η KTM ζητά υπέρογκο ποσό αγοράς, 100 εκατ. €, παρά το γεγονός ότι η RC16 δεν έχει κερδίσει αγώνα σε στεγνό εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, ενώ ο πιο αξιόπιστος εργοστασιακός αναβάτης της KTM, Brad Binder, έπεσε φέτος από την 5η στην 11η θέση της βαθμολογίας και για πρώτη φορά στην εξαετή καριέρα του στο MotoGP δεν πήρε ούτε ένα βάθρο. Το 2024, όταν είχε τερματίσει 4ος στο πρωτάθλημα του 2023 και 6ος τα έτη 2022 και 2021, είχε τουλάχιστον εξασφαλίσει μία 2η θέση στον πρώτο αγώνα στο Qatar. Τόσο χαμηλή επίδοση με την KTM είχε ξανακάνει μόνο το 2020, τη χρονιά που τερμάτισε 11ος συνολικά, αν και τότε είχε κερδίσει μέγιστους βαθμούς ήδη στον 3ο αγώνα του στο Brno.

«Το 2020 ήταν η καλύτερη μας σεζόν στο MotoGP», δήλωσε ο Kurt Trieb, επί χρόνια σχεδιαστής κινητήρων της KTM που από 1η Αυγούστου εργάζεται πλέον για την HRC, σε συνέντευξη στο GPone.com.

Στο Valencia GP, ο Neumeister συνοδευόταν από τον Αυστριακό επιχειρηματία Stephan Zöchling, CEO της Remus. Ο Zöchling είχε οριστεί νέος πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του Pierer Group στο τέλος Ιανουαρίου 2025 και τον Δεκέμβριο του 2024 είχε διαθέσει περίπου 65 εκατ. ευρώ μέσω της εταιρείας Dapepo Holding για τη διάσωση του Pierer Group. Ο Zöchling ζήτησε την αποπληρωμή του ποσού στις 19 Απριλίου, το οποίο με τους τόκους είχε φτάσει πιθανόν τα 78 εκατ. ευρώ. Ως εγγύηση είχε δοθεί ενέχυρο μετοχές του Pierer. Ο Pierer όμως δεν αποπλήρωσε εγκαίρως, θεωρώντας ότι δεν είχε λήξει η απαίτηση. Η διαμάχη επιλύθηκε μόνο τον Μάιο 2025 χάρη στην ενίσχυση της Bajaj. Μήνες νωρίτερα, ο CEO της Remus είχε εμφανιστεί και ως πιθανός νέος συνεπενδυτής δίπλα στην Bajaj.

Η διαμάχη αυτή οδήγησε σε ρήξη μεταξύ του πρώην CEO της KTM Stefan Pierer και του Zöchling, με αποτέλεσμα ο Zöchling να παραιτηθεί από το εποπτικό συμβούλιο της KTM τον Ιούνιο μετά από λιγότερο από έξι μήνες. «Χωρίς τον Zöchling θα είχαμε χρεοκοπήσει στις 31 Δεκεμβρίου», είχε παραδεχτεί ο Neumeister την άνοιξη του 2025. «Πιστεύω ότι ο κ. Zöchling θα είναι πάντα συνδεδεμένος με την KTM».

Δεν είναι λοιπόν παράξενο που ο Neumeister εμφανίστηκε ξανά στο πλευρό του στο φινάλε του MotoGP στη Valencia. Ο Zöchling είναι εξαιρετικά καλά δικτυωμένος στην αυστριακή πολιτική και επιχειρηματική σκηνή και θα μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει τον Neumeister στην αναζήτηση επενδυτών για το MotoGP project της KTM.

Ο Stephan Zöchling δεν είναι μόνο CEO και συνιδιοκτήτης της Remus, αλλά και συνιδιοκτήτης και μέλος του ΔΣ της Erne Group στο Vorarlberg, εταιρείας ειδικευμένης σε συνδέσεις σωληνώσεων. Επιπλέον, φέρεται να έχει στην ιδιοκτησία του μαζί με τον Hans Peter Haselsteiner —μεγαλομέτοχο και πρώην CEO της STRABAG— ένα logistics park στη Βιέννη-Hirschstetten. Επίσης, ελέγχει εταιρείες ακινήτων και επενδύσεων, μεταξύ των οποίων και την Dabepo, την οποία ίδρυσε το 2023.

Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το MotoGP και την KTM, καθώς στις Επίσημες Δοκιμές του 2026 στην Βαλένθια η Αυστριακή εταιρία έφερε αρκετές αναβαθμίσεις για τη μοτοσυκλέτα του 2026 και η συνέχεια της εξέλιξης θα χρειαστεί να απορροφήσει αρκετά από τα 60 εκατ. € του τμήματος motorsport.

H CFMOTO θα πάρει την πρόκληση; Και αν ναι, θα πάρει την τεχνογνωσία των Αυστριακών για να βάλει στο άμεσο μέλλον μια Κινεζική μοτοσυκλέτα στο MotoGP; Σε λίγο καιρό θα έχουμε τις απαντήσεις…