του Νεκτάριου Διατσίδη

Απομένει ακόμη μισή σεζόν, στην οποία η BK8 Gresini Racing MotoGP Team θα δώσει την καρδιά της, όμως το 2027 βρίσκεται ήδη προ των πυλών και η Ομάδα εργάζεται ήδη ώστε να συγκαταλέγεται και τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Οι Joan Mir και Dani Holgado θα είναι οι αναβάτες που θα υπερασπιστούν τα χρώματα της BK8 Gresini Racing MotoGP Team στην πίστα. Το βιογραφικό του #36 μιλά από μόνο του: έχει ήδη κατακτήσει δύο παγκόσμιους Τίτλους (MotoGP το 2020 και Moto3 το 2017), επιβεβαιώνοντας την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο πολύ νεαρός #96, Dani Holgado, δευτεραθλητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Moto3 το 2024 και ένας από τους βασικούς διεκδικητές του Τίτλου στην Moto2 τη φετινή σεζόν.

Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η συνεργασία με την Ducati Corse ανανεώνεται, ως αποτέλεσμα ενός κοινού οράματος και μιας πορείας που έχει ήδη σημαδευτεί από επιτυχίες, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Πρόκειται για μια πολυετή συμφωνία που ενισχύει ακόμη περισσότερο μια σταθερή και άρτια δομημένη σχέση. Το καθεστώς της BK8 Gresini Racing Team παραμένει αμετάβλητο, με μία εργοστασιακή μοτοσυκλέτα διαθέσιμη στο γκαράζ για τον Joan Mir.

#96 DANI HOLGADO – ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΤΗΣ BK8 GRESINI RACING ΓΙΑ ΤΟ 2027

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στο project MotoGP της BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Το να αγωνιστώ στην κορυφαία κατηγορία είναι κυριολεκτικά το όνειρο της ζωής μου και το γεγονός ότι θα το κάνω με μια ομάδα σαν αυτή το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι το αποτέλεσμα πολλής προσπάθειας και σκληρής δουλειάς όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι θα είναι μια τεράστια πρόκληση, όμως είμαι έτοιμος να εξελιχθώ τόσο ως αναβάτης όσο και ως άνθρωπος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Nadia και σε όλη την ομάδα, στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν σε εμένα. Ξέρω ότι δεν θα είναι μια εύκολη διαδρομή, αλλά είμαι απόλυτα έτοιμος για ό,τι ακολουθήσει».

Ο Joan Mir θα προβεί σε δηλώσεις μόνο μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Honda (31 Δεκεμβρίου 2026).

NADIA PADOVANI – ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ GRESINI RACING

«Από την επόμενη χρονιά πολλά θα αλλάξουν, όμως η ουσία της BK8 Gresini Racing MotoGP Team θα παραμείνει η ίδια. Συνεχίζουμε να είμαστε μια ομάδα που εργάζεται για να εξελίσσεται από σεζόν σε σεζόν και το 2027 θα το κάνουμε με δύο αναβάτες στους οποίους έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε πλήρως. Ο Dani είναι ένας αναβάτης που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό και χαιρόμαστε που θα ξεκινήσει μαζί μας την πρώτη του εμπειρία στο MotoGP. Ο Joan είναι Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP και το βιογραφικό του μιλά από μόνο του. Ο ένας βρίσκεται στην αρχή της διαδρομής του, ενώ ο άλλος θέλει να ξαναβρεί την καλύτερη αγωνιστική του αίσθηση και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του. Και για τους δύο, θέλουμε να αποτελούμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με την Ducati Corse, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας αξιόπιστος και επιτυχημένος συνεργάτης, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τέλος, με την ολοκλήρωση της σεζόν θα αποχαιρετήσουμε τους Alex και Fermin, δύο αναβάτες που πρόσφεραν πολλά στην ομάδα μας, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον».

GIGI DALL’IGNA –ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ DUCATI CORSE

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τη συνέχιση της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ της Ducati Corse και της BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Πρόκειται για μια σχέση που χτίστηκε με τον χρόνο, βασισμένη σε κοινές αξίες, τεχνική τεχνογνωσία και κοινή αποφασιστικότητα για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων στην πίστα. Η συνεργασία αυτή έχει εμπλουτιστεί από σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες της ομάδας, οι οποίες αποτελούν απόδειξη της ποιότητας της δουλειάς που έχουμε πραγματοποιήσει μαζί. Η BK8 Gresini Racing MotoGP Team αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας συνεργάτη στο πλαίσιο του project μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε δίπλα-δίπλα, με συνέπεια και συνέχεια, με στόχο να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην κοινή μας πορεία ανάπτυξης».