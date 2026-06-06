του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Pedro Acosta ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του απογεύματος της Παρασκευής στο Balaton Park, με τον αναβάτη της KTM να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο στις Δοκιμές και να εξασφαλίζει με εμφατικό τρόπο την απευθείας πρόκρισή του στις Δεύτερες Κατατακτήριες.

Ο Ισπανός βρέθηκε σταθερά στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας MotoGP καθ’ όλη τη διάρκεια των μονόωρων δοκιμών και, όταν ήρθε η στιγμή της τελικής επίθεσης, κατέβασε το σημείο αναφοράς στο 1:36.827, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω του.

Λίγο πριν το μέσο της διαδικασίας, ο Acosta ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε την επίθεση χρόνου με φρέσκο μαλακό πίσω ελαστικό, ανεβαίνοντας στην κορυφή και θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτησή του.

Σε εκείνο το σημείο εντυπωσίασε και ο Iker Lecuona, με τον Ισπανό που αντικαθιστά τον Alex Marquez να μπαίνει στην πρώτη δεκάδα, πριν όμως ξεκινήσουν οι τελικές επιθέσεις που άλλαξαν πλήρως την κατάταξη.

Ο Fabio Di Giannantonio βρισκόταν εκτός δεκάδας για το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, όμως με φρέσκο μαλακό πίσω ελαστικό ανέβηκε αρχικά στην τέταρτη θέση και τελικά εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την τελευταία του προσπάθεια για να κερδίσει τη δεύτερη θέση πίσω από τον Acosta.

Ο Raul Fernandez συνέχισε τις πολύ καλές του εμφανίσεις, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ τον ακολούθησαν οι Fermin Aldeguer και Ai Ogura.

O Marco Bezzecchi βρισκόταν σταθερά στην δεκάδα και κατάφερε να πάρει την έκτη θέση, μπροστά από τον Marc Marquez, ο οποίος δοκίμασε μάλιστα και νέα αεροδυναμικά βοηθήματα στο πίσω μέρος της Ducati.

Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής είχε μια ευκαιρία στα τελευταία λεπτά να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο του, όμως είχε μια έξοδο η οποία δεν του επέτρεψε την ολοκλήρωση του ταχύτερου γύρου του.

O rookie, Diogo Moreira, έκανε τον όγδοο καλύτερο χρόνο, με τους Jorge Martin και Jack Miller να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.