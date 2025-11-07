Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Piaggio Group ανακοίνωσε τις φετινές Black Friday προσφορές που θα διαρκέσουν για όλο το Νοέμβριο!

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, οι πιο συμφέρουσες προσφορές περιμένουν τους ενδιαφερόμενους στα σημεία πώλησης, για τα σκούτερ Piaggio και τις μοτοσυκλέτες Aprilia και Moto Guzzi.

Οι προσφορές αφορούν περιορισμένες ποσότητες, ανάλογα με το στοκ των καταστημάτων του Piaggio Group.

Ανεξαρτησία, δυναμισμός, πολυχρηστικότητα από το urban crossover της Piaggio:

Beverly 310cc ή 400cc με όφελος 200€, από 5.099€

Ελευθερία, περιπέτεια και δυνατές επιδόσεις από τις μοτοσυκλέτες της Aprilia:

Tuono 457 με όφελος 300 €

Tuareg 660 με όφελος 750 €

Η απόλυτη ευκαιρία να αποκτήσετε τη Moto Guzzi που ονειρεύεσθε: