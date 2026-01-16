του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ομάδα του Valentino Rossi με έδρα την Tavullia έκανε την παρουσίαση για τη σεζόν 2026 στην Ρώμη, αποκαλύπτοντας τα χρώματα των Ducati Desmosedici GP των Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli: το μαύρο επιστρέφει, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό φθορίζον κίτρινο.

Στο υπέροχο και πολυτελές σκηνικό της Villa Miani στην Ρώμη, η Pertamina Enduro VR46 Racing Team παρουσίασε τα χρώματα των Ducati Desmosedici GP με τα οποία θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2026. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα από την Tavullia θα έχει τη στήριξη του Ινδονησιακού κολοσσού PT Pertamina Lubricants, ο οποίος, μέσω του brand Pertamina Enduro, συνεχίζει τη συνεργασία επιβεβαιώνοντας απόδοση και υψηλή τεχνολογία.

Οι Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli αποκάλυψαν τις Ducati τους, εγκαινιάζοντας την εποχή Black and Light. Η Pertamina Enduro VR46 Racing Team επιστρέφει στο παρελθόν με τα ιδιαίτερα χρώματά της: το μαύρο κυριαρχεί στη σκηνή δίπλα στο φθορίζον κίτρινο, σήμα κατατεθέν της VR46. Ο σχεδιασμός, δημιουργία του Aldo Drudi και της Drudi Performance, ολοκληρώνεται με τον ήλιο και το φεγγάρι, που θα εμφανίζονται και φέτος – σύμβολα του Valentino Rossi, τα οποία το 2026 ξεχωρίζουν σε λαμπερό χρυσό στα πλαϊνά της μοτοσυκλέτας. Στο μπροστινό μέρος, το εμβληματικό 46 λειτουργεί ως φόντο για τους αριθμούς των αναβατών, 49 και 21.

Στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Pertamina Enduro VR46 Racing Team – με επικεφαλής τους Alessio Salucci (Team Director) και Pablo Nieto (Team Manager) – παρουσίασε τα νέα της χρώματα υπό το προσεκτικό βλέμμα του ιδιοκτήτη της ομάδας Valentino Rossi. Η ομάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στο MotoGP, όπου για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν έχει την εργοστασιακή υποστήριξη της Ducati. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 200 καλεσμένοι, 50 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, ενώ μεταδόθηκε παγκοσμίως μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου.

Η συνέχεια θα αποτελέσει λέξη-κλειδί για την Pertamina Enduro VR46 Racing Team: για τον Fabio, η σεζόν 2026 θα είναι η τρίτη του με την ομάδα, ενώ για τον Franco θα είναι η δεύτερη χρονιά του με την ομάδα από την Tavullia. Μετά από μια καμπάνια το 2025 που ολοκληρώθηκε με την 3η θέση στη βαθμολογία των Ομάδων, και οι δύο αναβάτες θα στοχεύσουν να παραμείνουν σημείο αναφοράς στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, στη σεζόν που ξεκινά στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ρώμη, με την ενέργειά της, υποδέχθηκε τα νέα χρώματα της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, η οποία επέλεξε το «σπίτι» της για να παρουσιάσει την καμπάνια του 2026. Όλη η ομάδα θέλει να ευχαριστήσει την Pertamina Lubricants, την Ducati και όλους τους συνεργάτες της ομάδας για την παρουσία τους στην εκδήλωση. Η ομάδα από την Tavullia εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την εμπιστοσύνη των συνεργατών που εργάζονται για αυτό το πρότζεκτ, τόσο εκείνων που βρίσκονται μαζί της εδώ και χρόνια όσο και όσων εντάσσονται τώρα στην οικογένεια, όπως οι Lino Sonego, Tsunami Nutrition και Vmoto.

Ο Valentino Rossi και η ομάδα του είναι ενθουσιασμένοι με το μαύρο χρώμα που επιστρέφει δυναμικά, συνδυασμένο με το χαρακτηριστικό φθορίζον κίτρινο, σηματοδοτώντας την επιστροφή της ομάδας στα αυθεντικά της χρώματα με την υπογραφή φυσικά του Aldo Drudi.

Valentino Rossi – Team Owner

«Αυτή θα είναι η πέμπτη μας σεζόν στο MotoGP και είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι. Αυτό το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες και είναι πρόκληση να βρίσκεσαι σταθερά στην κορυφή. Αυτός μπορεί να είναι ο στόχος μας φέτος: να βελτιωθούμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού και σε όλες τις συνθήκες, κάνοντας καλύτερη χρονιά από πέρσι, όπου είχαμε σκαμπανεβάσματα. Ο σχεδιασμός χρωμάτων είναι πραγματικά πολύ όμορφος και είμαστε πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Πριν από αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε ένα πρότζεκτ με τον Aldo Drudi και με τον καιρό αποφασίσαμε να κάνουμε μια αλλαγή και να πάμε στο λευκό. Όμως φέτος αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο μαύρο. Κρατήσαμε το κίτρινο, που είναι το χρώμα μας και επιστρέψαμε στον κλασικό μας χρωματικό συνδυασμό με το μαύρο. Τώρα πρέπει να είμαστε και πιο γρήγοροι».