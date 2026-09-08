Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Η Κορρέ επιστρέφει από την Σλοβακία με δυο Αργυρά Κύπελλα, βλέποντας τον Τελικό του Alpe Adria στην Βουλγαρία όπου τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Στην Σλοβακία βρέθηκε η Τόνια Κορρέ (#27), με τη μοτοσυκλέτα της Yamaha R7, για το πέμπτο από τα έξι αγωνιστικά τριήμερα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria, το οποίο πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας – BMU.

Για την 16άχρονη πιλότο της Pascota Racing ήταν η πρώτη γνωριμία με το Slovakia Ring, μια πίστα μήκους 5,9 χιλιομέτρων. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην πίστα, κατέκτησε διπλή τέταρτη θέση στη μεικτή κατηγορία Junior Sportbike και R7 CUP και διπλή δεύτερη στο R7 CUP του BMU.

Σε κάθε σκέλος μείωνε τον χρόνο της, φτάνοντας μέχρι τον τελευταίο Αγώνα να βελτιώνει το γυρολόγιο της κατά ένα δευτερόλεπτο κάτω. Η εικόνα της Κορρέ έδειξε ότι και ας είναι άγνωστη η πίστα και αρκετά απαιτητική με τεχνικά κομμάτια και κρυφά σημεία, είναι ικανή να προσαρμόζεται ακόμη και σε πρωτόγνωρες συνθήκες.

Ήταν λίγο πιο δύσκολη η αποστολή της αυτό το τριήμερο καθώς ο βασικός της αντίπαλος για το Πρωτάθλημα, ο Σλοβένος Ζουράν Τάι #44, προπονείται σε αυτή την εμβληματική πίστα και, όπως ανέφερε η ίδια, είχε το πλεονέκτημα της εμπειρίας.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Πατρίσια Σόουα (#14), αναβάτριας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας Γυναικών. Οι δυο μοναδικές γυναίκες στο Alpe Adria, συνεργάστηκαν μέσω σινιάλου της Πολωνής, στις δοκιμές, ώστε η Κορρέ να την ακολουθήσει για να μάθει πιο γρήγορα τις γραμμές της πίστας.

Το Σάββατο 05/09, ο καιρός δημιούργησε επιπλέον δυσκολίες. Στις Κατατακτήριες Δοκιμές, όπου στόχος της ήταν να μάθει ακόμη καλύτερα την πίστα πριν τον πρώτο Αγώνα, η βροχή δεν επέτρεψε στην Κορρέ να οδηγήσει ουσιαστικά, καθώς κατάφερε να ολοκληρώσει έναν πλήρη γύρο και αυτόν με ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι, για τις θέσεις εκκίνησης στον Αγώνα, μέτρησαν οι χρόνοι της προηγούμενης ημέρας με την Κορρέ να ξεκινά από την έβδομη θέση.

Η γνωστή της εκκίνηση – εκτόξευση της κέρδισε θέσεις ανεβαίνοντας στην τρίτη της Junior Sportbike και στην πρώτη του BMU. Στη συνέχεια προσπάθησε να υπερασπιστεί τη θέση της και να παραμείνει κοντά στη μάχη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Αγώνα, στη στροφή ένα, αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων κατά την είσοδο, χάνοντας τέσσερα πολύτιμα δευτερόλεπτα. Τελικά, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Junior SPB και R7 CUP και στη δεύτερη του Βαλκανικού, έχοντας αποκτήσει παραπάνω δεδομένα για την πίστα Slovakian Ring.

Η Κυριακή 06/09 ξεκίνησε με το Sprint Race των πέντε γύρων, χωρίς προηγούμενο σκέλος προθέρμανσης. Η Κορρέ προσπέρασε δυο αναβάτες κατά την εκκίνηση και με σταθερό γυρολόγιο κατέκτησε άλλη μια τέταρτη θέση μόνο στη Junior Sportbike και R7 CUP, αφού το Βαλκανικό Πρωτάθλημα αποτελούταν μόνο τους δυο εννιάγυρους αγώνες.

Στο τέλος της μέρας, ήρθε ο τελευταίος Αγώνας του τριημέρου για την Κορρέ, μετά την ολοκλήρωση όλων των κατηγοριών, στις οποίες η Ελληνική συμμετοχή αναβατών έχει έντονη παρουσία με Χρυσά Κύπελλα και θέσεις βάθρου.

Η Κορρέ από την αρχή του Αγώνα είχε γρήγορο ρυθμό και βελτίωνε αρκετά το γυρολόγιο της. Κατέβαζε χιλιοστά τον χρόνο της, μέχρι που έσπασε το ρεκόρ που είχε θέσει το τριήμερο. Στον προτελευταίο γύρο κατέβασε, επιπλέον, ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο, χωρίς να έχει μπροστά της κάποιον αναβάτη ώστε να επωφεληθεί το slipstreaming. Συνέχισε με αυτόν τον ρυθμό μέχρι το τέλος του Αγώνα, κατακτώντας ξανά τέταρτη θέση της Junior και του R7 CUP και το δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Βαλκανικό, στο οποίο ανέβηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Καπούνταλη που πήρε την πρώτη θέση.

Η βαθμολογία που φτάνουν οι αναβάτες και αναβάτριες στον Τελικό εντείνει την αγωνία καθώς πλέον οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Συγκεκριμένα στην Junior Sportbike η Κορρέ είναι ισόβαθμη με τον Ζουράν Τάι στην τρίτη θέση, στο R7 CUP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μόλις 17 βαθμούς μπροστά από την τρίτη θέση όπου βρίσκεται ο Ζουράν και στη δεύτερη θέση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Τόνια Κορρέ – Yamaha R7

«Η πέμπτη νέα πίστα για το ντεμπούτο μου στο Πρωτάθλημα Alpe Adria και έχω να πω ότι είναι η μεγαλύτερη πίστα, μέχρι στιγμής, που έχω οδηγήσει – σχεδόν έξι χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά βάλαμε τα δυνατά μας ώστε να τη μάθουμε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και η βροχή δεν μας το επέτρεψε, το Σάββατο, στις δοκιμές.

Ο κύριος αντίπαλος μου για το Πρωτάθλημα Junior Sportbike, προπονείται στην πίστα οπότε είχε πλεονέκτημα λόγω εμπειρίας. Τερμάτισα στην τέταρτη θέση για την Jr SPB και στη δεύτερη για το Βαλκανικό και τώρα πάμε Βουλγαρία για τον Tελικό και τα καλύτερα αποτελέσματα»!

Επόμενος Αγώνας: 25-27/09 A1 Motor Park – Βουλγαρία

Τελευταία αναμέτρηση για τη σεζόν 2026 ακολουθεί στις 25-27/09 στη νέα πίστα A1 Motor Park, της Βουλγαρίας, παράλληλα με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, όπου θα βρεθεί η Τόνια Κορρέ αγωνιζόμενη στις κατηγορίες Junior Sportbike και R7 CUP.

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ στηρίζουν οι:

Αθλητικό Σωματείου Δίτροχων Νάξου – Two Wheels Only

Yamaha Racing Hellas

Motodynamics Group

Yamaha Spiliotis

Motomarket

Epsilon MX

Wheelcity

AMOTOE

Assetto