του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης σαρώνει τα βάθρα σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς συμμετέχει σε δυο πρωταθλήματα με μεγάλη επιτυχία και σταθερότητα ανεβάζοντας την Ελλάδα και το Νησί της Κω στα ψηλότερα σκαλιά ολόκληρης της Ευρώπης.

Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU, καθώς και στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA με τη μοτοσυκλέτα του HONDA CBR600RR στην κατηγορία STK600 και SSP600 και με ομάδα την HONDA ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ-ZENONE RACING.

Στον αγώνα της Βουλγαρίας στις 25-26 Ιουλίου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU παρόλο που βρέθηκε για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη πίστα κατάφερε να σπάσει τα χρονόμετρα και να γράψει νέο ρεκόρ πίστας για την κατηγορία STK600 και SSP600 ανεβαίνοντας στο βάθρο στην πρώτη θέση όχι μια, όχι δυο, αλλά τέσσερις φορές με 2 νίκες στην κατηγορία STK600 και δυο νίκες στην κατηγορία SSP600 παρόλο που συμμετέχει με μοτοσυκλέτα STK600 και στις δυο κατηγορίες.

Στον αγώνα της Ιταλίας στις 8-9 Αυγούστου στην πίστα CREMONA για το Διεθνές πρωτάθλημα ALPE ADRIA, επίσης βρέθηκε για πρώτη φορά και κατάφερε να γράψει απίστευτους χρόνους και να ανέβει και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου καταφέρνοντας συνολικά 3 βάθρα στην κατηγορία STK600.

Στον αγώνα της Σλοβακίας στις 5-6 Σεπτεμβρίου στην πίστα Slovakia Ring για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU και το Διεθνές πρωτάθλημα ALPE ADRIA, καθώς διεξήχθησαν μαζί, κατάφερε και πάλι το απίστευτο να ανέβει στο βάθρο πάλι τέσσερις φορές με διπλή νίκη στην κατηγορία STK600 για το BMU, καθώς και για το ALPE ADRIA και νίκη για την κατηγορία SSP600 για το BMU δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό.

ΣΠΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ – Honda CBR600RR

“Είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα ρεκόρ πίστας στην Βουλγαρία καθώς και ότι ανέβηκα στο βάθρο σε 3 αγώνες πάνω από δέκα φορές συνολικά.

Φέτος συμμετέχω σε ολόκληρο το πρωτάθλημα τόσο στο Ευρωπαϊκό BMU όσο και στο Διεθνές ALPE ADRIA με μεγάλες επιτυχίες και αυτό το χρωστώ στην ομάδα μου HONDA ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ-ZENONE RACING καθώς και σε όλους τους χορηγούς μου που στηρίζουν την προσπάθεια, καθώς και σε όλο τον κόσμο που με τη θετική του ενέργεια με στηρίζει.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδία μου καθώς η επιτυχίες δεν έρχονται από μόνες τους χρειάζονται όλοι μαζί ώστε ο καθένας μας να βάλει το λιθαράκι του”.

Επόμενος και τελευταίος αγώνας για φέτος στις 26-27 Σεπτεμβρίου στην Βουλγαρία για το Ευρωπαϊκό BMU και το Διεθνές ALPE ADRIA.