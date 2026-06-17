του Νεκτάριου Διατσίδη

Μία old-school BSA chopper που τιμά τη φιλία και τη ζωή στον δρόμο κατέκτησε τον τίτλο IMC Best in Show, ενώ το εργαστήριο Mannaia από την Varese θριάμβευσε στο Πρωτάθλημα AMD και έλαβε το πολύτιμο βραβείο“Foggy’s Best”, το οποίο απονεμήθηκε από τον τετράκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή World Superbike, Carl Fogarty. Η 40ή επέτειος του μακροβιότερου Custom Bike Show της Ευρώπης προσέλκυσε εντυπωσιακό αριθμό υψηλού επιπέδου κατασκευαστών, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Απονεμήθηκαν επίσης τα πολυπόθητα Golden Rod Awards.

Το Biker Fest International βασίζεται σε μακρόχρονες παραδόσεις και η επετειακή 40ή διοργάνωσή του δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με το αποκορύφωμα της Κυριακής να είναι και πάλι η απονομή των βραβείων του Custom Bike Show. Ως ο μακροβιότερος διαγωνισμός custom μοτοσυκλετών στην Ευρώπη και ο μοναδικός Ιταλικός Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος AMD Custom Bike Building, η εκδήλωση μετέτρεψε για ακόμη μία φορά την κεντρική σκηνή στη Viale Europa σε μια επίδειξη δημιουργικότητας και τεχνικής αρτιότητας, συγκεντρώνοντας κατασκευαστές και εργαστήρια μετατροπών από όλη την Ιταλία και το εξωτερικό.

Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για τη σημαντική παρουσία κατασκευαστών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – μεταξύ αυτών από την Αυστρία, την Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ελβετία και ακόμη και την Λευκορωσία – ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Biker Fest ως μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις custom μοτοσυκλετών της ηπείρου. Το βραβείο Best in Show του Italian Motorcycle Championship (IMC) απονεμήθηκε στην Paruk, μία BSA 650 chopper που κατασκεύασε ο Renato Peres από το Friuli, ως ένα βαθιά προσωπικό αφιέρωμα σε έναν εκλιπόντα φίλο. Ως μία αυθεντική old-school custom, η Paruk εντυπωσίασε τους κριτές με την αυθεντικότητα, τον χαρακτήρα και την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, επιβεβαιώνοντας το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο της Ιταλικής custom σκηνής.

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος AMD παρουσιάστηκαν τρεις ξεχωριστές και ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις της σύγχρονης custom μοτοσυκλετιστικής κουλτούρας. Η πρωτοποριακή Lulù, εξοπλισμένη με κινητήρα S&S V-twin και κατασκευασμένη από το εργαστήριο Mannaia της Varese, απέδειξε για ακόμη μία φορά το ταλέντο ενός από τους πιο ενδιαφέροντες νέους κατασκευαστές της Ιταλίας. Κέρδισε επίσης και τον Carl Fogarty, επίτιμο καλεσμένο του BFI 2026 και τετράκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή World Superbike, ο οποίος την επέλεξε προσωπικά για το αποκλειστικό του βραβείο “Foggy’s Best”.

Στην επιλογή του AMD συμμετείχε επίσης η La Primera, η Harley-Davidson Road Glide που κατασκεύασε η Bad Boys Garage, μεταφέροντας στη σκηνή το αδιαμφισβήτητο πνεύμα του “Chicano style” μέσα από μια σύγχρονη ερμηνεία performance bagger. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η βραβευμένη Harley-Davidson Model B Nike, δημιούργημα του διδύμου Gallery Motorcycles/Damiano Roncaglioni, το οποίο εξέπληξε τους κριτές με τη σύνθετη μεταμοντέρνα εκδοχή των αγωνιστικών Harley-Davidson της δεκαετίας του 1920.

Οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών προσέφεραν ένα εξαιρετικά πολυδιάστατο στιγμιότυπο της σύγχρονης Ευρωπαϊκής custom σκηνής. Στην κατηγορία Clubstyle, τη νίκη κατέκτησε η Harley-Davidson Low Rider ST της Αυστριακής ομάδας 2 Wheels Terror Crew. Ο Samuele Gorni κέρδισε την κατηγορία Freestyle με την Yamaha XT600 Annina, ενώ ο “Custom Thom” επικράτησε στην κατηγορία Modified H-D με ένα από τα χαρακτηριστικά του δημιουργήματα, τη δυναμική Harley-Davidson Night Rod.

