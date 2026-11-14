του Δημήτρη Διατσίδη

Η BENDA διευρύνει τη γκάμα της με δύο νέες μοτοσυκλέτες, τις Vinster 700 και Vinster X 700, τις οποίες παρουσίασε στην EICMA 2026 στο Μιλάνο. Πρόκειται για δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας τεχνικής πλατφόρμας, με κοινό χαρακτηριστικό τον V2 κινητήρα των 692 κ.εκ. και σχεδιασμό που συνδυάζει ρετρό αισθητική με σύγχρονα στοιχεία.

Οι δύο μοτοσυκλέτες σηματοδοτούν την είσοδο της BENDA στην κατηγορία των roadster, με τη βασική Vinster 700 να ακολουθεί μια πιο κλασική προσέγγιση, ενώ η Vinster X 700 υιοθετεί πιο περιπετειώδη χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε scrambler με δυνατότητες για μεγαλύτερες διαδρομές.

Κεντρικό στοιχείο της σχεδίασης είναι το σμιλεμένο ρεζερβουάρ, η επίπεδη και μακριά σέλα, καθώς και ο εμφανής κινητήρας V2, ο οποίος αποτελεί μέρος της αισθητικής ταυτότητας των μοντέλων. Ξεχωρίζει επίσης το μονόμπρατσο ψαλίδι αλουμινίου, που αφήνει σε κοινή θέα τον πίσω τροχό, ενώ δύο ψηλά τοποθετημένες εξατμίσεις βρίσκονται ενσωματωμένες στο πίσω τμήμα.

Ο κινητήρας είναι δικύλινδρος V2, με περιεχόμενη γωνία 65 μοιρών, υγρόψυκτος, χωρητικότητας 691.66 κ.εκ., με διάμετρο και διαδρομή εμβόλου 80 x 68.8 mm και σχέση συμπίεσης 11.5:1. Αποδίδει 73.4 ίππους στις 9,000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 68 Nm στις 6,500 σ.α.λ. Πρόκειται για τον ίδιο κινητήρα που χρησιμοποιείται στις Rock 707 και Capra 700, αποτελώντας πλέον τη βάση για περισσότερες κατηγορίες μοτοσυκλετών της εταιρείας.

Η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω κιβωτίου έξι σχέσεων, με υγρό πολύδισκο συμπλέκτη τύπου slipper και τελική μετάδοση με αλυσίδα. Ο κινητήρας τοποθετείται σε ατσάλινο πλαίσιο διπλής κάτω ραχοκοκαλιάς, ενώ το αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατασκευής.

Στον τομέα των αναρτήσεων χρησιμοποιείται ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός, με διαδρομή 135 mm, και υδραυλικό αμορτισέρ πίσω, με διαδρομή τροχού 120 mm. Το σύστημα πέδησης διαθέτει δισκόφρενα και στους δύο τροχούς, με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα εμπρός, διπίστονη πίσω και ABS δύο καναλιών.

Η βασική Vinster 700 διαθέτει τροχούς 17 ιντσών με ακτινωτές ζάντες και ελαστικά διαστάσεων 120/70-17 εμπρός και 170/60-17 πίσω. Το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 830 mm, το μεταξόνιο στα 1,510 mm και το βάρος της σε κατάσταση λειτουργίας στα 195 κιλά. Το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 15 λίτρων.

Η Vinster X 700 διαφοροποιείται κυρίως ως προς τη σχεδίαση και τον εξοπλισμό της. Ο εμπρός τροχός μεγαλώνει στις 19 ίντσες, διατηρώντας τον πίσω στις 17, ενώ τα ελαστικά διαθέτουν πιο έντονα αυλάκια στο πέλμα για χρήση και σε λιγότερο ομαλές επιφάνειες. Το ύψος της σέλας ανεβαίνει στα 865 mm και το μεταξόνιο στα 1.518 mm, ενώ το βάρος φτάνει τα 200 κιλά.

Επιπλέον, η X αποκτά προστατευτική ποδιά κινητήρα, χούφτες, ψηλά τοποθετημένο εμπρός φτερό και μικρή ζελατίνα πάνω από τον στρογγυλό προβολέα LED. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται επίσης βάση αποσκευών στο ρεζερβουάρ και πλαϊνή τσάντα, στοιχεία που ενισχύουν τον ταξιδιωτικό της χαρακτήρα.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν έγχρωμη οθόνη TFT για τις πληροφορίες οδήγησης, καθώς και θύρες USB-A και USB-C για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Με τις Vinster 700 και Vinster X 700, η BENDA αξιοποιεί έναν ήδη υπάρχοντα κινητήρα και τον προσαρμόζει σε δύο διαφορετικές προτάσεις, διευρύνοντας την παρουσία της πέρα από τις cruiser μοτοσυκλέτες με τις οποίες έγινε περισσότερο γνωστή. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις τιμές και το ακριβές χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης των δύο μοντέλων.