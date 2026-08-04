Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Το επίσημο περιοδικό του MotoGP στη χώρα μας, το MOTOGP WORLD κυκλοφόρησε το 125ο τεύχος του και από το editorial άρθρο του αντιγράφουμε:

Τα ορόσημα που φτάνει κανείς στη ζωή του, πέρα από νούμερα έχουν και κάτι να σου πουν. Έτσι, από τη γέννηση της ιδέας του περιοδικού μας στα τέλη του 2006, μέχρι την αγωνία για το τύπωμα και την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους τον Απρίλιο του 2007, οι αναμνήσεις είναι ακόμη έντονες και ορισμένα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου.

Όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθήσαμε αισίως από κοντά περισσότερα από 300 Grand Prix, ειδικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας MotoGP, αλλά και στα WorldSBK.

Η προσέγγιση και περιγραφή των αγώνων, οι συνεντεύξεις, οι δοκιμές μοτοσυκλετών και ελαστικών, οι φωτογραφήσεις, όλα γίνονται με την ίδια θέρμη και σοβαρότητα που γινόταν και στην αρχή. Τα κείμενα γράφονται και διορθώνονται προσεκτικά και προσπαθούν να δώσουν αυτή την έξτρα πληροφόρηση που έρχεται από τη μέσα μεριά των πραγμάτων. Και φυσικά πάντα, η φανταστική μας Art Director φροντίζει να μας τα δίνει όλα αυτά σε όσο γίνεται πιο ευχάριστη εικόνα.

Από πλευράς ύλης, αυτό το 125ο τεύχος μας ενημερώνει για την ανασκόπηση του πρώτου μισού της τελευταίας χρονιάς των 1000cc στο MotoGP, πριν περάσουμε το 2027 στη νέα εποχή των 850cc.

Η μάχη φέτος είναι μεταξύ της Aprilia και του …Marc Marquez, καθώς είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις του φετινού συναρπαστικού πρωταθλήματος.

Πέρα από τις Ανασκοπήσεις για MotoGP, WorldSBK και WorldWCR (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών), ξεχωρίζουμε τη διπλή συνέντευξη του Jorge Martinez “Aspar” και του Alex Baumgärtel, από τια λεγόεμνα των οποίων καταλαβαίνουμε το γιατί οι Κινέζοι έρχονται για να γράψουν ιστορία και στους αγώνες! Στην άλλη συνέντευξη του τεύχους ο Gigi Soldano, ο διάσημος φωτογράφος του MotoGP μας ξεναγεί στα φορτηγά της Dainese/AGV που κάνουν μια ιστορική αναδρομή μέσα στο paddock του κορυφαίου πρωταθλήματος. Επίσης, η νέα μας συνεργάτιδα Στεφανία Παντελιδάκη συναντά και “ανακρίνει” την δύο φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ana Carrasco, μέσα από ένα ενδιαφέρον κείμενο.

Ο άλλος καλός μας συνεργάτης από το ξεκίνημα του περιοδικού, ο πολυταξιδεμένος Άκης Τεμπερίδης, επιμελήθηκε ενός θέματος για τον 77χρονο Πρωταθλητή Μοτοκρός Χρήστο Αραμπατζή που τον βάλαμε να οδηγήσει σε ασφάλτινη πίστα πρώτη φορά στη ζωή του και πραγματικά μας εντυπωσίασε.

Στον τομέα των δοκιμών του τεύχους έχουμε την MV Agusta Brutale 800 R που οδηγήσαμε στις Σέρρες με τον Νεκτάριο Διατσίδη, αλλά και την εμπειρία με τη γόμα SC2 των Pirelli Diablo Supecorsa V2, πάνω σε μια Aprilia RSV4 Factory. Δεν λείπει ενημέρωση για την πορεία του Γιάννη Περιστερά στο WorldSPB, το πορτραίτο του εκπληκτικού Ιάπωνα Ai Ogura, αλλά και ένα τεχνικό θέμα που αφορά την QJ Motor που ενσωματώνει αεροδυναμική από την Formula 1 στις μοτοσυκλέτες της.

Με αυτήν τη θεματολογία λοιπόν, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, ελπίζοντας ότι αυτή η 20η χρονιά θα έχει να μας δώσει τον Δεκέμβριο μια υπέροχη ανασκόπηση άλλου ενός εξαίσιου πρωταθλήματος!

Να ευχηθούμε στο MOTOGP WORLD να υπάρχει τουλάχιστον όσο υπάρχει και το MotoGP ως άθλημα!