Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας BMU έγινε στην πίστα του Brno, στην Τσεχία, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria. Ο Γιώργος Παρασκευάς, οδηγός και team manager της ομάδας WOLF-RACING MOTUL WRRS BMW MOTORRAD αγωνίστηκε στην κατηγορία F1000 SBK, κατακτώντας την πέμπτη θέση στην κατηγορία του Βαλκανικού και την εικοστή του Ευρωπαϊκού.

Ελεύθερες Δοκιμές – Παρασκευή 10/07

Στην πρώτη μέρα του αγωνιστικού τριήμερου αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα με την μοτοσυκλέτα του, BMW S1000RR WSR4, συγκεκριμένα με το ABS. Η ομάδα δούλεψε αρκετά γρήγορα και στις επόμενες δοκιμές είχε διορθωθεί. Παρ΄ όλα αυτά οι χρόνοι που εκτέλεσε ο Γιώργος Παρασκευάς ήταν αρκετά βελτιωμένοι και καλύτεροι από την προηγούμενη σεζόν, ενώ δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες αλλαγές στη μοτοσυκλέτα, κάτι που αποδεικνύει την εξέλιξη του πιλότου.

Κατατακτήριες Δοκιμές / Πρώτος Αγώνας – Σάββατο 11/07

Οι κατατακτήριες που καθορίζουν τις θέσεις στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα, διακόπηκαν λόγω πτώσης οδηγού, ενώ ο έλληνας πιλότος αντιμετώπιζε ξανά τεχνικά προβλήματα με την μοτοσυκλέτα του. Με την επανεκκίνηση των Δοκιμών δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω βελτίωση χρόνου, είχε όμως ήδη σημειώσει επίδοση σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερη από την περσινή, κατακτώντας την εικοστή όγδοη θέση ανάμεσα από σαράντα αναβάτες.

Φυσικά μετά το τέλος των Κατατακτήριων, η ομάδα Wolf-Racing έσπευσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της BMW S1000RR WSR4. Ωστόσο, δεν υπήρχε τρόπος να επιβεβαιωθεί ότι είχε λυθεί, καθώς δεν ακολουθούσαν άλλες δοκιμές πριν τον πρώτο αγώνα.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Γιώργος Παρασκευάς προσπέρασε κατευθείαν αρκετούς αναβάτες, πραγματοποιώντας μια καταπληκτική εκκίνηση και αφήνοντας πίσω του το αποτέλεσμα των Κατατακτήριων. Ανέβηκε στην πέμπτη θέση για το Βαλκανικό και στην εικοστή για το Ευρωπαϊκό και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς να χάσει θέση από κανέναν αντίπαλο, με σταθερούς και ανταγωνιστικούς ρυθμούς.

Παρά κάποιες τεχνικές δυσκολίες και τις περισσότερες συμμετοχές αναβατών, ο Γιώργος Παρασκευάς απέδειξε την ανοδική του αγωνιστική εξέλιξη και το πείσμα να μην αφήσει κανένα εμπόδιο να ανακόψει την πορεία του.

Ακύρωση του υπόλοιπου αγωνιστικού προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria και το Βαλκανικό BMU, όπου συμμετέχει ο Έλληνας οδηγός, ολοκληρώθηκε πρόωρα με δύσκολο και οδυνηρό τρόπο. Ένα θανατηφόρο δυστύχημα επισκίασε κάθε αγωνιστικό αποτέλεσμα, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ως ένδειξη σεβασμού προς τους αναβάτες και τις οικογένειες τους, η διοργάνωση αποφάσισε την οριστική διακοπή του υπόλοιπου αγωνιστικού τριημέρου.

Η ομάδα WOLF-RACING MOTUL WRRS BMW MOTORRAD εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους φίλους και σε ολόκληρη την κοινότητα του αθλήματος.

Γιώργος Παρασκευάς – WOLF-RACING MOTUL WRRS BMW MOTORRAD

“Η πέμπτη θέση μας αφήνει πολύ χαρούμενους, γιατί ήμασταν με πολύ καλό και σταθερό γυρολόγιο. Η εικοστή θέση είναι μια εντάξει θέση για το Alpe Adria. Είμαστε μεν χαρούμενοι για την πέμπτη θέση αλλά πάρα πολύ στεναχωρημένοι με το συμβάν. Τα μάτια φυσικά στον επόμενο αγώνα, αλλά μας έχει καλέσει η ομοσπονδία του BMU για ενός λεπτού σιγή στην Βουλγαρία και προέχει αυτό και μετά ο επόμενος αγώνας μας.»

Την προσπάθεια του Γιώργου Παρασκευά στηρίζουν από το 2023:

BMW MOTORRAD HELLAS

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

INTRAMOTO PIRELLI

BMW MOTORRAD SFAKIANAKIS

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

DXL GRAPHICS

BIKELALERT HELLAS

MOTUL GREECE

HELMET HOME

RIDER GRAPHICS

K-TECH SUSPENSION UK

MOTUL GREECE

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