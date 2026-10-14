Η Kινεζική Benda παρουσιάζει ένα διαφορετικό μοντέλο cruiser με τετρακύλινδρο κινητήρα 948 κ.εκ., ισχύ 107 ίππων και εξοπλισμό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Η επίσημη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στην EICMA, πριν από την έναρξη της διάθεσής του στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Τα cruiser έχουν τη δική τους, ξεχωριστή φιλοσοφία: μεγάλους κινητήρες V-Twin, χαμηλό ύψος σέλας, μεταλλικές επιφάνειες και άφθονη ροπή από χαμηλές στροφές. Πρόκειται για μια συνταγή που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη εδώ και δεκαετίες, με τους περισσότερους κατασκευαστές να αποφεύγουν τις μεγάλες αλλαγές στην παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική.

Η Benda, ωστόσο, επιλέγει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Η νέα Dark Flag 950 αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις της Κινεζικής εταιρείας, καθώς συνδυάζει την κλασική cruiser εμφάνιση με έναν υγρόψυκτο κινητήρα V4 χωρητικότητας 948 κ.εκ.

Η απόδοσή του φτάνει τους 107 ίππους στις 9,000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 85 Nm στις 8,000 σ.α.λ. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε μια σπορ μοτοσυκλέτα παρά σε ένα παραδοσιακό cruiser, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε το δηλωμένο βάρος με πλήρη υγρά στα περίπου 242 κιλά.

Η Benda θα παρουσιάσει επίσημα την Dark Flag 950 στα Διεθνή μέσα ενημέρωσης στην EICMA του Μιλάνου, στις 3 Νοεμβρίου. Η μοτοσυκλέτα αναμένεται να φτάσει στις πρώτες Ευρωπαϊκές αγορές προς τα τέλη του ίδιου μήνα, επομένως δεν πρόκειται απλώς για ένα πρωτότυπο που θα παραμείνει στα περίπτερα μιας έκθεσης.

Κλασικές cruiser αναλογίες με διαφορετική καρδιά

Εμφανισιακά, η Dark Flag 950 ακολουθεί πιστά τη σχεδιαστική γλώσσα των cruiser. Το μεταξόνιο φτάνει τα 1,590 χιλιοστά, το ύψος της σέλας περιορίζεται στα 691 χιλιοστά, ενώ τα μαρσπιέ και τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα προς τα εμπρός, ενισχύοντας τη χαλαρή θέση οδήγησης.

Οι τροχοί των 16 ιντσών, οι μακρόστενες αναλογίες και η χαμηλή σιλουέτα ολοκληρώνουν την εικόνα μιας μοτοσυκλέτας που δείχνει φτιαγμένη για άνετες διαδρομές. Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτή την παραδοσιακή εμφάνιση και τον τετρακύλινδρο V4 κινητήρα είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της κατασκευής.

Η Benda διατηρεί τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα cruiser άμεσα αναγνωρίσιμο, αλλά τα συνδυάζει με μια ασυνήθιστη μηχανολογική επιλογή, δίνοντας στο μοντέλο έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Συμβατικό πλαίσιο, ισχυρά φρένα και σύγχρονος εξοπλισμός

Στο πλαίσιο, η Dark Flag 950 ακολουθεί μια πιο συμβατική προσέγγιση, με ατσάλινο σωληνωτό σκελετό, ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω.

Το σύστημα πέδησης προέρχεται από την Brembo και περιλαμβάνει δύο εμπρός δίσκους διαμέτρου 320 χιλιοστών, με ακτινικές δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων, καθώς και έναν πίσω δίσκο 260 χιλιοστών. Το ABS και ο έλεγχος πρόσφυσης περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Η μετάδοση της κίνησης πραγματοποιείται μέσω κιβωτίου έξι σχέσεων, συμπλέκτη ολίσθησης και τελικής μετάδοσης με ιμάντα, μια λύση που ταιριάζει στη φιλοσοφία των cruiser, προσφέροντας ομαλή λειτουργία και περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρονικό cruise control, έγχρωμη οθόνη TFT 3.6 ιντσών, δηλαδή περίπου 9.1 εκατοστών, καθώς και θύρες φόρτισης USB-A και USB-C. Διαθέσιμο είναι και ένα σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας του κινητήρα στο ρελαντί, με στόχο τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης.

Το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα περίπου 16 λίτρων, ενώ η διαμόρφωση της μοτοσυκλέτας προβλέπει κανονική θέση για συνεπιβάτη. Έτσι, η Dark Flag 950 δεν περιορίζεται στον εντυπωσιασμό, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πραγματική επιλογή για καθημερινή χρήση και μεγαλύτερες διαδρομές.

Πέντε χρωματικές επιλογές

Η νέα Benda θα διατίθεται σε πέντε χρωματισμούς: Obsidian Black, Glimmering White, Burgundy Red, Mountain Silver και Prism Grey.

Η Dark Flag 950 αναμένεται να φτάσει στις πρώτες Ευρωπαϊκές αγορές προς τα τέλη Νοεμβρίου, με τις διαθέσιμες εκδόσεις και τους χρωματισμούς να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Ένα cruiser που δεν φοβάται να ξεχωρίσει

Αυτό που κάνει την Dark Flag 950 ενδιαφέρουσα δεν είναι η προσπάθεια να καταργήσει την παραδοσιακή ταυτότητα των μοντέλων cruiser, αλλά ο τρόπος με τον οποίο την εξελίσσει. Η χαμηλή σέλα, το μακρύ μεταξόνιο, η τελική μετάδοση με ιμάντα και η άνετη θέση οδήγησης διατηρούν τον κλασικό χαρακτήρα της.

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται κάτω από το ρεζερβουάρ: ένας τετρακύλινδρος V4 που αποδίδει 107 ίππους και ανεβάζει στροφές με διαφορετική λογική από τους συνήθεις κινητήρες V-Twin της κατηγορίας.

Η Benda επιχειρεί έτσι να συνδυάσει δύο διαφορετικούς κόσμους, διατηρώντας την εμφάνιση και τη φιλοσοφία ενός cruiser, αλλά προσθέτοντας έναν κινητήρα που υπόσχεται πιο έντονο και ασυνήθιστο χαρακτήρα. Και αυτή ακριβώς η αντίθεση είναι που κάνει την Dark Flag 950 να ξεχωρίζει.