Περαιτέρω νίκες σημείωσαν οι RCK Roll-Chop με την Harley-Davidson Shovelhead στην κατηγορία Old Style, οι BSS Custom & Repair με το IZH Planeta στην κατηγορία Metric και η Low Special Parts από τη Νάπολη, της οποίας η Buell S1 κατέκτησε τον τίτλο Streetfighter. Στις κατηγορίες Scrambler και Cafe Racer, δύο Harley-Davidson βρέθηκαν στην κορυφή: η Knucklehead 29 του Τσέχου κατασκευαστή Zbinek Threcek και η XL1000 Ironhead του Αυστριακού συνεργείου μετατροπών Wolfgang Mayer.

Το έπαθλο της διοργάνωσης προσφέρθηκε από χορηγούς όπως Zodiac International, Avon Tyres, Blauer, BS Macchine, Dynojet, FG Racing, Gubellini, H-D Bergamo, Motodesign Custom, Rizoma, Salon du 2 Roues de Lyon, San Marco Petroli, Shoei και Simpson Motorcycle Helmets.

Παράλληλα με το Custom Bike Show, η δεύτερη διοργάνωση του Performance Bagger Show συγκέντρωσε ορισμένες από τις κορυφαίες σπορ εκδοχές των σύγχρονων touring baggers, αντικατοπτρίζοντας μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις της εποχής, χάρη σε εξειδικευμένα πρωταθλήματα όπως το Harley-Davidson Bagger World Cup – που διεξάγεται παράλληλα με αγωνιστικά Σαββατοκύριακα MotoGP – και το Bagger Racing League Europe, το οποίο διανύει πλέον τη δεύτερη σεζόν του και αποτελεί επίσημο συνεργάτη του διαγωνισμού. Συνολική νικήτρια αναδείχθηκε η Harley-Davidson Road Glide που προετοίμασαν οι 4Touring και Ironborne για τον A. Pagnanini από την Novara.

Τέλος, απονεμήθηκαν τα prestigous Golden Rod Awards από κορυφαίες προσωπικότητες, περιοδικά, influencers και εκπροσώπους σημαντικών διοργανώσεων custom, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Lignano από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σουηδία για να τιμήσουν ορισμένες από τις πιο αξιοσημείωτες μοτοσυκλέτες της έκθεσης. Μεταξύ αυτών, η Bikers Life βράβευσε τα συνεργεία Savitski Custom Workshop και Garage 242 από την Λευκορωσία, τα οποία ταξίδεψαν από το Minsk με τις custom μοτοσυκλέτες Harley-Davidson. Επιπλέον βραβεία απονεμήθηκαν από τα Sturgis Buffalo Chip (ΗΠΑ), Madness Photography (Ολλανδία), Norrtälje Twin Club MC (Σουηδία), τα περιοδικά Big Twin (Ολλανδία), Custombike (Γερμανία), Dream Machine (Γερμανία) και Kustom World (Ιταλία), καθώς και από τους influencers Ila Neutro και Noisy Style.

Biker Fest International 2026

Αποτελέσματα Custom Bike Show

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα AMD

BSA “Lulù” – Mannaia Motorcycles (Varese, Italy)

Νικητής του επάθλου Zodiac €1.000 και κουπονιού καυσίμων San Marco Petroli αξίας €200

Harley-Davidson Road Glide “La Primera” – Bad Boys Garage (Monza-Brianza, Italy)

Νικητής του επάθλου FG Racing €1.000 και κουπονιού καυσίμων San Marco Petroli αξίας €200

Harley-Davidson Model B “Nike” – Gallery Motorcycles / Damiano Roncaglioni (Brescia, Italy)

Νικητής του επάθλου Rizoma €1.000 και κουπονιού καυσίμων San Marco Petroli αξίας €200

BEST IN SHOW (IMC)

BSA 650 “Paruk” – Renato Peres (Udine, Italy)

Νικητής του επάθλου Avon €1.000 και κουπονιού καυσίμων San Marco Petroli αξίας €200

ITALIAN MOTORCYCLE CHAMPIONSHIP

CAFE RACER

1η θέση – Harley-Davidson XL1000 Ironhead – Wolfgang Mayer (Austria)

Βραβείο: Κράνος Shoei

2η θέση – Royal Enfield “Follia” – VM Cycles (Udine, Italy)

Βραβείο: Γάντια Blauer

3η θέση – Harley-Davidson “Cafe Racer” – Zoynek Threcek (Czech Republic)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

CLUBSTYLE

1η θέση – Harley-Davidson Low Rider ST – 2 Wheels Terror Crew (Austria)

