Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Στη νέα πίστα της Βουλγαρίας Α1 Motor Park διεξάχθηκε το πέμπτο αγωνιστικό τριήμερο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας (BMU) στο οποίο ο Γιώργος Παρασκευάς, οδηγός και Τeam Μanager της ομάδας WOLF-RACING MOTUL WRRS BMW MOTORRAD αγωνίζεται στην κατηγορία F1000 SBK.

Παρότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε track day με σκοπό την παραπάνω εξοικείωση με την πίστα, οι συνεχείς μεταβολές καιρού δεν επέτρεψαν τη σωστή αξιολόγηση των ρυθμίσεων και των ελαστικών.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκίνησε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η έντονη βροχόπτωση την Παρασκευή περιόρισε τη δυνατότητα της ομάδας να συλλέξει άμεσα τα απαραίτητα δεδομένα για το ιδανικό στήσιμο μοτοσυκλέτας. Λόγω βροχόπτωσης πραγματοποιήθηκε μόνο μια περίοδος Ελευθέρων Δοκιμών, με τις δυο υπόλοιπες να μεταφέρονται στο πρόγραμμα του Σαββάτου μαζί με τις Κατατακτήριες Δοκιμές και τον πρώτο Αγώνα.

Το Σάββατο, στις Κατατακτήριες ο Έλληνας αναβάτης κατέκτησε την έκτη θέση στη σχάρα εκκίνησης για τους δυο αγώνες έντεκα γύρων. Ακολουθούσε ο πρώτος Αγώνας του τριημέρου και ο πιλότος της WOLF-RACING πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση ήδη από την πρώτη στροφή.

Ωστόσο, η λανθασμένη επιλογή ελαστικών και το μη – ακόμη – ιδανικό set up της μοτοσυκλέτας BMW S1000RR WSR4 δεν του επέτρεψαν να διατηρήσει το ρυθμό του. Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είχε υποχωρήσει στην έκτη θέση, την οποία διατήρησε με σταθερότητα μέχρι την καρό σημαία αποκομίζοντας πολύτιμα δεδομένα για τον ερχόμενο Αγώνα της Κυριακής.

Η εικόνα της ομάδας ήταν αισθητά βελτιωμένη την επόμενη μέρα στο δεύτερο Αγώνα. Με το σωστό πλέον στήσιμο μοτοσυκλέτας, το οποίο ο Γιώργος Παρασκευάς χαρακτήρισε «τρελά, καταπληκτικό!», επανέλαβε την εξαιρετική του εκκίνηση, βρισκόμενος ξανά στην τέταρτη θέση, αυτή τη φορά έχοντας τον απαιτούμενο ρυθμό και την αυτοπεποίθηση για να την υπερασπιστεί.

Στον έκτο γύρο, όμως, η τύχη είχε διαφορετική άποψη. Στη δεύτερη και πιο απαιτητική στροφή της πίστας παρουσιάστηκε ένα απρόοπτο τεχνικό περιστατικό, το οποίο άλλαξε τα αποτελέσματα. Κατά το κατέβασμα ταχυτήτων από τετάρτη, η μοτοσυκλέτα μπήκε στιγμιαία σε νεκρά και στη συνέχεια κούμπωσε απότομα η πρώτη σχέση, προκαλώντας μια επικίνδυνη αποσταθεροποίηση. Η στιγμή αυτή ήταν αρκετή για να δοθεί η ευκαιρία στον αναβάτη που ακολουθούσε τον Γιώργο Παρασκευά, να τον προσπεράσει.

Δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη και την προσπάθεια ο πιλότος μας, πιέζοντας μέχρι την τελευταία στροφή για να καλύψει τη διαφορά και να ανακτήσει τη θέση του. Παρά τον ταχύτερο ρυθμό στους τελευταίους τρεις γύρους, πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη θέση ολοκληρώνοντας ένα πολύ θετικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για την WOLF-RACING, γεμάτο επιμονή και αγωνιστικό πνεύμα.

Με τα αποτελέσματα στην Βουλγαρία, ο Γιώργος Παρασκευάς και η WOLF-RACING αποκόμισαν πολύτιμους βαθμούς και σημαντικά δεδομένα για τη νέα πίστα A1 Motor Park, συνεχίζοντας την πορεία του στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας με αισιοδοξία και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τη συνέχεια της σεζόν.

Γιώργος Παρασκευάς – Οδηγός/Team Manager WOLF-RACING

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, σήμερα στο δεύτερο Αγώνα η μοτοσυκλέτα ήταν καταπληκτική! Βελτιωθήκαμε τρομερά και γενικά νιώθω πολύ καλός οδηγός πλέον. Νιώθω ότι ξανά βρίσκω τον παλιό καλό εαυτό μου.

Η νέα πίστα Α1 Motor Park είναι πολύ “παιχνιδιάρικη”, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ εύκολα λάθος ιδιαίτερα σε δυο τρομερές στροφές. Πειραματιζόμασταν σε αρκετά σημεία διότι είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε εδώ.

Δεν έχω λόγια, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μου συμπαραστέκεται και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου».

Την προσπάθεια του Γιώργου Παρασκευά στηρίζουν από το 2023:

BMW MOTORRAD HELLAS

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

INTRAMOTO PIRELLI

BMW MOTORRAD SFAKIANAKIS

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

DXL GRAPHICS

BIKELALERT HELLAS

MOTUL GREECE

HELMET HOME

RIDER GRAPHICS

K-TECH SUSPENSION UK

MOTUL GREECE

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