Βραβείο: Dynojet ECU

2η θέση – Harley-Davidson Low Rider ST – Full Gas (Verona, Italy)

Βραβείο: Γάντια Blauer

3η θέση – Harley-Davidson “Carbon Dyna” – 2 Wheels Terror Crew (Austria)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

FREESTYLE

1η θέση – Yamaha XT600 “Annina” – Samuele Gorni (Mantua, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι Zodiac €500

2η θέση – GS 500 “Wilma” – Krystek Elejeson Cycle (Poland)

Βραβείο: Μπουφάν Blauer

3η θέση – Harley-Davidson Penz Chopper (Austria)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

METRIC

1η θέση – IZH Planeta – BSS Custom & Repair (Pordenone, Italy)

Βραβείο: Dynojet ECU

2η θέση – Yamaha Drag Star – Biscotto’s Garage (Switzerland)

Βραβείο: Κουπόνι Motodesign Custom €100

3η θέση – Ducati Monster – Stray’s Garage (Modena, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

MODIFIED H-D

1η θέση – Harley-Davidson Night Rod – Custom Thom (Mantua, Italy)

Βραβείο: Dynojet ECU

2η θέση – Harley-Davidson Pan ’52 – Red’s Garage (Vicenza, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι Motodesign Custom €100

3η θέση – Harley-Davidson Sportster 883 – Chemical Team / Gabriele Basso (Udine, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

OLD STYLE

1η θέση – Harley-Davidson Shovelhead – RCK Roll-Chop (Varese, Italy)

Βραβείο: Dynojet ECU

2η θέση – Harley-Davidson Sportster – Nikobikes (Bergamo, Italy)

Βραβείο: Μπουφάν Harley-Davidson, προσφορά της H-D Bergamo

3η θέση – Harley-Davidson Shovelhead – Cool Man Customs (Switzerland)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

SCRAMBLER

1η θέση – Harley-Davidson Knucklehead “29” – Zbinek Threcek (Czech Republic)

Βραβείο: Μπουφάν Blauer

2η θέση – Harley-Davidson Sportster – Massimo Perugini (Pisa, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι BS Macchine €100

3η θέση – Honda XR600 R – Mike Manetta (Bari, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

STREETFIGHTER

1η θέση – Buell S1 – Low Special Parts (Naples, Italy)

Βραβείο: Περίπτερο έκθεσης στο Salon du 2 Roues Lyon 2027

2η θέση – Harley-Davidson Pan America – Befuel (Milan, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι BS Macchine €100

3η θέση – Yamaha Fazer – Francesco Melcarne (Padua, Italy)

Βραβείο: Κουπόνι καυσίμων San Marco Petroli €100

FOGGY’S BEST by Carl Fogarty

Lulù – Mannaia Motorcycles (Varese, Italy)

PERFORMANCE BAGGER SHOW

1η θέση – Harley-Davidson Road Glide – 4Touring / Ironborne (A. Pagnanini – Novara, Italy)

Βραβείο: FG Gubellini €800

2η θέση – Harley-Davidson Road Glide – 4Touring / Ironborne (C. Danza – Cremona, Italy)

Βραβείο: Dynojet ECU

3η θέση – Harley-Davidson Road Glide – 4Touring (R. Esposito – Rome, Italy)

Βραβείο: Κράνος Simpson

ΕΠΑΘΛΑ GOLDEN ROD

Big Twin (Netherlands): H-D Shovelhead – RCK Roll-Chop (Varese, Italy)

Custombike (Germany): IZH Planeta – BSS Custom & Repair (Pordenone, Italy)

Dream Machine (Germany): H-D Sportster – Nikobikes (Bergamo, Italy)

Norrtälje Twin Club MC (Sweden): H-D Cafe Racer – Zoynek Threcek (Czech Republic)

Sturgis Buffalo Chip (USA): Yamaha XT600 “Annina” – Samuele Gorni (Mantua, Italy)

Madness Photography (Netherlands): BSA 650 “Paruk” – Renato Peres (Udine, Italy)

Kustom World (Italy): 1977 H-D Electra Glide Shovel Chopper – Bside Motorcycle (Prato, Italy)

Bikers Life (Italy): 2010 H-D Softail – Savitski Custom Workshop (Belarus)

Bikers Life (Italy): H-D “Machete” – Garage 242 (Belarus)

Ila Neutro (Italy): H-D Model B “Nike” – Gallery Motorcycles/Damiano Roncaglioni (Brescia, Italy)

Noisy Style (Italy): Lulù – Mannaia Motorcycles (Varese, Italy)